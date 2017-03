Bila sam elitna prostitutka i to je bio lakši dio. Reći mom tati, vojnom specijalcu, je bilo teško

Kad sam sam imala 17 godina počela sam se seksati po hotelima u zamjenu za novac, mnogo novca, ispovjedila se bivša prostitutka za Vice. Bilo je lako. Sve što je bilo potrebno, bile su moja slobodna volja, auto i internet.

Otkako sam objavila svoju prvu reklamu kao prostitutka do trenutka kad sam se našla s likom u 50-ima koji mi je mogao biti ravnatelj prošlo je 48 sati. Navukla sam se nakon prvog posla. Posljednje dvije godine gimnazije radila sam to redovito. Svoj zadnji sastanak odradila sam preko zimskih praznika na prvoj godini fakulteta.

Imala sam sve, ali me prostitucija palila

Prostitucija je bila moj izbor. U srednjoj sam bila odlična učenica. Izabrana sam za predsjednicu debatnog kluba. Roditelji su mi dali velikodušni zajam. Nisam bila ovisna ni o čemu, tako da se prostitucijom nisam bavila kako bih financirala svoju ovisnost, piše Vice. Nisam čak ni pušila, barem ne do zadnje godine faksa – što je bilo pet godina nakon što sam odradila svog prvog klijenta.

Jedinica sam i imala sam sve moguće privilegije na svijetu: sport, ples, kazalište, ljetne kampove. Skijala sam po cijeloj Europi. Bilo mi je sjajno. Bila sam arogantna. Bila sam znatiželjna. Bila sam pametna. I palila me ideja da me netko plaća za seks s odraslim muškarcima koji su o tome znali više od mojih vršnjaka.

Rekla sam svima, osim svojim roditeljima

Desetljeće kasnije odlučila sam ispričati svoju priču. I ispričala sam je svakome. Gnjavila sam ljude po barovima, avionima, dečke s kojima sam izlazila. Napisala sam članak. Snimala sam podcastove. Jednostavno nisam mogla prestati govoriti o tome. Nije se dogodilo ništa loše. Razjarena masa koju sam toliko jasno vidjela u svojim noćnim morama nije se nikad materijalizirala.

Jedini ljudi kojima nisam rekla za svoju prošlost bili su moji roditelji. Nisam znala kako bih im to točno trebala reći. Znala sam da bi moja majka namjerno krivo shvatila moj izbor, ali bi se na kraju s njim pomirila. No, bojala sam se kako bi to otkrivenje uništilu moju vezu s ocem. Na kraju su, naravno, oboje saznali i to zahvaljujući internetu.

Tata mi je bio specijalac i služio je u tri rata

Otac mi je bio specijalac (član američkih Zelenih beretki, jedne od najelitnijih vojnih postrojbi na svijetu). Služio je u Dominikanskoj Republici, dvije ture u Vijetnamu i u Zaljevskom ratu. Nagledao se borbi. Samog sebe naziva nezavisnim iako vjeruje većini vijesti koje vidi na Foxu. Teško ga je etiketirati. Principijelan je. Napravit će ispravnu stvar čak i kad mu to neće odgovarati.

Takva sam i ja. U tom pogledu dijelimo slična stajališta i vrijednosti, iako su nas oblikovala radikalno različita životna iskustva. Oboje smo odbili prilike jer nismo bili spremni kompromitirati svoj integritet, kako mi sami to definiramo.

Tata i ja smo jako, jako slični

Oboje prelazimo crveno kad nema prometa jer se vodimo za time da nam semafor neće diktirati kako ćemo živjeti. U svim mojim svađama s učiteljima, ravnateljima, referentima mogao je vidjeti da se trdoglavo borim za ono što bi trebalo biti, protiv inercije stvari koje jesu.

Unatoč tome što se nije uvijek slagao sa mnom, bio je na mojoj strani. Čak i kasnije, kad smo si dobacivali politizirane uvrede, prepoznao bi dio sebe u meni. Oboje smo u sebi nosimo zdravu dozu stava “jebi se i gledaj ovo”.

Bojala sam se reći mu da sam bila prostitutka jer je bio odličan tata. Nisam htjela da pomisli kako je jedna stvar povezana s drugom. Nisam ga htjela opterećivati sa svojom sebičnom tajnom jer sam se bojala da bi ga ideja da mu je kćer bila prostitutka slomila.

Tata je za moju prostituciju saznao preko interneta

Pojavila sam se kod kuće. Imala sam ključ, ali sam svejedno pozvonila. Tata je otvorio vrata. “Pretpostavljam da želiš razgovarati”, rekao je. Bio je odsječan, probijao se kroz mnoštvo osjećaja. Ponudio mi je piće. Bilo je dva popodne i oboje smo popili nešto.

Bila sam uvjerena kako bi lakše prihvatio da sam ubila nekoga, nego da sam kurva. Nisam znala što očekivati. Moj otac sa svojom majkom i sestrama nije razgovarao 20 godina zbog svađe koju još ni danas u potpunosti ne razumijem. Znala sam da se i meni može dogoditi isto.

Pričali smo satima o svemu i svačemu

Razgovarali smo satima, ali ni u jednom trenutko se nismo direktno referirali na moju prostituciju. Pripio se i pretvorio u šarmantnog lika kakav obično postaje na zabavama.

Pričao mi je o svom ratu s vjevericama. Lamentirali smo o daljnjim rođacima i razgovarali o svojim političkim uvjerenjima. No, između je ugurao nekoliko stvari koje su mi bile jako važne. Rekao mi je da se ponosi mnome i da se uvijek, bez obzira na sve, mogu vratiti kući.

Tata me ne mrzi, voli me jednako kao i prije

Vidjela sam da nije bio ljut. Brinuo se za mene jedanko kao što je to radio oduvijek. “Žao mi je što si ista kao ja. Život je za trdoglavce poput nas težak”, rekao je. Moj se otac borio u tri rata. Ubijao je ljude vlastitim rukama, a ja sam se seksala sa strancima za novac. Oboje smo se nagledali stvari. Nikome od nas nije osobito stalo do detalja, ali vjerujemo kako su stvari bile intenzivne.

Praznici, koje sam provela sa svojom obitelji, došli su i prošli ubrzo nakon tog razgovora. Cijelo sam vrijeme zadržavala dah. Nitko nije imao pitanja. Život ide dalje, a moji seksualni izbori od pred deset godina jednostavno nisu toliko važni. Postojale su poslovne prilike o kojima je trebalo razgovarati, vjenčanja koja je trebalo planirati, dogovori za lov i rođaci koji se trebalo rugati. Udahnula sam.

Moj mi je otac nedavno napisao ovo: “Napravila si stvari za koje bih volio da ih nisi napravila. Napravila si stvari kojima se ekstemno ponosim. I tako bi to, zapravo, i trebalo biti. Kad dijete odraste postane vlastita osoba. Donosi svoje vlastite odluke. Nikad ti ne bih govorio kako da živiš svoj život. Nemam pravo na to. Nadam se da sam te odgojio tako da svoja mišljenja važeš iskreno i da svoje odluke donosiš s jasnoćom svrhe.”

Tata, jesi.