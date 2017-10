Prije nešto više od godinu dana napravili smo mali test palačinki; obišli smo najrelevantnija mjesta s palačinkama u Zagrebu, isprobali ih hrpu i provjerili kakve su. Tad je među najboljima bio Choco Café, šarmantni lokal na Trešnjevci, otvoren šest mjeseci ranije. Mjesto s kolačima, palačinkama i kavom, u ulici Višnjevac, vrlo brzo postalo je jedno od najpopularnijih u tom dijelu grada.

Choco Café je u međuvremenu postao lanac, i to ozbiljan. U ljeto 2016. otvorili su još jednu lokaciju u Sopotu, a sada, u razmaku od nekoliko dana, otvaraju još tri.

Širenje od tri milijuna kuna

Prva je Maksimir, točnije Petrova 167, gdje je Choco 3 otvoren ovog ponedjeljka. Sljedeći na redu je Choco 4 koji bi se u petak trebao otvoriti u centru grada, u Teslinoj 12, dok se peta lokacija sprema sljedeći tjedan na Savici, u ulici Zinke Kunc.

I ne misle skoro stati; kažu nam da je u planu još lokacija. Radi se o projektu širenja vrijednom oko 3 milijuna kuna, priča Ana Zorotović, PR-ica lanca. “Choco Café je kombinacija moderne palačinkarnice, tradicionalne slastičarnice i klasičnog caffe bara. Ovdje pokušavamo vratiti ljude u djetinjstvo, tradicijom i sjećanjima na bakinu kuhinju”, objašnjava uspjeh lokala.

Najveći Choco će biti na Savici

Novi prostor u Petrovoj ima 150 kvadrata, a uređen je gotovo isto kao i prva dva; retro, s cvjetnim uzorcima, tapetama i toplim bojama čokolade uz detalje poput dekorativnih kolača i torti koji vise sa stropa. Atmosfera je ugodna i zbog muzike koju puštaju, uglavnom možete čuti hitove iz 50-ih, 60-ih i 70-ih godina.

Choco 4, koji se otvara u Teslinoj, bit će velik kao i onaj u Petrovoj, dakle imat će 150 kvadrata, dok će peti lokal biti najveći s 260 kvadrata. Na svih pet lokacija, kako nam kažu, imaju gotovo 100 zaposlenih.

Uvode ručak; wrapove, salate…

Ponuda je jednaka na svim lokacijama, no s novim lokalima uvode i neke nove stvari, poput, recimo, štrukli, wrapova i salata, odnosno ručka koji će nuditi svaki dan između 13 i 17 sati. Tako će imati tri vrste štrukli; sa sirom, orasima i medom te s brusnicama, a cijene su im od 28 do 34 kune, tri vrste wrapova; dvije vrste s piletinom i jedna vege s feta sirom, koji će koštati od 29 do 49 kuna, te pet vrsti salata; cezar, s tunom, s povrćem, meksička i vege, a koštat će od 40 do 47 kuna.

Cijene kolača su im 18 kuna, sladoled u aromatiziranom kornetu (od jagode, mente i crne čokolade) s preljevom po izboru košta 12 kuna, a imaju i doručke, dakle omlet, kajganu, tost…, od 20-ak kuna nadalje.