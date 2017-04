Dečki koji drže Cogito Coffe Shop u Zagrebu (i pržionicu kave) proširili su se na Zadar. Sad rade i koktele

Na zadarskom Trgu sv. Krševana prije par dana otvoren je Cogito Coffee shop. Radi se o brendu koji je Zagrepčanima već neko vrijeme poznat; pokrenuli su ga Matija Belković i Matija Hrkać, dečki koji osim pržionice kave Cogito u Zagrebu drže i Cogito Coffee shop. No, cijela stvar je zapravo počela s popularnim zagrebačkim Cafeom u Dvorištu.

“U Dvorištu smo nudili specialty kavu koju smo nabavljali iz malih i vrhunskih europskih pržionica. Nismo imali svoju, pa smo odlučili u sklopu kafića pokrenuti vlastitu pržionicu”, priča Matija Belković. Godinu dana nakon što su je pokrenuli, 2015., otvorili su i prvi Cogito Coffee Shop u Varšavkoj (na početku Obrtničkog prolaza). Sada su se proširili i na Zadar, a u planu su još dva coffee shopa, jedan u Dubrovniku i još jedan u Zagrebu.

‘Kavu kupujemo tamo gdje je trenutno sezona’

“Cogito je zapravo brend pržionica. Sirovinu nabavljamo sezonski od malih proizvođača iz cijelog svijeta koji rade vrhunske kave”, kaže Belković. Kavu za prženje nabavljaju iz istočne Afrike, južne i središnje Amerike i Azije. To su uglavnom zemlje istočno afričke visoravni. Kenija, Etiopija, Ruanda, Tanzanija… U Južnoj Americi Kolumbija i Brazil. “Nabavljamo i iz Indonezije. Zapravo, ne diskriminiramo. Kupujemo tamo gdje je trenutno sezona”, kaže Belković.

U svojim coffee shopovima uvijek nude dvije vrste kave, jedan blend i jednu “single estate kavu”. “Najčešće imamo blend Tesla, to je, onako, svježija i voćnija kava koja je malo zanimljivija. U drugom mlincu rotiramo po jednu single estate kavu, što znači točno određenu kavu s jedne lokacije, jedne sorte i jedne biljke. Jedan dan stavimo jednu, drugi dan drugu… Kad se otvori iz pakiranja, kava odmah oksidira. Nema smisla da stoji gore danima jer starenjem gubi okuse. I to je u pravilu praksa. Nigdje u svijetu vrhunski coffee shopovi nemaju više od tri mlinca. Gdje vidite deset mlinaca, to je loš znak”, pojašnjava Belković.

Samo jedan način pravilnog kuhanja mlijeka

Espresso u Cogito Coffee shopovima košta 11 kuna. Machiatto 12, kava s mlijekom 13, cappuccino 14, kaže Belković. “Sad, to machiatto, kava s mlijekom… Postoje valjda tisuće interpretacija što je to zapravo. Nama to zapravo znači veličinu šalice. Mi nismo nešto tipa Starbucks i u kavu stavljamo samo mlijeko. S tim da to mlijeko kuhamo uvijek isto, jer mislimo da postoji samo jedan ispravan način kuhanja mlijeka da ne zagori. Kod nas cappuccino nema onu izgorenu pjenu na vrhu kao u Italiji”, pojašnjava.

Osim kave prodaju i vrhunski kvalitetne čajeve. “Kako proizvodimo vrhunsku kavu, htjeli smo naći dobavljača čajeva koji je na istom nivou. S čajevima je slična priča. Isto ih sezonski nabavljamo, ista je filozofija uzgoja. Uvijek nudimo dobru selekciju i od njih radimo i svoje ledene čajeve. Ništa ne kupujemo gotovo”, kaže Belković. No, u Zadru će imati još jednu stvar; craft koktele.

Kokteli bez sokova i loše votke, po vlastitim receptima

Pod ovim craft, Belković objašnjava kako misli na koktele koji su ručno rađeni od kvalitetnih i domaćih sastojaka te kvalitetnih alkohola. “Ne kupujemo sokove, ne stavljamo lošu votku i ne kopiramo tuđe recepte. Cilj je da na svemu bude naglasak nekakvih autohtonijih okusa i mirisa, lavande i ružmarina na primjer, a da radimo i nekakve klasične kombinacije. Svi kokteli su 58 kuna”, kaže.

Ideja coffe shopa u Zadru je, kako kaže Belković, da funckionira kao što funkcioniraju neka slična mjesta vani. Da ljudima nude nešto i preko dana i navečer. “Na Zadar smo se odlučili jer mislimo da je dobar grad. Ima neku lokalnu populaciju. Mislimo da ima nekakvu kulturno-društvenu poziciju u kojoj bi naš proizvod mogao biti prepoznat, a i znamo da nas ljudi iz Zadra prate. Htjeli smo sudjelovati i u tom nekom sezonskom životu u Dalmaciji jer možemo doprinjeti kvaliteti ponude”, kaže Belković.