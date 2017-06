Devet ljudi ispričalo nam je svoja pomalo strašna iskustva s iznajmljivačima apartmana i soba na Jadranu

Devet ljudi odlučilo je s nama podijeliti svoje, nažalost, neugodne priče s ljetovanja. Iako je to onaj odmor u godini kad se zaista želimo odmoriti, živjeti punim plućima i jednostavno zaboraviti na svakodnevicu te otjerati stres iz organizma, ponekad se na samom ljetovanju dogode situacije koje taj stres samo pojačaju.

Kod nas su te priče još uvijek često vezane uz iznajmljivače smještaja na Jadranu. Bez obzira koliko ponekad vremena i truda uložimo u to da pronađemo mjesto koje će odgovarati našim potrebama i mogućnostima, uvijek postoje oni neki ljudi koji ne osjećaju sram i prevare svoje goste.

Smještaj koji ne odgovara oglasu i fotografijama, prljavština i problemi sa žoharima samo su dio neugodnosti koji su ovi ljudi proživjeli tijekom ljetovanja, na kojem su se samo htjeli odmoriti i uživati.

‘Kad bi netko otišao iz nekog apartmana, a vlasnici čistili njihove kupaone, kroz ventilaciju se moglo čuti kako ponižavajuće govore o njima’

Prilikom ljetovanja u Makarskoj neugodno iznenađenje doživjeli smo kada smo došli u apartman u kojem smo dogovorili smještaj. Istina, nismo prije vidjeli fotografiju rezerviranog apartmana jer smo vlasnike kontaktirali zbog preporuke prijatelja koji kod njih ljetuju već godinama i koji su ih nahvalili te imali sjajne fotografije s ljetovanja.

Apartman koji smo dobili nije bio kao onaj koji su koristili naši prijatelji, imao je jedan prozor na istoj strani na kojoj su bila ulazna vrata. U zajedničkom prostoru nalazili su se štednjak, sudoper i hladnjak, kojima smo se trebali služiti kao i ostali gosti (i to u dvorištu, na nenatkrivenom dijelu). Međutim, ti su uređaji bili toliko prljavi da sam kuhanje, pranje suđa i čuvanje namirnica u njima odmah prekrižila.

Kad bi netko otišao iz nekog apartmana, a vlasnici čistili njihove kupaone, kroz ventilaciju se moglo čuti kako ponižavajuće govore o gostima koji su boravili u tom apartmanu koji bi oni u datom trenutku čistili i pripremali za nove goste. Razumijem da ima ljudi koji su iza sebe u stanju ostaviti veliki nered, ali to drugi gosti ne bi smjeli slušati. Inače, kad god bismo razgovarali u prolazu, vlasnik bi uvijek razvukao osmijeh i bio čak i pretjerano ljubazan. Valjda je na taj način prikrivao svoj antagonizam prema ljudima kojima iznajmljuje apartmane.

Ivana, 34

‘Žohari su izvirivali iz svakog kutka’

Dečko i ja telefonski smo rezervirali apartman u Zadru, fotografije apartmana su nam se izuzetno svidjele, a i nalazio se na savršenoj lokaciji. Kada smo stigli u apartman stvarno je izgledao kao s fotografija, tako da smo bili baš zadovoljni. Tu večer kad smo legli, u mraku smo čuli smo neke čudne zvukove. Odmah sam upalila svjetlo i ugledala nekoliko žohara kako jure po stanu stanu. Prestravljeno sam počela vrištati, no dečko me uvjeravao da pretjerujem i da nisam vidjela žohare.

Tu noć nisam oka sklopila. Samo sam iščekivala jutro, uvjerena da je oko mene sve puno žohara. I nisam bila u krivu, jer sljedeće noći priča se ponovila. Ovog je puta hrpu, ali stvarno hrpu žohara ugledao i moj dečko. Jurili su po spavaćoj sobi. Naravno, pregledali smo cijeli stan i veliki broj tih malih stanovnika pronašli i u kupaonici, kuhinji, dnevnom boravku… Ne moram reći da smo se u sekundi spakirali i odlučili otići. Iako nas je žena uvjeravala da izmišljamo i da smo vjerojatno nešto drugo vidjeli.

Iva, 30

‘Vlasnica nam je redovito prekopavala stvari’

Oduvijek sam maštala o ljetovanju na Rabu, tako da sam oduševljeno toga jutra s dečkom stigla u predivnu sobu s kupaonicom u centru Banjola, gdje su nas dočekali simpatični vlasnici, stariji bračni par, koji su nas odmah ponudili keksima i sokom te nam pokazali cijelu kuću, na koju su bili izuzetno ponosni.

