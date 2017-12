Ako su vam dosadila kuhana vina, Advent je ove zime krcat toplim koktelima. Probali smo najpopularnije

Advent je ove godine doslovno krcat zimskim koktelima. Skoro svaka kućica ima neki svoj signature koktel i ljudi ih masovno piju. Kako su nam objasnili, uglavnom se rade s vrućim čajevima ili toplim sokovima, recimo, od jabuke, te s ginom, whiskyjem ili rumom.

Zapravo je dobar izbor za one kojima je dosadilo kuhano vino, nisu fanovi punča (iako i neki od ovih koktela u svom nazivu imaju punch, no to ipak nisu), a žele nešto toplo i alkoholno dok obilaze Advent.

“I dalje će se dosta toga vrtiti oko kuhanog vina, kobasa i fritula, ali je izuzetno važno da ponuda bude raznolika i da gosti mogu probati nešto novo za što dosad nisu imali priliku pa se time i popularnost zimskih koktela zapravo sama nametnula”, priča nam Ante Grancarić iz Swankyja kojeg smo, usput, nažicali da nam da recept kako kod kuće napraviti zimski koktel. Osim njega recept za svoj najpopularniji koktel su nam dali i s kućice Baba Yaga.

No, prije recepata, donosimo pregled mjesta koja smo obišli i popis koktela koje smo probali, kako bismo vam ih mogli opisati i olakšali vam izbor, kad se sljedeći put nađete na Adventu.

1. Grog in love

Kućica: 5 do 12 (Bogovićeva)

Cijena: 21 kuna

Sastojci: Captain Morgan spiced gold rum, napitak od voća i začina (jabuka, limun, naranča, cimet, klinčići, anis)

Opis: Tu u svojim toplim koktelima ne koriste čajeve, već tekućinu koju rade tako da u vodi nekoliko sati kuhaju voće, što onda sve zajedno ostave da odstoji još nekoliko sati. Cijeli proces, kažu nam, traje oko 10 sati. Rum se jako osjeti, ali ga ublažava okus jabuke. Slatko je i gorkasto u isto vrijeme. Podsjeća na sok.

2. Fireball tea

Kućica: 5 do 12 (Bogovićeva)

Cijena: 33 kune

Sastojci: Johnnie Walker whisky, sok od limuna, sirup od cimeta i čili papričica

Opis: Bit će vam ukusan ako volite ljutkasto. Stavljaju whiskey, domaći sirup s cimetom i čilijem, med i cijeđeni limun te koricu naranče koju prije kratko provuku kroz plamen, da pusti okus. Čili je zaslužan za peckanje i ljutinu koja prevladava, dakle ako ne volite ljto nije za vas. Osjeća se i med koji fino smiruje kiselinu iz limuna, no nije presladak.

3. Tanqueray with me

Kućica: 5 do 12 (Bogovićeva)

Cijena: 33 kune

Sastojci: Tanqueray gin, sok od limuna, sirup od pimenta, zvjezdastog anisa, klinčića, rozog papra i cimeta

Opis: Tanqueray with me se radi od gina i sirupa od pimenta, odnosno od papra koji uglavnom dolazi s Jamajke, a koji bi trebao dati malo ljutine. Dobar je izbor ako volite jače aromatizirane i citrusne okuse jer se sok od limun jako osjeti. Koktel je, iako zimski, zapravo jako osvježavajući.

4. Gin Grinch

Kućica: Baba Yaga (Europski trg)

Cijena: 36 kuna

Sastojci: Tanqueray gin, limun, winter spice sirup, sirup od bazge, sok od jabuke

Opis: Za Gin Grinch su nam na kućici Baba Yaga rekli da im je najpopularniji. Osim Tanqueray gina u koktel ide svježi limun, takozvani winter spice sirup na bazi đumbira, čilija i cimeta te sirup od bazge i topli sok od jabuke. Koktel bi se mogao dopasti onima koji vole osvježavajuće i spicy kombinacije.

