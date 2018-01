Okej, sad je službeno – Australija je najveličanstvenija zemlja na svijetu. Jer, realno, gdje biste drugdje mogli naići na ovakav senzacionalan prizor?

Jedna francuska turistkinja htjela je otići u javni WC u Perthu kad joj je pristup toaletima zablokirao ovaj klokan u vrlo senzualnoj pozi. Dočekao ju je u ležećem položaju, podbočen na lakat, posve skuliran. Nije mrdnuo ni kad ga je snimila.

A tourist was blocked from using a public toilet by a hilarious sexy kangaroo striking a seductive 'come hither' pose 😉 #kangaroo #posing #corridor #kangaroophotography #australia #perth pic.twitter.com/YRcp4SjLfj

“Bilo je tako smiješno, nisam se mogla prestati smijati kad sam ga vidjela u toj pozi. Bio je taman u sredini toaleta, blokirajući ulaz, i nije bilo šanse da budem dovoljno hrabra da ga ometam. Nisam mogla vjerovati što vidim i pomislila sam – wow, samo je u Australiji ovako nešto moguće”, ispričala je Sandrina Duniau za Caters News.

Naravno, odmah je krenula zezancija na društvenim mrežama:

"draw me like one of your French girls"

Photo by Sandrina Duniau.

Thank you @primavera_bella pic.twitter.com/q8uT3k5sKP

— Paul Bronks (@BoringEnormous) January 10, 2018