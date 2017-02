Ako ste stalno gladni i nije vam jasno zašto, možda biste trebali prestati jesti neke od ovih ne baš zasitnih namirnica

Svaka hrana utažuje glad na neko vrijeme. Ali koliko dugo ćemo biti siti ovisi o vrsti hrane koju smo jeli. Uglavnom će masnoće, vlakna i proteini pomoći duljem osjećaju sitosti. Hrana bez ovih komponenti ostavit će vas gladnima pa ćete posezati za nečim i prije nego je vrijeme obroku.

Umjesto toga, naučite kako zdravo jesti i gledajte kako kile padaju, bez dijete. Nemojte pasti u zamku gladi i pogledajte koja nas hrana čini još više gladnima.

Kruh od cjelovitog pšeničnog zrna

Možda je pun vlakana ali je procesiraniji i nedostaje mu masnoća i proteina koji dobro utažuju glad. Da bi vas ovaj kruh dulje održao sitima, ako već volite ovaj kruh, stavite neki namaz koji ima zdravih masti, kao jaja, avokado, maslac od orašastih plodova. Dodatne kalorije koje daju masnoće, proteini i vlakna su ključ za dulju sitost. Ako se odlučite za maslac, pazite da to nisu više od dvije čajne žličice.

Voćni sok

Voće osigurava brojne vitamine, minarale i vlakna. Ali sa nimalo bjelančevina i masnoća za razgradnju, puno ljudi će ga prebrzo sagorjeti. Ako umjesto voća pijete voćni sok koji može sadržavati i puno porcija voća, ali bez vlakana nećemo osjetiti sitost. Sok vam može dati osjećaj kao da niste baš ništa jeli. Možda radije jedite baš voćku, uz jogurt ili pahuljice.

Zeleni smoothie

Druga voćna zamka su zeleni smoothiji. Imaju malo kalorija, puno voćnih šećera, bez proteina i masti, pa ste od njih uistinu gladni, jako brzo. Možda da dodate zdravih masnoća kao avokado, maslac od orašastih plodova ili neki proteinski prah.

Bjelanjci

Iako u bjelanjcima ima tri do četiri grama proteina pa bi vas trebali zasititi, bjelanjci imaju vrlo malo kalorija i bez masnoća su. To znači, ako jedete bjelanjke, nema sitosti na dulje vrijeme. To je razlog da ne izbjegavate cijelo jaje kada radite omlet. Žutanjak je prepun hranjivih tvari, kao luteina za oči uz proteine i zdrave masnoće koji će taj obrok učiniti jedinstvenim, a niskokaloričnim.

Nemasno mlijeko

Jogurt i mlijeko s manje masti imaju samo nešto manje kalorija ali zbog toga smo od takvih mliječnih proizvoda manje siti. Nema masnoća da uspore razgradnju šećera kojeg ima u mlijeku koji ulazi u naš organizam brzo i brzo sagorijeva.

Krastavci

Krastavci i kiseli kupus daju nam zdrave probiotike ali su uz to dosta slani. Od natrija možete ožednjeti, a rezultat je da ste više gladni i manje zadovoljni. Pazite na sol i pijte dosta vode da spriječite osjećaj gladi zbog žeđi.

Cjeloviti krekeri

Kao i takav kruh, krekeri od cjelovitog zrna nude određenu količinu zdravih vlakana ali dobijate uglavnom ugljikohidrate bez proteina i masti pa neće pomoći da budete manje gladni. Dodajte im malo masti i proteina kao maslac, dimljeni losos, malo humusa sa avokadom da bi produžili osjećaj sitosti.