5. Grandma spice punch

Kućica: Baba Yaga (Europski trg)

Cijena: 36 kuna

Sastojci: rum, sirup od agave, topli sok od jabuke i začini

Opis: Osim gore navedenih stvari rekli su nam da dodaju anis, pink pepper, svježi sok od naranče, šipak i limun. Dosta se osjete citrusi, a rum ima neki poseban, aromatizirani okus. Super je za one koji vole malo intenzivnije koktele. Đumbir se dosta osjeti, pa ako niste fan, obvezno naglasite da ga stave manje.

6. Very merry whisky

Kućica: Baba Yaga (Europski trg)

Cijena: 36 kuna

Sastojci: Johnnie Walker Red Rye, sirup od tropskog voća, topli sok od jabuke, đumbir i malo limuna

Opis: Whiskey se zbilja osjeti. Koktel je inače sladak, no limun sve fino izbalansira pa je i kiselkast. Zbog egzotičnog okusa malo podsjeća na ljeto. Ono što je veliki plus u odnosu na druge kućice su ove limenke u kojima ga dobijete, zajedno sa slamkama i fora božićnim dekoracijama.

7. Slatki Jack

Kućica: Sjever&Jug (Trg bana Jelačića)

Cijena: 25 kuna

Sastojci: Jack Daniels Honey, sok od jabuke i začini

Opis: Dečki s ove kućice su nam detaljno objasnili kako rade Slatki Jack. Ide, dakle, 40 ml Jack Danielsa Honey i 50 ml soka od jabuke. U ostatak čaše ulije se zakuhana voda, ubaci se štapić cimeta, kriška naranče i malo klinčića. Koktel je blagog okusa, pitak i super ako volite slađa pića. Napominju da je varalica, jer ni ne skužite koliko vas brzo može opiti.

8. Crni Hendricks

Kućica: Sjever&Jug (Trg bana Jelačića)

Cijena: 37 kuna

Sastojci: Hendricks gin, crni čaj, Fever tree tonik

Opis: Koktel rade tako da preko noći infuziraju crni indijski čaj u Hendricks ginu. Prije posluživanja u to dodaju pola bočice Fever tree tonika i dvije kockice leda, dakle nije toplo. Dobar je za one koji vole gorkaste i jake okuse. Malo baca na ljetno piće, ali ga okus čaja ipak pretvara u zimsko.

9. Bakina štrudla

Kućica: Core-Kornati (Trg bana Jelačića)

Cijena: 26 kuna

Sastojci: napitak s okusom štrudle od jabuke, rum

Opis: Objašnjavaju nam da je ovo popularna austrijska kombinacija vrućeg kuhanog napitka s okusom štrudle od jabuke (stvarno ima takav okus) i mirodija u koji se dodaje rum. Okus je sladak, ali istodobno kiselkast i zapravo vrlo klasičan, vuče na punč. Fino se osjete jabuka i arome.

10. Punč dana

Kućica: A most unusual garden (Europski trg)

Cijena: 19 kuna

Sastojci: Hendrix gin, crno vino, med, limun, naranča i čaj

Opis: Unutra, dakle, osim gina, vina, meda, šećera, limuna i naranče idu i tri vrste čaja. Crno vino dominira okusom, a osjete se i začini za koje su nam samo rekli da su tajni. Ublažavaju slatkoću vina i daju malo gorčine, a ako volite kuhano vino ovo bi vam se moglo dopasti.

11. Jager punch

Kućica: A most unusual gin garden (Europski trg)

Cijena: 21 kuna

Sastojci: Jegermeister, limun, med i sok od jabuke

Opis: Jager punch ima nešto klasičniji okus. Baza mu je sok od jabuke, a unutra idu Jegermeister, limun, med i tajni začini. Jeger se nešto slabije osjeti, a piće je ukusno. Slatkasto je, no ne previše. Koktel je dobar izbor ako niste fan jačih alkoholnih pića.

12. Hot art gin

Kućica: Swanky (plato Gradec)

Cijena: 26 kuna

Sastojci: Bombay gin, čaj od šipka, sok od limuna, svježi šipak

Opis: Ovdje smo isprobali Hot art gin koji rade s aromatičnim čajem od šipka, ginom, malo svježeg soka od limuna i svježim šipkom. Na kraju su unutra ubacili koru od limuna te nam, po našoj želji, koktel zasladili šećernim sirupom. Vrlo je pitak, ne presladak što je super, a i šipak se fino osjetio.