Čini se da su jedva čekali da mogu s nekim popričati, jer smo saznali sve o njegovom bivšem poslu, radio je kao čuvar na Golom otoku, a ona je s nama podijelila sve tajne o susjedima i obitelji koja je i nije često posjećivala. Okej, prvih par dana to je bilo simpatično, no nakon toga počelo nam je beskrajno ići na živce i nismo ih se mogli riješiti.

Također sam primijetila da nam su nam stvari u sobi dirane – ona je, kao, svaki dan čistila sobu u kojoj smo mi samo prespavali. Iako sam joj ja objašnjavala da ne treba slagati plahte ili prazniti koš u kojem i nije bilo ništa, jer smo jeli vani, ona bi svaki put iskoristila priliku da zaviri u sobu i malo prekopa po stvarima. Naravno, nisu nam ništa uzeli, no moram priznati da smo jedva čekali da odemo iz tog apartmana i daleko od neizmjerno napornih i znatiželjnih domaćina.

Ana, 37

‘Umjesto da nas dočeka s ključevima od apartmana, baka nam ostavila poruku na vratima i otišla na feštu’

Bilo je to moje prvo ljetovanje s dečkom. Odlučili smo otići na Pag. Iznajmili smo sobu preko poznanika, odnosno njihove bake. No, kad smo došli pred kuću, na vratima nas je dočekao papirić na kojem je sitnim slovima pisalo: “Ja sam na paškoj fešti”. Pogledali smo se u čudu jer nismo znali kada će se baka vratiti i kada ćemo moći ući u sobu.

Nakon što smo popili par pića, otišli na ručak i pritom nekoliko puta odlazili pred kuću te provjeravali je li se naša domaćica vratila, oko pet popodne stigla je sva vedra i vesela, odmah nam rekavši da joj je to bila jedna od boljih zabava. Kako smo dobili sobu s korištenjem kuhinje, sokove i hranu koju smo smjestili spremili smo u frižider u zajedničku kuhinju. Mi smo stigli u petak, a za vikend su baki došli unuci, trojica veselih i vrištavih dečkića koji su mirovali samo kada bi spavali i u tih su par dana, kao zabunom, pojeli svu hranu iz frižidera.

Željka, 40

‘Na dekama je bilo skorene hrane, ozbiljno’

Tog ljeta odlučili smo otići u Trpanj na Pelješcu, frendovi su nam rekli da je tamo predivno. Zaključili smo da nećemo tražiti smještaj unaprijed, uvijek se razočaramo kad nakon fotki vidimo pravo stanje, a i nikad nismo sigurni oko pozicije apartmana jer ne poznajemo mjesto. Otišli smo u tamošnju turističku zajednicu, gdje su nas poslali u apartman jedne gospođe za 45 eura po danu. Dok smo se vozili ja sam bahato pucala od ponosa jer sam dotad od svog dečka slušala samo – tko normalan ne unajmi apartman unaprijed.

No, kad smo došli, vidjeli smo da apartman zapravo nije bio apartman nego sobica s dva odvojena kreveta na kojima su bile one smeđe desetljećima stare deke koje, prilično sam sigurna, nikad nisu bile oprane. Ozbiljno, vidjela sam skorenu hranu na njima. A pokazala nam je i kupaonicu i kuhinju koju bismo trebali dijeliti s drugima. Dan-danas kad zatvorim oči vidim smeđe pločice prekrivene nježnim slojem crne boje.

Pristojno smo zahvalili, rekli da ćemo još malo razmisliti i doslovno istrčali van. Vidjeli smo natpis za apartman par kuća niže, pitali bakicu koja je sjedila pred kućom je li slobodan i za 40 eura po danu proveli 10 dana u preslatkom, čistom i potpuno opremljenom apartmanu.

Vanja, 32

‘Vlasnik nas je htio pošto-poto optužiti da smo zaštopali kupaonicu i to nam masno naplatiti’

Nas pet cura prije nekoliko je godina htjelo skupa otići na more. U oglasniku smo pronašle apartmančić u Jelsi i dogovorile s čovjekom da ćemo platiti polog od pet posto. Kad smo došle tamo sve je izgledalo super.

