Izgleda da na Mjesecu ima puno više vode nego što smo dosad mislili

Najnovija analiza satelitskih podataka sugerira da je na Mjesecu puno više vode nego što smo to ranije mislili, čak četiri puta, te da se nalazi duboko ispod površine. Ovo neočekivano otkriće znanstvenicima pruža novi uvid o tome kako se mjesec formirao i kakva je njegova unutarnja struktura.

Dugo je vremena bilo uvriježeno mišljenje da je mjesec potpuno suhi komad stijene i da se na njegovoj površini ne mogu održavati molekule vode.

No, nedavno objavljene studije ukazale su na nekoliko vrsta vode na mjesecu. NASA-ini istraživači su još 2009., kada su namjerno srušili svoju sondu LCROSS na južni dio mjeseca, otkrili molekule vode u obliku leda. No, ona nije bila oduvijek tamo pa su istraživači razvijali različite teorije o tome što se zapravo dogodilo. Smatrali su da su vodu vjerojatno stvorile vanjske sile, kao što su solarni vjetrovi koji se šire po površini mjeseca i stvaraju niz kemijskih reakcija.

Astronauti iz nekoliko misija Apollo također su u više navrata donosili geološke uzorke iz raznih dijelova površine zemljina satelita, a 2008. godine ti su uzorci ponovno analizirani. Otkriveni su tragovi vode u sitnim staklenim zrncima. Staklene perlice nalazile su se u naslagama vulkanskog podrijetla koje su datirane na oko 100 milijuna godina, kada je Mjesec još uvijek bio geološki aktivna kugla s vulkanskom površinom.