13. Swanky rum punch

Kućica: Swanky (plato Gradec)

Cijena: 26 kuna

Sastojci: Badelov rum, pire od breskve, soka od naranče, zvjezdani anis i cimet

Opis: Ovaj koktel je nešto blaži od prethodnog. Rum se ne osjeća jako, no ipak taman da imate osjećaj da pijete neki alkohol. Super je ako želite popiti nešto toplo, ali malo drugačije da vas zagrije, a bez opasnosti da se opijete. Fini je i pitak, malo kiselkast od naranče, ali okus breskve to fino izbalansira.

14. Jameson Punch

Kućica: Mosorog (Fuliranje)

Cijena: 17 kuna

Sastojci: Jameson, sok od jabuke, “tajni” začini, bitteri

Opis: Na kućici Mosorog najbolje nam je zvučao Jameson Punch, koji rade od 30 ml whiskeyja Jameson, 200 ml toplog soka od jabuke nakon čega dodaju koricu od naranče i, kako kažu, svoje tajne začine. Ovaj koktel će vam se svidjeti ako volite jednostavne i pune okuse. Malo je papren, što super smanjuje doživljaj slatke jabuke.

15. Crazy borovnička

Kućica: T&T (Fuliranje)

Cijena: 17 kuna

Sastojci: borovnička, Crazy love Harissin čaj, malo limunovog soka

Opis: Ovdje alkohol miješaju s Harrisinim voćnim čajevima. Crazy borovnička im je, kažu, najpopularnija. Probali smo je, i sigurno će vam biti dobra ako volite sladak, jak i pun, voćni okus. Rade je s borovničkom i voćnim čajem koji ima svašta; grožđice, kockice ananasa, cijele višnje, bobice bazge, banana čips…

16. Chili antique

Kućica: T&T (Fuliranje)

Cijena: 19 kuna

Sastojci: Antique Pelinkovac, rooibos čaj, limunov sok

Opis: Chili Antique ima gorkasti okus zbog pelina, a kiselost i ljutinu zbog soka od limuna i čaja Chilli cherry (rooibos čaj, pupoljci ruže, latice šafranike, čili, pahuljice mrkve, latice božura). Dosta je intenzivan, ali dobar ako ne volite slatke okuse. No, pripremite se na gorčinu koju dodaje pelin.

17. Pina Colada

Kućica: T&T (Fuliranje)

Cijena: 19 kuna

Sastojci: začinjeni rum, voćni čaj, kokosovo (ili bademovo) mlijeko

Opis: Radi se od začinjenog ruma s cimetom, bademovim ili kokosovim mlijekom i od čaja Pina colada (jabuka, cvijet hibiskusa, šipak, ananas, kokos). Ima pun, mliječni okus i, iako ukusan, neće odgovarati baš svima. Naime, kombinacija toplog mlijeka i alkohola je, čini nam se, ipak za nešto hrabrije.

18. Honey Winter Jack

Kućica: T&T (Fuliranje)

Cijena: 25 kuna

Sastojci: Jack Daniels Honey, voćni čaj, med

Opis: Honey Winter Jack će vam se svidjeti ako volite kiselkast, jak okus. Jako se osjeti miris meda, no koktel nije presladak. Rade ga od Jack Danielsa Honey i čaja Blood orange (komadići jabuke, hibiskus, šipak, prirodna aroma, cvijetovi šafranike), uz dodatak korice naranče koja se super uklapa.

Recepti za tri najpopularnija koktela na Advetu

1. Hot Art Gin (Swanky)

40 mililitara Bombay gina

malo svježeg soka od limuna

jedna žlica svježeg šipka

na kraju se stavi vrećica čaja i sve se prelije vrućom vodom

po želji se može zasladiti šećernim sirupom

2. Gin Grinch (Baba Yaga)

40 mililitara Tanqueray gin

15 mililitara limuna

10 mililitara sirupa od bazge

15 mililitara sirupa winter spice

150 mililitara vrućeg soka od jabuke

u to se još doda malo svježeg limuna, naranče i grejpa

3. Swanky Rum punch (Swanky)