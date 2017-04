9 priča hrvatskih stanodavaca o najgorim podstanarima ikad

Svatko tko je ikada bio podstanar ima neku priču o glupom stanodavcu, groznom stanu, nesporazumu ili svađi s vlasnikom. No, nisu uvijek samo jadni podstanari žrtve. Od uobičajenih neplaćenih računa, do ukradenog namještaja i prostitutki, ovo su priče devet hrvatskih najmodavaca koji su za Telegram odlučili otkriti svoja iskustva. Mnogi od njih više nikada neće iznajmiti stan. Kad pročitate njihove horor priče, bit će vam jasno i zašto.

1. Ucjenio me zatvorenik. Zapravo, njegova cura

Zbog visokih rata kredita, iznajmila sam stan dvojici prijatelja. Nakon nekoliko mjeseci počela im je kasniti plaća. No, ona nije stizala mjesecima. Računi i neplaćena stanarina popeli su se na 10.000 kuna. Svjesni da neće ostati u stanu, dečki su iznijeli svoje stvari, a ja sam promijenila bravu. Tijekom čišćenja stana pronašla sam (osim prljavog rublja i nešto odjeće koju sam naposljetku bacila) rješenje suda, koje mi je otkrilo da je jedan od njih sudjelovao u pljački dućana te je na odsluženju zatvorske kazne.

Godinu dana nakon svega na vrata stana došla je djevojka dečka koji je završio u zatvoru. “Dugujete mu 20 tisuća kuna. Tolika je vrijednost odjeće koja je ostala u stanu. On uskoro izlazi iz zatvora i želi natrag svoje stvari. Ako ih nemate, dajte mu novac”, posve otvoreno me pokušala ucijeniti. Nisam pristala i bila sam dosta glasna dok sam joj to davala do znanja. Nakon toga se više nikad nije javila. (Ana, Zagreb)

2. Susjedi su mi javili da iznose namještaj

Nakon očeve smrti supruga i ja odlučili smo iznajmiti njegovu kuću. Iako mi je u djetinjstvu uvijek išlo na živce što živim u uličici u kojoj svi prate sve i znaju što susjed ima za ručak, u ovom slučaju to me spasilo. No, taj podatak stanari nisu znali. Jednu večer nazvao me susjed iz ulice. Primijetio je da podstanar drugu večer zaredom dolazi kombijem te da iznosi namještaj. Odjurio sam prema kući. Kombi je bio prepun namještaja, a podstanar u šoku jer je njegova akcija otkrivena. (Nenad, Dugo Selo)

3. Imao sam gole prostitutke u haustoru

Stan sam iznajmio trima simpatičnim djevojkama, a problemi su počeli već nakon mjesec dana. Trebale su platiti stanarinu, no isključile su mobitele. Otišao sam u stan i imao što vidjeti. Njihove stvari i odjeća bile su razbacane po podu, omoti od prezervativa po cijelom stanu, a latice od ruža razasute po spavaćoj sobi. Prilikom čišćenja stana našao sam i papir s popisom muških imena pored kojih su bili zapisani novčani iznosi, što je samo pojačalo moju sumnju da sam stan iznajmio prostitutkama.

To su mi na kraju potvrdili i policajci, kada su par dana nakon cijele priče pozvonili na vrata stana. Naime, tražili su djevojke za koje su ustvrdili da su prostitutke, ali tek nakon što su ih pustili iz pritvora. Ubrzo sam saznao cijelu priču. Toga vikenda cure su organizirale tulum, koji je malo izmakao kontroli. Muzika je treštala, čuli su se glasovi, a one su u jednom trenutku čak trčale haustorom gole. Pa su susjedi pozvali policiju. Vesele susjede tada je policija privela u stanicu, no puštene su nakon triježnjenja kad su se vratile u stan samo po najosnovnije stvari. Kad je policija u svojoj evidenciji vidjela da se zapravo radi o prostitutkama, već je bilo kasno. Sve tri su samo nestale. (Tomislav, Zagreb)

4. Od stana su mi napravili rupu

Nakon četiri godine provedene u pomno uređenom stanu, zbog bolesti roditelja vratila sam se u obiteljski dom. Stan sam iznajmila mladom bračnom paru s djetetom. Vjerovala sam da će baš zbog toga stan držati urednim. Već prvi mjesec na bijeloj garnituri ugledala sam ogromnu crvenu mrlju, a pod u cijelom stanu bio je uništen i prljav .

