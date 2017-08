Dakle, na Zemlji je, u njenoj povijesti, živjelo pet milijardi različitih vrsta. Od toliko vrsta, u toliko vremena, samo je čovjek razvio znanost, tehnologiju. To nam je, naravno, potpuno normalno, i teško da nam se ta ideja, iz vizure svakodnevice, može učiniti začuđujućom ili nevjerojatnom.

No, ako isključimo religijska objašnjenja, kako to znanstveno objasniti? Igor Rudan, naš cijenjeni znanstvenik i član Royal Academyja potaknut ovim pitanjima, počeo je raditi na dokumentarnoj seriji o ljudskoj vrsti i njezinom položaju u svijetu kojeg poznajemo, a prvu je epizodu predstavio elaboriranim, i dosta zanimljivim uvodom, na svom Facebook profilu.

Kako smo razvili znanost i tehnologiju

“Kako postati jedina vrsta na zemlji, od njih pet milijardi ikada prisutnih, koja je razvila znanost i tehnologiju?”, počinje Rudan. Zemlja je stara nešto manje od 5 milijardi godina i u tom periodu na njoj se razvio oko pet milijardi različitih vrsta. Od tog broja, danas na zemlji živi 10 milijuna.

To je manje od 1 posto svih koji su živjeli na zemlji, a i to je, s naše pozicije puno, jer su ljudi uspjeli dokumentirati samo 1.2 milijuna vrsta i za većinu koja s nama dijeli zemlju zapravo još ne znamo.

Druge ljudske vrste nisu bile tako uspješne

Uz to, ljudske vrste, u pravilu, uopće nisu bile uspješne u preživljavanju. Da, bilo je i drugih vrsta ljudi, i to podosta, daleko od toga da smo mi jedini, piše Rudan. Doslovno svakih par godina pronalaze se ostaci nepoznatih izumrlih vrsta ljudi. Neadertalce smo zatukli mi, ali smo se s njima i miješali, tako da neki mali psototak njihovih gena još postoji u našem genomu.

“Denisovanci su se vjerojatno posmrzavali u Sibiru. Homo Naledi u Južnoj Africi možda je pokosila kakva epidemija, ili promjena klime. Za Denisovance i Naledije nismo ni znali do prije desetak godina. Homo Erectus se odlično držao, i tijekom 2 milijuna godina proširio se iz Afrike u mnoge dijelove Azije, čak i na otoke u jugoistočnoj Aziji, ali prije 150,000 godina je jednostavno nestao, i to posvuda u svijetu – kao da ih je sve sredilo neko ledeno doba, ili gadna nevolja, tko zna kakva”, pojašnjava dalje Rudan.

Činili smo čuda gdje god smo se zatekli

Od svih njih, mi smo jedini preostali. U zadnjih 7 milijuna godina, svako malo u evolucijskim razmjerima, neki bi se čovjekoliki majmun podizao na zadnje dvije noge, pokušavajući postati ono što smo na kraju postali samo mi – vrsta nevjerojatna po tome što razvija znanosti u tehnologiju. I to smo radili gdje god bi se zatekli, odvojeni od drugih. I u Kini, i u Egiptu, Babilonu, svugdje, piše.

“No, kako znamo da nekad davno, kad su se još odvajali kontinenti, nije bilo i nekih drugih, pra-pradavnih civilizacija, koje su također razvile znanost i tehnologiju? ” pita Rudan.

“Pa, vjerojatno bi i oni relativno brzo shvatili fiziku, pa poslali satelite u orbitu oko Zemlje, pa bi ti njihovi sateliti još i danas kružili oko Zemlje, bez obzira što bi ovi u međuvremenu izumrli. Ili bi neke pradavne podmorske civilizacije ostavile neke nevjerojatne kupole po dnu oceana, kao sto ćemo mi ostaviti Burj Khalifa, bez obzira koliko po njemu prašine napadalo”, nastavlja.

Čudno je da nam to nije više čudno

No, naravno, nigdje ničeg sličnog nema. Mi smo dakle, u pet milijardi godina, među pet milijardi vrsta, prva i jedina koja je razvila znanost, osvijetlila planetu i mapirala, ispremjerila i posnimila je satelitima. Uz to, napravili smo to baš u ovom našem svemiru, koji je jedan od milijardi milijardi milijardi svemira koji ima baš takve nevjerojatne osobine zapisane u svojoj srži, da nije ni eksplodirao, niti se urušio sam u sebe.

Ako uz to uzemo u obzir da je svaki živi čovjek nastao iz samo jednog od milijuna i milijuna i milijuna spermija i rodio se u tu posebnu vrstu, i to baš sada, u vrijeme najvećeg i najbržeg napretka, kako objasniti da svatko od nas ima baš toliko sreće?

Kako smo izbjegli izumiranje

“Statističari će reći da, samo zato što je nešto statistički potpuno nevjerojatno, ne znači da se ne može i dogoditi. Ali skeptici će reći da je ova naša situacija, sagledana holistički, ipak malo previše nevjerojatna i da se nalazimo u nekoj briljantno dizajniranoj simulaciji neke stvarnosti koja nekomu, negdje, služi nečemu, ali kome, gdje i čemu – to ne znamo”, piše Rudan.

Dalje piše da je motiviran ovim i ovakvim razmišljanjima prije godinu dana počeo raditi na dokumentarnoj seriji o ljudskoj vrsti, njezinom položaju u svijetu kojeg poznajemo, i izgledima za njezino preživljenje. Svoja je razmišljanja sažeo u prvoj epizodi “How did we avoid extinction”.