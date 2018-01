Chefovi, slastičari i kritičari za Telegram biraju najbolje restorane otvorene u 2017. godini

Tijekom 2017. Zagrebu se, na primjer, dogodio i Xató, dugoočekivani restoran Tvrtka Šakote koji, inače, s Marinom Medakom ima još jedan projekt – Taco’s & Burger Barr također otvoren prošle godine. Uzbudljiv moment bio je i ponovno otvaranje Bistroa Apetit koji je ove jeseni preuzeo chef Marin Rendić. Ipak, jedno od većih iznenađenja ispao je El Toro, restoran za koji svi pričaju da je, otkako je otvoren prije devet mjeseci, sve bolji.

S druge strane, u veljači je otvoren iščekivani Barbieri’s, da bi nekoliko mjeseci kasnije glavni chef Andrej Barbieri odustao. No, restoran od kojeg se u startu možda očekivalo najviše, sad je dobio još jednu šansu nakon što je kuhinju nedavno preuzeo Jeffrey Vella, koji je ušao u partnerstvo s Franom Barbierijem.

Pregled najvažnijih novih zagrebačkih restorana napravili smo kroz anketu. Uvaženi chefovi, slastičari, sommelieri i kritičari složili su, dakle, za Telegram listu najboljih restorana i bistroa otvorenih u 2017. godini (naravno, nisu mogli dati glas za svoje restorane), kako biste, ako već niste, znali kamo otići u 2018.

U stvaranju Telegramove liste sudjelovali su: Marin Rendić, Marin Medak, David Skoko, Hrvoje Kroflin, Marijo Čepek, Christian Misirača, Belizar Miloš, Vlado Lisak, Marija Gudelj, Marin Vanjak, Žakline Troskot, Mario Meštrović, Mario Minder, Darko Lugarić, Rudolf Štefan i Kult Plave Kamenice.

1. El Toro

El Toro je otvoren u ožujku, u prostoru nekadašnje Baschiere na križanju Fra Filipa Grabovca i Šubićeve. Prvenstveno je restoran, no kasnije nastavlja raditi kao noćni bar. Kuhinju vodi chef Mario Mihelj, a kuha se latinoamerička hrana za koju većina Telegramovih suradnika kaže da se konstantno razvija, napreduje i postaje sve uzbudljivija. Uglavnom se priča o njihovim tacosima i rebarcima, no pitali smo i ekipu restorana koja su im konkretno jela trenutno posebno zanimljiva, pa evo liste: četiri vrste tacosa (hrskava kožica, spicy piletina, bbq beef, el toro – od sporo kuhanog bikovog repa), zapečeno juneće rebro, ceviche od brancina, El Toro burger od odležanog mesa, rib eye stakeovi…

“Od zagrebačkih restorana otvorenih ove godine El Toro mi je daleko najbolji. Prati svjetske trendove, a kuhinja je u kratkom roku jako napredovala i postala spektakularna. To mi je omiljeno mjesto za ručak ili večeru kada ne radim”, Marin Rendić, vlasnik restorana Bistro Apetit

“Imaju njujorški pristup. Pružaju i hranu i izlazak. A to je ono što nedostaje Zagrebu”, Rudolf Štefan, vlasnik šibenskog restorana Pelegrini.

2. Xató

Xató je restoran Tvrtka Šakote koji smo dugo čekali. Kad je napokon otvoren u lipnju, u Petrinjskoj 2, odmah je postao jedno od najambicioznijih i najpopularnijih mjesta u gradu. Šakota u Xatu kombinira japansku, španjolsku i latinoameričku kuhinju s hrvatskom, radi tasting menije do 12 slijedova, dok su, recimo, neke od stvari koje trenutno možete pojesti s menija: rebrica crne svinje, rib-eye, marinirani juneći biftek… Xató je vrlo neformalan restoran u kojemu se kuha progresivno, a koliko su ozbiljni oko izvedbe možda najbolje pokazuje nedavna Šakotina izjava da želi smanjiti broj sjedećih mjesta u restoranu i povećati kuhinju što je, priznat ćete, nešto što se baš ne može često čuti od jednog vlasnika restorana. Inače, u svojim jelima koriste isključivo sezonske namirnice, često organskog uzgoja pa prema tome često mijenjaju meni.

“Šakota uvijek iznenađuje s nekakvim divnim varijantama, a to me podsjeća na mene u mojim mladim danima”, chef Christian Misirača.

“Sviđa mi se njihov koncept. Oni su autorska priča svjetske kuhinje na ozbiljnom nivou. Zadnje što sam tamo jeo su lignje s palentom. Bile su odlične kao i sve ostalo što sam tamo probao”, David Skoko, Batelina

3. JV at Barbieri’s

Barbieri’s je, realno, imao vrlo turbulentnu godinu. Zagreb je u veljači bio uzbuđen oko restorana u prostoru nekadašnjeg Takenoka u Kaptol Centru u kojem će kuhati cijenjeni Andrej Barbieri, no to nije potrajalo dugo. Nakon dobrih kritika priča je nekako pukla i Barbieri je, opravdavši to u javnosti zdravstvenim razlozima, napustio kuhinju koju je u srpnju preuzeo njegov mladi sous chef Nikola Knežić. Sada, u manje od godinu dana, idu s trećim pokušajem; restoran je preuzeo chef Jeffrey Vella, bivši glavni chef u Esplanadi, a mjesto postaje JV at Barbieri’s. Ipak, bez obzira na sasvim očite probleme, stručnjaci su ga svejedno na našoj listi smjestili dosta visoko. Recenzije Vellinih jela zasad su dobre, a neke od stvari koje su na novom meniju su: dimljeni sporo kuhani buncek s poširanim žumanjkom i tartufima, sporo kuhana plećka kozlića, gulaš od jadranske hobotnice…

“Burger u Barbieri’su mi je bio odličan. Pamtim i jednu finu sporo kuhanu teletinu. Cjelokupni dojam je jako, jako dobar, počevši od hrane do posluge. Bio sam tamo i nakon što je Andrej Barbieri otišao”, Marijo Čepek.

