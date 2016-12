Ako vas je ikad zanimao ishod borbe 11 tisuća pingvina i 4 tisuće Djedova Božićnjaka, neki studio je napravio simulaciju

Ako ste gledali (ili čitali) Game of Thrones sigurno se sjećate one epske bitke u kojoj nepregledna horda barbara podno ledenog zida u snježnoj i smrznutoj pustoši napada čuvare sedam kraljevina. GOT je genijalno snimljena serija, pa su vam sigurno u pamćenju ostale scene krvi poprskane po svježem snjegu i pare koja se diže s lica bradatih divlajka ka sivom nebu.

E pa, ovaj video koji je objavljen na YouTube kanalu studija koji dizajnira video igrice Brilliant Game Studios prilično je moćna simulacija nečeg sličnog, samo što umjesto vitezova u oklopima, barbara obučenih u vučju kožu i prestrašene crne braće bitku vodi 11 tisuća pingvina i 4 tisuće Djedica Božićnjaka.

Tehnologija koja obećava

Božićnjaci u videu šećernim štapićima nemilosrdno mlate brojnije pingvine koji se na njih bacaju s stijena i litica. Krvi ima posvuda. Pingvini na kraju izlaze kao pobjednici i u pomalo Hitchcockovskoj sceni nalaze i ubijaju posljednjeg Božićnjaka. Idiličan zimski krajolik na kraju prekriva na tisuće leševa.

Poanta cijele stvari nije samo u zabavi (iako je sve skupa dosta zabavno). U Brilliant Game Studios zapravo su se htjeli pohvaliti novom tehnikom simulacije velikog broja likova. Kretnje su uvjerljivije, tijela se nakupljaju, a likovi navigiraju po kompleksnoj mapi. Možda je s pingvinima i Božićnjacima samo štosno, ali zamislite samo koliko bi bilo fora istu tehnologiju primijeniti za simulaciju borbi u strategijama poput Civilizacije ili slične igrice.