Sljedeći mjesec uništili su stakleni stol za objedovanje, cijelog su ga izgrebali, a jedan veliki dio zida u blagovaonici bio je (ni danas ne znam kako) prekriven gljivicama. A onda su uspjeli potrgati i vrata ugradbenog ormara. Nakon nekoliko mjeseci prestali su plaćati, a nakon natezanja i gomile nakupljenih režija napustili su stan. Trebali su mi mjeseci da ga vratim u prijašnje stanje. (Irena, Zagreb)

5. Treći prijatelj je varao prvu dvojicu. I mene

Zbog troškova koje donosi obiteljska kuća odlučio sam je iznajmiti. Brzo sam pronašao podstanare – trojicu najboljih prijatelja. Jedan od njih bio je zadužen za plaćanje i s njim bih se jednom mjesečno nalazio na kavi. On je ubrzo zgubio posao, zbog čega me zamolio da pričekam malo s plaćanjem. No, nakon par mjeseci računi i dalje nisu bili plaćeni.

Nenajavljeno sam otišao u posjet i otkrio da nisam samo ja prevaren. Ostala dvojica podstanara nisu znala za nastale dugove. Redovito su mu davali novac, a treći podstanar umjesto da plaća režije i najam, novac je trošio. Njihovo prijateljstvo je nakon toga, očito, puknulo. Pokrili su dio režija, ali novac od stanarine nikad nisam dobio. (Miran, Zagreb)

6. Dobio sam (lošu) preporuku

Nakon nekoliko loših iskustava odlučila sam stan iznajmljivati samo po preporukama. Bratov prijatelj preporučio mi je poznanicu, koja je hitno tražila stan. S obzirom da ju je znao dogovorile smo da ne treba ostaviti polog. Nakon par mjeseci redovitog plaćanja, jedan mjesec se nije javljala. Otišla sam u stan. Nije je bilo, ali nije bilo ni njezinih stvari. Danima sam pokušala doći do nje, ali ona je jednostavno nestala. Nakon tjedana agonije, dobila sam je na telefon. Rekla je da ne planira podmiriti račune i da mogu biti sretna što će mi poslati ključ poštom. (Ivana, Rijeka)

7. Iščupao nam je kuhinju iz zidova

Priča studenta iz Splita, koji se predstavljao kao invalid i djeteta branitelja, toliko je dirnula moju svekrvu da je između brojnih zainteresiranih, njemu odlučila iznajmiti potpuno novo uređeni stan. Sklopili su ugovor, on je platio unaprijed za dva mjeseca tijekom kojih ga ona nije ometala. Kada je stigao dogovoreni datum za plaćanje, on se nije javljao. Odlučili smo ga posjetiti. Umjesto nove ugradbene kuhinje i aparata dočekali su nas prazni zidovi.

Podstanar je ispraznio cijeli stan, odnio je i slavinu. A policiju je, naš slučaj, iznimno zabavio. Jedan od službenika komentirao je svekrvi da je preskupo naplaćivala stan te da nije ni čudno što su je pokrali. Ubrzo je otkriveno da je za podstanarom raspisana tjeralica zbog 11 prekršaja. No, ništa nismo mogli napraviti. Slučaj se nije mogao tretirati kao teška krađa ili provala jer mu je svekrva dobrovoljno dala ključeve. Podstanar nas je olakšao za 40. 000 kuna. (Vlasta, Zagreb)

8. Prodali su moj stan nekoj ženi

Stan samo iznajmio mladom paru. Sve smo obavili po proceduri – sklopili smo ugovor, fotokopirali smo osobne iskaznice – ja njihove, oni moju. U tom trenutku počinje moja paklena priča. Kad je stigao prvi dogovoreni datum za naplatu stanarine i režija par se nije javljao. Odlučio sam nazvati i provjeriti što se događa. Javila se nepoznata žena koja je tvrdila da je ona vlasnica stana. Odjurio sam na policiju, gdje se ubrzo rasplela cijela priča o mladom paru i njihovom prijatelju, koji se predstavljao kao njezin otac.

Taj je trojac harao po Zagrebu pljačkajući najmodavce. Krivotvorili su moju osobnu iskaznicu, napravili lažni kupoprodajni ugovor te su se upisali u gruntovnicu kao vlasnici stana. Nakon toga nekretninu od 40-ak četvornih metara prodali su za 40.000 eura. Nekoliko godina po sličnom sistemu varali su stanodavce, ali nakon mog slučaja završili su u zatvoru. No, trebalo je puno vremena i papira da dokažem da sam vlasnik svog stana. (Igor, Zagreb)

9. Makro je samo tražio dobar krevet

Nikada neću zaboraviti susret s čovjekom koji je pokušao unajmiti moj stan. Trebao mu je za seksualne usluge i to nije skrivao. Vrlo jasno mi je prilikom pokazivanja stana objasnio da njega zanima samo spavaća soba, a ostale sobe ionako neće koristiti. “Bitan mi je samo krevet, novac nije nikakav problem”, sjećam se njegovih riječi. Stan mu nisam iznajmila. (Vlasta, Zagreb)