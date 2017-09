Dečki iz engleskog grada Sheffielda, Rory i Nick otišli su prije dva dana popiti nešto u pub povodom Nickovog rođendana. Rory je u nekom trenutku početkom večeri na svom Twitter profilu @RoryMeep objavio Nickovu fotografiju i napisao: “Ovo je Nick i njegov je rođendan. Mi smo u Bankers Draft Spoonsu u Sheffieldu, za stolom broj 67. Budite velikodušni i pošaljite mu piće preko aplikacije”. Naime, dečki su bili u u Wetherspoons pubu gdje vam svatko tko ima Wetherspoons aplikaciju može naručiti piće koje zatim stiže za vaš stol.

Računali su da će se zapravo s plaćenim pićem javiti svega nekoliko prijetelja koji nisu mogili doći na slavlje, eventualno koji neznanac. No, cijela stvar je ubrzo eskalirala. pa su tako dečkima za stol počele pristizati gomile stvari, od kojih su neke bile posve sulude. Kako su stvari počele pristizati na stol, tako ih je Rory sve redom fotkao i objavljivao na Twitteru. Počelo je s bocom bezalkoholnog Becksa, a završilo s gomilama mlijeka.

Objavili su fotku slavljenika

This is Nick, and it’s his birthday. We’re at the Bankers Draft spoons in Sheffield, table 67, be generous and send him a Bev on the app xxx pic.twitter.com/JxMnjB8a46 — Rory (@RoryMeep) September 20, 2017

Prvo je dobio pivo. Problem je što je bilo bezalkoholno

What cheeky fucker has sent him a non alcoholic becks pic.twitter.com/CGtTefZlIF — Rory (@RoryMeep) September 20, 2017

Zatim je dobio čašu mlijeka

You really think you’re funny don’t you pic.twitter.com/HcX6dLIC0J — Rory (@RoryMeep) September 20, 2017

Pa pet čaša mlijeka

This is not what we had in mind you sadistic wankers pic.twitter.com/4GGXiKpXJm — Rory (@RoryMeep) September 20, 2017

Sladoled je bio okej

Someone’s been nice, and we thank you pic.twitter.com/Lfh5vIX4pL — Rory (@RoryMeep) September 20, 2017

Ni prosecco nije bio loš

A onda je sve opet krenulo nizbrdo s kuhanim graškom, kečapom, majonezom i senfom

Right this has gone off the rails now Who is doing this what do we do with this pic.twitter.com/FiU5CsWPbd — Rory (@RoryMeep) September 20, 2017

Što je Nick svejedno pojeo

Don’t think any of this is going to waste pic.twitter.com/LD0sBkpbgQ — Rory (@RoryMeep) September 20, 2017

Dobio je i voćni sok i prženi luk

A fruit shoot, milk, and some crispy onions, name a more iconic trio pic.twitter.com/7FKlflakAp — Rory (@RoryMeep) September 20, 2017

Sve je preživio