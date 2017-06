ACI marina Veljko Barbieri u Slanom, izgleda, ima novog, malo drugačijeg, posjetitelja. Naime, na njihovoj Facebook stranici objavljen je video u kojem skupina od sedam kupača u blizini marine pliva s dupinom.

Video kupanja još nije postao viralan, pogledan je šest tisuća puta, no to, naravno, ne znači da nije vrijedan par sekundi pažnje. Posebno ako ste negdje na kontinentu i brojite sitno do godišnjeg.