Izgleda da Amazona, prije dolaska Europljana na kontinent, ipak nije bila netaknuta (kako se dugo vjerovalo)

Znanstvenici Sveučilišta u Sao Paolu došli su do otkrića koje sugerira da prašume Amazone nisu bile netaknute prije dolaska Europljana. Naime, kada su farmeri u brazilskoj saveznoj državi Acre osamdesetih raščišćavali dijelove prašume, kako bi stvorili površine za uzgoj stoke, u tlu je otkriveno 450 različitih geometrijskih brazdi, najčešće u obliku kruga ili kvadrata.

Iako se još točno ne zna čemu su ovi geoglifi služili, studija objavljena prošlog tjedna u časopisu The Proceedings of the National Academy of Sciences otvara mogućnost da su ljudi, još i prije nego su geoglifi nastali, obrađivali dijelove Amazone, piše NY Times.

Palili dijelove šume

“Naša studija je istraživala moguće utjecaje ljudi koji su napravili brazde na okoliš. Do sada su mnogi vjerovali da je Amazona do dolaska Europljana bila netaknuta, no to očito nije slučaj”, kaže Jennifer Watling, znanstvenica koja je radila na istraživanju.

Njezin tim istraživao je uzorke tla unutar i okolo geoglifa. Našli su dokaze koji sugeriraju da su prije četiri tisuće godina ljudi palili dijelove šume kako bi napravili male otvorene površine na kojima su uzgajali kukuruz i poneku povrtnu kulturu, a kasnije sadili novo, korisno drveće. Tek su nakon toga počeli kopati brazde.

Tranfsormirali ekosistem šume

Oko iskopina nisu pronađeni nikakvi artefakti, što sugerira da brazde nisu imale nekakvu obrambenu svrhu niti su označavale drevna sela, već su vjerojatno imale nekakvu ritualnu svrhu. Za razliku od deforestacije kakva se događa danas, dnevni narodi Amazone paljenjem bi raščistili samo ograničeni dio prašume i tako stvarali male i privremene čistine.

Prije paljenja prašumu bi uglavnom sačinjavao bambus, a ljudi su na tim mjestima poticali rast korisnih palmi, brazilskog oraščića i kedra. “Domorodački narodi zapravo su kroz jedan duži vremenski period tranfsormirali ekosistem šume” kaže Watling.