4. Bistro Duck

Fast bistro Duck, otvoren u ožujku u Teslinoj 17, neformalni je restoran bez rezervacija,u kojem se jede za šankom, a ponuda ovisi o tome što su tog dana pronašli od sezonskih namirnica na Dolcu, zbog čega su im jela na meniju svakodnevno izlistana pod nazivom Dolac lunch. Ovog petka su, recimo, kuhali losos, krumpir i kremu s češnjakom, ragu sa sipom i bulgurom, lungić, bijeli grah i salatu, po sasvim okej cijenama – od 38 do 62 kune. Dnevna jela im se inače kreću od 25 do 90 kuna, a za večeru u ponudi imaju a la carte meni i posebni meni za Chef’s Table.

“Rade s povoljnim, ali kvalitetnim namirnicama, a jela su im božanstvena. Sviđa mi se i opuštena atmosfera”, Marin Rendić, vlasnik restorana Bistro Apetit.

5. Bistro Apetit by Marin Rendić

Nakon prošlogodišnjeg, još jednog neuspjelog pokušaja oživljavanja s Tomom Gretićem, restoran Bistro Apetit ove je jeseni preuzeo chef Marin Rendić, koji je ujedno postao i vlasnik restorana. Novi Apetit, sada pod imenom Bistro Apetit by Marin Rendić, otvoren je početkom studenog, dakle radi tek nešto više od mjesec dana, ali naši chefovi ga već svrstavaju među najbolje. Neka od jela na meniju su: teleći entrecote (pjena od celera, jus, paljena mrkva, luk, jabuka, cikla), ribeye tagliata (krema od krumpira, plavi krumpir, batat čips, jus), domaći tortellini punjeni brancinom (i pjena od tartufa, svježi crni tartuf).

“Rendić je vrhunski, renomirani chef koji ima iskustvo iz internacionalnih restorana s Michelinovim zvjezdicama. Sada je u Apetitu odlično postavio kuhinju i, što je također važno, vinsku kartu”, Darko Lugarić, sommelier

6. Taco’s & Burger Barr

U veljači su u Jurišićevoj 2a Tvrtko Šakota i Marin Medak otvorili Taco’s & Burger Barr. Rade tacose, za koje mnogi kažu da su najbolji u gradu, i, očito, burgere, a u ponudi imaju i burrito (sa svinjskom plećkom, crnim grahom, arbol salsom, pico de gallo salsom, avokadom, sirom). Cijene tacosa se vrte oko 49 kuna, burgeri su od 49 do 54 kune, a imaju još i dnevne juhe te deserte. “Imamo homemade salse od više vrsta voćnih dimljenih meksičkih chilija, tomatillose, a svi prilozi su nam bazirani na kvinoji, amarantu i crnom grahu”, rekli su nam svojedobno, kad su otvorili lokal. Nabavljaju domaće meso sa Žumberačkog gorja, piletinu od malih proizvođača iz Međimurja, a tortilje rade od tradicionalnog meksičkog brašna, masa harine.

“Tu sam jeo odličan burger, a odmah iza Taco’s & Burger Barra, po burgerima, mi je Meat District”, Marin Vanjak, osnivač O’Hare

7. 50 A Burger & Champagne Bar

Ubrzo nakon što je 50 A Burger & Champagne Bar otvoren u travnju (u Vlaškoj na Europskom trgu), postalo je posve jasno da se radi o jednom od zabavnijih lokala u gradu. Stručnjaci s naše liste ga spominju zbog dobrih burgera, no gosti ga masovno hvale zbog živahne atmosfere. Vlasnica je Adena Lavin, Njujorčanka koja se svojedobno zaljubila u Hvar gdje je prije tri godine otvorila prvi 50 A Burger&Champagne Bar, mjesto koje je vrlo brzo postalo jedno od popularnijih u gradu. Sada je pauzirala s hvarskom adresom i isti koncept, u kojem spaja burgere i šampanjac, prebacila u Zagreb. I očito funkcionira. Glavni su, evidentno, burgeri, ali imaju i neke druge tipične američke stvari; sendviče Louisiana Shrimp Po’ Boy, Philly Cheesesteak, pileća krilca… U ponudi imaju i razne šampanjce te pjenušava vina…

“Ovdje poslužuju najbolji hamburger i pecivo u gradu. Imaju i užasno ljubazno osoblje”, Marin Rendić

8. Meat District

“Imamo razne vrste svježeg, isključivo domaćeg i ručno mljevenog, rezanog ili vučenog mesa. Glavna tema su nam burgeri”, ispričao nam je u svibnju voditelj Meat Districta Ivan Vuković. Otvoren je u Preradovićevoj 2, a iza svega stoji lanac restorana i slastičarnica Biberon.