Dečko kojeg su roditelji prepustili seksualnom kultu dao je Guardianu veliku priču o svom odrastanju

Od njegovo osmero braće, Michael Young bio je najpredaniji ulični propovjednik. Kao dijete koje je odrastalo u Monterreyu u Meksiku, propovijedao je po deset sati na dan, tri do četiri dana svakog tjedna. Razgovarao je sa strancima na cesti i često je išao od vrata do vrata. Na svom lošem španjolskom, pitao bi ih da li žele otići u raj. Kada bi odgovorili potvrdno, onda bi molio za njih. Ako bi rekli ne, zamolio bi ih za donaciju za Family International, vjersku organizaciju koja je potekla od ozloglašenog seks kulta Djeca božja, piše The Guardian.

Njegovi mladi roditelji, strastveni propovjednici koji su se 1998. preselili u Meksiko, rekli su mu da je taj rad njegova sudbina i dužnost. U suprotnom, provest će život u predgrađu raja, mjestu koje je samo malkice bolje od pakla. Kada je imao osam godina, njegova obitelj se 2000. preselila u Texas i započela svoj misionarski rad rad iznova, ovaj put na parkiralištima raznih šoping centara, gdje su držali teološke traktate o neizbježnoj apokalipsi koja će ubrzo izbrisati s lica zemlje nevjernike.

Young tvrdi da je bio sretan. “Bio sam spiritualan na jedan opsesivan način, bio sam jako odlučan”, rekao je. Ali, mladi Young nije bio svjestan činjenice da je vjersku organizaciju njegovih roditelja FBI etiketirao kao sektu i da je bila optužena za zlostavljanje djece. U izvješću iz 1974. ured javnog pravobranitelja iz New Yorka je Djecu božju nazvao kultom. Aktivnosti grupe privikle su pažnju FBI-ja i Interpola, koji su bili u lovu na njihovog vođu Davida Berga. Jedan anonimni doušnik progovorio je o silovanju, zatočeništvu, otmicama i incestu unutar grupe.

Sekta Djeca božja osnovala se 1968. kao grupa hipija

Istrage su završile 1994. godine kada je Berg umro. Ali, u 2009. organizacija se počela klimati. Na kraju se reformirala, i Young je iznenada bio prisiljen potražiti novi život, zajedno s tisućama drugih izoliranih misionara koje se moraju asimilirati u društvo koje su davno odbacili.

Sekta Djeca božja osnovana je 1968. kao mala grupa odbjeglih tinejdžera i hipija koji su uz vodstvo Berga, karizmatičnog evangelističkog propovjednika, predali sebe obožavanju Isusa Krista i promiskuitetnom seksu, prema navodima ureda javnoga pravobranitelja iz New Yorka. Njihov izvještaj dokumentirao je Bergovu sklonost incestu i svjedoci su tvrdili da je silovanje djece bilo izlika za “povećanje plemena”, što je vodilo do mnogih trudnoća u njihovim komunama.

Young je rekao da on osobno nikad nije iskusio seksualno zlostavljanje od članova sekte, ali da mu je svjedočio. “To definitivno nije bilo sigurno mjesto za odrastanje, pogotovo ako ste bili djevojčica”, rekao je. “Neke moje bliske prijeteljice su bile zlostavljane i silovane”, izjavio je Young.

Bergova nakaradna filozofija zvala se Zakon ljubavi

Bergova filozofija koju je on nazvao Zakon ljubavi, bila je miks kršćanske dogme i ideala slobodne ljubavi iz doba seksualne revolucije ’60-ih. Da bi privukao nove obraćenike, zagovarao je da žene iz sekte budu podređene muškarcima.

“Zakon ljubavi je doktrina koja je htjela opravdati i sakriti seksualnu eksploataciju. Učinila je da su ljudi mislili da su dužni dati svoja tijela drugima zbog njihovih takozvanih seksualnih potreba. To je bio stav da tvoje tijelo nije tvoje, već da ga trebaš prepustiti Bogu”, navodi Young.

