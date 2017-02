Ekipu u Netflixu zanimalo je koliko ljudi varaju partnere u streamanju serija koje inače zajedno gledaju, pa su istražili

Streamanje je u potpunosti promijenilo žanr televizijskih serija. Toliko da je ovaj ‘televizijski’ dio već pomalo upitan. Danas, kada s pretplatom na neki streaming servis imamo pristup cijelim katalozima serija koje se mogu gledati unedogled, malo tko još zapravo čeka emitiranje na televiziji. Streamenje serija postalo je dio svakodnevice, između ostalog, i parova u dugim i ozbiljnim vezama. Oni koji streamaju zajedno, ostaju zajedno, piše Mashable.

Zajedničko streamanje je zavjet koji je, zapravo, dosta teško održati. Sačinjava ga neizgovoreno pravilo da partner neće, pod bilo koju cijenu, pogledati sljedeću epizodu serije bez drugog partnera. No, serija je, ponekad jednostavno predobra. Onima slabe volje iskušenje će biti preveliko. “Streaming varanje” je ozbiljno raširena pojava, a Netflixovo novo istraživanje pokazalo je koliko točno.

Tri puta više ljudi vara nego prije

Netflixovo istraživanje streaming varanja pokazalo je da je ova vrsta nevjere danas tri puta učestalija nego 2013. godine, kada je provedeno prvo istraživanje. Recimo, u SAD-u se danas prevara događa kod 48 posto parova, što je čini petom najnevjernijom zemljom na svijetu.

Parovi, naravno, u zajedničko streamanje ne ulaze s namjerom varanja, ali znatiželja je često presnažna. Približno osamdeset posto slučajeva dogodi se bez predumišljaja, a skoro dvije trećine varalica kao razlog navode nedostatak samokontrole. Oko 63 posto varalica reklo je da bi, ako ih se ne bi otkrilo, varalo još više.

‘Kada partner spava, to se ne računa’

Razumljivo, više se vara na dramskim serijama nego na komedijama. Nevjerojatni zapleti često su presnažan mamac. Vara se najviše na serijama Walking Dead, Orange Is The New Black, House of Cards i Daredevil.

Prema prikupljenim podacima, 27 posto varanja događa se nakon što jedan od partnera zaspe tijekom gledanja serije, a 52 posto ljudi koji varaju svoje uspavane partnere tvrdi da se takvo varanje ne računa.

Iako većina ispitanih streamnig varanje ipak ne smatra pretjerano bitnom transgresijom, nezanemariv broj od 14 posto tvrdi da je to čin vrijedan prekida veze i nikada ga ne bi napravili. Otprilike trećina partnera koji su uhvaćeni u varanju nakon toga se ispriča, a 31 posto ipak posustane i prevari ponovno.