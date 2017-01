I dalje cure filmići s inauguracije; sad je na Twitteru hit Trump koji je, u par sekundi, nečime rastužio Melaniju

Na Twitteru se sinoć pojavio novi video s Trumpove inauguracije, snimljen za vrijeme molitve koju je vodio evangelistički svećenik Franklin Graham. Na početku snimke koja traje osam sekundi, vidi se ozareno lice Melanije Trump koja stoji iza Donalda. U sljedećem trenutku on se okrene i šapne joj nešto što ju je, prilično očito, rastužilo.

Njihove ekspresije u tih nekoliko sekundi djeluju blago nadrealno pa se po Twitteru, čim se pojavila, počelo raspravljati je li snimka montirana tako da se snimljeni kadrovi pojavljuju obrnutim redosljedom. Odnosno, da je Melania zapravo stajala snuždena pa se Donald okrenuo da je oraspoloži. Ali onda je netko objavio originalni video Timea, snimljen iz drugog kuta, koji pokazuje da te teorije baš i nisu utemeljene.

@drmistercody @Marv_Vien @YouTube Crystal clear angle which shows it’s definitely not reversed: https://t.co/K4cnkfXp8R

— Sandro Schroeder (@SaSchroeder) January 23, 2017