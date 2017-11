Bračni par iz Škotske pokušao je snimiti selfie. Sudeći po ovom videu – nisu uspjeli

Jedan bračni par iz Škotske pokušao je snimiti selfie. Odabrali su zgodnu lokaciju, lijepo su se namjestili i… snimili urnebesan video. Naime, dok su pozirali nisu skužili da ih mobitel zapravo snima, pa u videu možemo čuti i par psovki već pomalo nervoznog gospodina.

Video je na Twitteru objavio njihov sin Mike Keelan, uz simpatičan caption ‘I tako su moji mama i tata probali napraviti selfie’. Presladak video u međuvremenu je retvitan više od 1500 puta.

Kako se gospodin i gospođa Keelan snalaze s mobitelom pogledajte u videu:

So my mum and dad tried to take a selfie 🙃 pic.twitter.com/EyAbnfLAGa

— Mike Keelan (@MikeKeelan91) November 11, 2017