Bivši voditelj Top Geara ničim je izazvan izvalio da sladoled jedu samo homoseksualci. Ekipa na Twitteru ga je uništila

Richard Hammond, voditelj i novinar kod nas napoznatiji kao jedan od voditelja legendarne auto-moto emisije Top Gear, upleo se u dosta nezgodnu situaciju za vrijeme posljednje epizode emisije The Grand Four, novog projekta kojeg vodi zajedno s Jeremyjem Clarksonom i Jamesom Mayom.

Četrdesetsedmogodišnji voditelj ničim je izazvan ustvrdio kako je jedenje sladoleda od strane odraslih muškaraca gay, a onda tezu nemušto pokušao objasniti, sve se dublje i dublje ukopavajući.

Odbijao se sam izvući

Bizaran razgovor počeo je nevinom Clarksonovom šalom o tome kako u Rolls Royceu s bijelim kožnim sjedalima ne bi mogao na miru uživati u čokoladnom Magnumu. “Dobro, ali ja ne jedem sadoled. Možda zato što sam straight“, izvalio je na to Hammond, zbunivši i suvoditelje i publiku u studiju.

🤗 hello & here’s the full richard hammond ‘ice creams are gay’ piece and yeah, it’s awful pic.twitter.com/JhDisRsc1Q — Ollie Cole (@ProducerOllie) December 26, 2016

Oklijevajući, publika je ipak počela pljeskati i tako prekinula neugodnu tišinu. “Zašto mu plješćete? Što želiš reći? Jesu li onda sva djeca homoseksualna?”, upitao je Clarkson, na što mu je Hammond odgovorio da je sladoled malo ”znate već što” .

Vidjevši da se Hammond odbija sam izvući iz blata u koje se uvalio, Clarkson je pokušao razgovor vratiti na svoju šalu o čokoladnom sladoledu i bijelom interijeru, ali mu do kraja sekvence nije skroz uspjelo. Hammondova izjava, očekivano, podignula je dosta prašine na društvenim mrežama. Mnogi su ga prozvali zbog ovog homofobnog ispada.

Richard Hammond gags while explaining ‘men who eat ice-cream are gay’ on The Grand Tour, ep 6.

Are men that watch this show bigoted weasels? pic.twitter.com/G4W9ziqLch — Hayden Scott-Baron (@docky) December 26, 2016

homophobia on a show about cars, the most classic white elephant of pathetic threatened masculinity, is so fucking tragic @RichardHammond — Neil Milan (@neil_milan) December 27, 2016

We lost Prince, Bowie and Michael in a year where Richard Hammond can’t eat ice cream in fear of damaging his fragile & pathetic masculinity — Dean Eastmond (@deanvictorr) December 27, 2016

.@RichardHammond HELLO I HAVE BEEN EATING ICE CREAM FOR YEARS AND I’M STILL HETEROSEXUAL WHAT I AM DOING WRONG PLEASE HELP — TechnicallyRon (@TechnicallyRon) December 27, 2016

Richard Hammond thinks grown men who eat ice cream are gay. I think grown men who spend most of their lives fawning over cars are weird. — Parveen Agnihotri (@Parveen_Comms) December 26, 2016