Ured javnog pravobranitelja New Yorka izvjestio je o procijeni od oko 120 komuna Djece božje 1974. godine, a mnogi od njihovih članova su morali predati svoje osobne stvari i novce vođama njihovih lokalnih kuća. Više od tri desetljeća poslije, u 2006., bilo je preko 1,400 njihovih komuna u više od 100 zemalja na svijetu.

Berg je bio optužen za seksualno zlostavljanje

Berg je odgovarao članove sekte od toga da rade i šalju svoju djecu u školu, tako su tvrdili intervjui s deset bivših članova koji su bili rođeni u komuni. Djeca božja su trebala izbjegavati svijet. Njihovi članovi su živjeli u velikim komunama, obično su pod istim krovom živjele četiri do pet obitelji dok su zajedno čekali nadolazeću apokalipsu.

Godine 1993. optužbe za seksualno zlostavljanje napokon su sustigle Berga. Interpol je pokrenuo istragu oko njegovih aktivnosti u Argentini, i prema dokumentima koje posjeduje The Guardian, FBI je istraživao između ostalih i Berga. On je tada bio u bijegu i odletio je u Portugal, gdje je umro 1994. Karen Zerby, njegova udovica, preuzela je vodstvo organizacije zajedno sa svojim novim mužem Steveom Kellyjem.

Suočeni s rastućim razočaranjem među članovima, Zerby i Kelly su odlučili da je vrijeme za promjenu. U veljači 2009. objavili su iznenađujući proglas kako svijet ipak neće nestati, bar ne tako ubrzo. Značajno su liberalizirali svoje stavove, počeli brinuti o budućnosti, penzijama, počeli su dozvoljavati svojim članovima da rade i obrazuju se unutar sistema. Sve te šokantne promjene, ostavile su gomile njihovih sljedbenika nespremnima da se suoče sa stvarnim svijetom.

‘Proučavao sam Bibliju od korica do korica’

U seriji telefonskih razgovora za The Guardian, Young je ispričao kako se borio oko toga da napusti organizaciju. Rekao je da je njegovo razočaranje u Familiy International raslo nakon drastične promjene smjera koje je napravila udovica Berga, ali da nije htio odmah napustiti grupu. Proučavao je Bibliju od korica do korica u potrazi za božjim smislom.

“Definitivno sam prolazio kroz fazu ‘što ću sada raditi’ i pitao sam se zašto sam otišao. I da li sam trebao otići? Je li Isus stvaran? Bio sam prilično izbezumljen i imao sam napade panike tijekom kojih sam mislio da ću otići u pakao”, ispričao je Young. Dr. Marlene Winell, psihologinja koja proučava religiozne indoktrinacije, kaže da može proći dosta vremena dok se bivši članovi kulta ili raznih ekstremnih grupa priviknu na realnost svijeta.

Danas studira i zadovoljan je daleko od sekte

Godinu i pol nakon što je napustio sektu, Michael Young se priključio programu za prikupljanje novca za stipendije što je pomagalo studentima da dobiju priliku i potporu za četverogodišnje obrazovanje na fakultetu. “To je bilo prvi puta u životu da sam osjetio da imam prijatelje. Pričali smo o umjetnosti, muzici, plesu. Osjetio sam da pripadam tim ljudima”, zaključio je Young.

Nedavno je upisao magisterij na Penn State Universityju i uspješno ostavio grozomorne godine života u sekti iza sebe. “Kada sam ih napustio, najviše sam brinuo da li ću ikad uspjeti naći prijatelje, djevojku, da li ću se moći uklopiti, da li ću naći mjesto gdje pripadam. Pronašao sam prijatelje s kojima sam se povezao jer sam upoznao ljude s kojima dijelim svoje vrijednosti i ciljeve, a to je mnogo više nego kada se samo želiš uklopiti”, ispričao je Young.