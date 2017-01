Izgleda da je Trump u svom govoru malo plagirao Banea, i to užasno zabavlja ekipu na Twitteru

Čini se da je Donald Trump u svom inauguracijskom govoru citirao notornog negativca iz Batmana, i to je bilo dovoljno da ovaj isječak govora postane viralan.

Predsjednik SAD-a prisegnuo je u Washingtonu i održao svoj prvi govor na Capitol Hillu, a u njemu je iskoristio rečenicu iz filma The Dark Knight Rises. U Nolanovu hitu, maskirani negativac Bane, kojeg je glumio Tom Hardy, pred imaginarnom vijećnicom Gotham Cityja obećava da će taj grad “vratiti ljudima”.

Istu rečenicu upotrijebio je danas i Donald Trump koji je okupljenima rekao da su SAD predugo bile kontrolirane od strane elita te obećao da će otrgnuti Ameriku i “vratiti je narodu.”

Trump plagiarized Bane from batman in his speech… https://t.co/llNyQcAFUt — Tyler Good (@tylerg00d) January 20, 2017

Ironic comparisons of Trump speech to Batman villain Bane are actually instructive as to how demagogic it was https://t.co/y7UpVwoK2s pic.twitter.com/sapi4lJmKV — Jon Ward (@jonward11) January 20, 2017