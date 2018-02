Sjećate se kujice s Jaruna kojoj je umro vlasnik pa je spavala na njegovoj jakni? Posjetili smo je

Jedna od tužnijih priča koje smo objavili u posljednje vrijeme bila je ona o Tini, kujici s najtužnijim očima na svijetu koja je ostala sama nakon smrti svog vlasnika. Tina je danima spavala sama u njegovoj kući na Jarunu, skutrena na njegovoj jakni. Iako njemačka ovčarka tuguje za svojim pokojnim gazdom, očito je da je u svojih pet i pol godina živjela u strašnim uvjetima; nikad nije išla u šetnje, mišići su joj potpuno atrofirali, pronađena je s dekubitusom i krvavim nogama, a nokti su joj narasli do te mjere da više nije mogla hodati…

Tina je sada dobila drugu šansu. Desetak dana nakon što smo prvi put o njoj objavili priču, kujica ima novi, privremeni dom u kojem bi se trebala oporaviti, kako bi mogla ići na trajno udomljavanje. Posjetili smo je u zagrebačkoj Dubravi gdje se o njoj u svojoj kući brinu Nina Balaško i Antonio Samac, Ninin dečko. Par, inače, već brine o 14 pasa od kojih su mnogi bili u sličnom stanju kao i Tina. A Tina je, kažu, trenutno slomljen pas. “Ona je sirota skroz ubijena iznutra, sad tek mora naučiti kako biti pas. Divna je, toliko draga, mirna i uredna, u njoj nema ni trunke agresije. Tek se sada počela malo opuštati i tražiti sigurnost u zagrljaju. Sve su duži periodi u danu kada je znatiželjna i kada prati sve oko sebe, pokazuje interes za naše pse i traži dodir. Uspjeli smo dobiti i par sramežljivih pusa i par mah-mah repom”, priča 37-godišnja Balaško.

Od ostatka čopora sad uči kako se ponašati kao pas

S Ninom, Antonijem, Tinom i još četiri psa: Betty, Lilly, Dodgeom i Hansom, jučer smo otišli u šetnju. Kujica je bojažljivo izašla iz kuće, a zatim i iz dvorišta. S obzirom na mišiće koji su joj skroz atrofirali, do livade je hodala teško, ali bilo je očito da želi u šetnju. Kad smo stigli na golemu zelenu površinu preko puta BK Dubrava napokon je počela polako njuškati okolo, na trenutke čak i trčkarati. No, svako malo bi se naprosto pokunjila i počela tražiti neki zaklon. Rep joj je konstantno bio podvijen i svako malo je odlazila do Balaško, gurajući joj njuškicu u krilo.

Na livadi smo proveli nešto više od sat vremena, a Tina nije nijednom zalajala. Na djecu nije reagirala, kao ni na ostale pse vani. Ipak, svom čoporu je mirno prilazila i njuškala ih. Balaško i Samac napominju da prije nije ni to radila, pa se zapravo radi o velikom koraku. “Vani dobro reagira na njih i na ljude, no u zatvorenom prostoru povlači se u sebe, naprosto se isključi i ne doživljava nikoga”, priča. U jednom trenutku na livadi je naišao neki pas koji je počeo lajati. Tinin čopor je malo zalajao, a ona im se instinktivno približila i mirno promatrala situaciju. “To je taj dio u kojem se psi kuže bolje nego što bismo ih mi shvatili. To će Tini osobito pomoći. Moji su psi svi bili odbačeni i svaka Tinina reakcija njima je dobro poznata. Oni ju upućuju što treba raditi i to je najbolji način oporavka za nju”, objasnio Samac.

Ima tumore, od stresa mokri jednom dnevno, čeka je operacija…

Ipak, Tina pred sobom ima strašno dug put psihičkog i fizičkog oporavka. U veterinarskoj ambulanti Noa otkrivena su joj dva velika tumora na mliječnim žlijezdama i tumor na spolovilu. “Ne znamo o kojem tipu tumora se radi, nisu radili punkciju jer se ionako moraju odstraniti. Ne vidi se da ima metastaza, ali radit će još kontrolni rendgen za svaki slučaj”, kaže Balaško. Kujica još uvijek ima temperaturu, no to pripisuju stresu jer nalazi pokazuju da nema nikakvu upalu. Prvih nekoliko dana je i povraćala, no i to je nedavno stalo.

U međuvremenu je očišćena od buha, dobila je lijekove protiv bolova, vitamin B i antibiotike koje još uvijek uzima zbog dekubitusa na nogama, a koje su joj sada napokon prestale krvariti. Čim bude snažnija, dakle za neka dva tjedna, slijedi operacija tumora i sterilizacija. Tu su i kristali koji su joj pronađeni u mokraći, no ultrazvuk abdomena je pokazao da je unutra sve okej. Sad treba otkriti uzrok kristala i liječiti i to, no problem je što siroti pas mokri samo jednom dnevno, moguće od stresa, pa nemaju baš puno šansi za uloviti uzorak kako bi ga poslali na analizu. “Najvjerojatnije će, nadamo se, trebati samo posebnu prehranu. Sad samo da operacija prođe dobro i da nema nigdje metastaza pa da se u potpunosti posvetimo psihičkom oporavku. Nadam se da će joj se s vremenom vratiti i veselje. Još uvijek ima nevjerojatno tužan pogled, i dug je još put, ali ide hrabro naprijed”, priča nam Nina.

Tina je u kući bila zatvorena sa svojom mamom

U pomoć im svakodnevno uskače i Elizabeta Bathory, gospođa koja je prva saznala za Tininu situaciju, kad je umro vlasnik. U međuvremenu je njegov nasljednik, inače daljnji rođak pokojnog gospodina, potpisao izjavu u kojoj se odrekao Tine i donirao 200 kuna za njeno liječenje. Inače, čovjek kojem je pripadala Tina, uz nju je imao i njezinu mamu koja je uginula prije godinu i pol dana. Njih dvije su čitavo vrijeme bile u kući i na dvorištu, iz kojeg baš nikad nisu izašle.

Tina bi sad trebala dobiti posve novi, bolji život. U nju se već zaljubila jedna gospođa iz Zagreba koja kaže da će čekati na nju koliko god će trebati da se oporavi. Već ima dva psa i mačku, pa je samo pitanje kako će kujica reagirati na novo okruženje, ali jedva čeka da je primi u svoj dom. “Sve ovo ne bi bilo moguće bez pomoći ljudi. Mi dajemo vrijeme, prostor, ljubav, napravit ćemo sve, ali bez financijske pomoći ljudi ne bi bilo ničega”, rekla nam je Balaško. Dosad su uspjeli pokriti sve veterinarske troškove, ali i dalje skupljaju sredstva za operaciju koja će, s postoperativnom njegom, koštati najmanje dvije tisuće kuna. No, sve ovisi o stanju koje će veterinari zateći kad počnu s operacijom.

Ako želite pomoći s troškovima oko Tine, možete uplatiti novac na račun gospođe Bathorry koja je pokrenula cijelu akciju kako bi se pomoglo kujici:

Elizabeta Bathory, Zagreb, Raiffeisen bank

IBAN: HR7424840083217914556 uz naznaku za Tinu