Moram reći da je to bila prilično kišna godina i većinu našeg odmora padala je kiša. Kad se jedna od nas prvi put za vrijeme kiše otišla tuširati, imala je što i vidjeti u kupaonici – počela je izlaziti prljava voda iz odvoda. Prijateljica je to odmah počistila, a naš gazda je odjednom uletio u apartman bez kucanja ili ikakve najave te odjurio u kupaonicu, i to je nastavio raditi svaki put kad bi padala kiša.

Ispostavilo se kako je to radio jer je htio uhvatiti trenutak kad voda izlazi iz odvoda kako bi i nas, kao i prethodne goste, mogao optužiti da smo nešto zaštopali i to nam masno naplatiti. Na kraju smo se morale boriti i svađati s njim da nam plaćeni polog uračuna u cijenu, a kad smo odlazile optužio nas je da smo bacale uloške u zahod i sve zaštopale.

Iva, 30

‘Umjesto tihe uličice dočekala nas je Jadranska magistrala’

Bilo je to vrijeme prije Google Street Viewa, kad nisi mogao u roku od jedne minute provjeriti mulja li te vlasnik apartmana u nekom dalmatinskom zaseoku u koji nikad u životu nisi kročio.

Čuli smo se telefonski, smještaj je opisan kao “krasan, komforni 2-sobni apartman” u maloj i tihoj uličici, 3 minute šetnje do plaže. Uvjet je bila i hladovina na plaži, za koju je spomenuti vlasnik rekao da je “ima masu”. Kad smo došli tamo, zaista nas je dočekao 2-sobni apartman, ali tiha uličica je zapravo bila Jadranska magistrala, a plaža s hladovinom je bila jedna betonska ploča veličine 2 kvadrata na kojoj je hlad radio jedino prometni znak koji se nalazio iznad nje na cesti.

Luka, 29

‘Rentali smo apartman, a dočekala nas je rupa s jednim prozorom’

Kći nam je prošle godine našla smještaj u apartmanu u blizini Makarske, pokazala nam je slike i sve što navodno nudi taj apartman, i činilo nam se da ima sve što nam treba za ugodan odmor pa smo ga odlučili unajmiti. Međutim, kad smo došli tamo nismo bili ni sigurni jesmo li na pravoj adresi, ali kako je GPS pokazivao da jesmo, odlučili smo vidjeti što smo to rezervirali.

Onda nas je vlasnica odvela do apartmana u kojem smo trebali spavati. Mislili smo da se malo zabunila jer to nije imalo aspolutno nikakve veze s onim što je prezentirala u svom oglasu – apartman je imao doslovno jedan manji prozor, koji je bio prljav kao i ostatak njezine kuće. Posteljinu na krevetu nije prala valjda otkako je počela turistička sezona, a toliko dugo vjerojatno nije ni usisala.

Terasa koju smo trebali dijeliti s drugim gostima bila je u totalnom kaosu, zatrpana smećem i stvarima. Jedino što je bilo lijepo, bio je pogled na more. I onda je još gospođa bila drska i uvrijedila se kad ju je moj suprug pitao zašto je sve prljavo. Blago šokirani, sjeli smo u auto i odvezli se gospođi kod koje smo odsjeli prethodne godine, ali nismo sačuvali njezin broj telefona. Nenajavljeno smo joj pokucali na vrata i rekli joj što se dogodilo, a ona nas je primila u jedan od svojih divnih apartmana.

Mirjana, 55

‘Da bismo došli do kuhinje, morali smo izaći iz apartmana i otići s druge strane dvorišta u staru garažu koja im je služila kao mjesto za kuhanje’

Tražeći gdje ćemo ljetovati, tadašnjoj djevojci i meni jako se dopao Mali Lošinj te smo odlučili posjetiti taj otok. Nekoliko tjedana prije odlaska na ljetovanje na internetu smo pronašli sobu s korištenjem kuhinje, koja nam se izuzetno svidjela. Kada smo stigli na otok shvatili smo da kuća nije bila ni približno 300 metara od plaže, a ni soba koju je vlasnica za nas pripremila uopće nije bila ona sa slike: ova je bila toliko malena da je u nju jedva stao bračni krevet i ladičar za stvari.

Kupaonica je izgledala kao da je ispala iz vremeplova, i to nekog lošeg. A kuhinja? To je posebna priča. Ona se nalazila na drugoj strani kuće, ni blizu naše sobe. Da dođemo do nje trebali bismo proći cijelo dvorište, a usto je bila riječ o sklepanoj vanjskoj kuhinji u garaži. Cura i ja samo smo se pogledali, rekli ženi da to nije ono što smo dogovorili i otišli naći drugi smještaj.

Denis, 38