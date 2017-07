Evo, Michael Phelps se utrkivao protiv morskog psa i tijesno izgubio. I ne, nisu bili skupa u vodi

Iako je Michael Phelps brz u vodi, za što je najbolji pokazatelj njegovo osvojeno olimpijsko zlato, ipak nije uspio pobijediti veliku bijelu psinu. Njihova utrka je bila prikazana na Discovery Channelu pod nazivom Phelps vs. Shark (Phelps protiv morskog psa). Morski pas je odnio pobjedu sa samo dvije sekunde prednosti.

Morski pas, naravno, zapravo nije bio u vodi zajedno s Phelpsom. Slavni se plivač zapravo utrkivao protiv vremena morskog psa koji je pored njega bio samo digitalno. Mnogi su razočarani ovom digitalnom utrkom i zapravo je zastrašujuće što su ljudi zbilja očekivali da će Phelps i morski pas plivati zajedno u isto vrijeme. Rizik bi jednostavno bio prevelik.

Mnogi su ljuti jer nije Phelps nije bio blizu opasnosti

“Morski pas i ja nismo u vodi u isto vrijeme. Mislim da to svi trebaju znati. Sigurnost je ipak na prvom mjestu”, rekao je Phelps prije koji dan za Good Morning America. Ipak, ne dijele svi isto mišljenje pa su mnogi svoje nezadovoljstvo podijelili putem Twittera. Pišu da se osjećaju prevarenim, a ABC voditelj T.J. Holmes, se osvrnuo i napisao: “Bilo je to cool natjecanje. Nemojte se ljutiti jer nije bio pojeden”.

