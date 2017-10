Nova studija objašnjava zašto biste zimi stvarno trebali uzimati više vitamina D

Nekoliko velikih studija koje su napravljene u posljednje vrijeme, pokazalo je da D vitamin smanjuje rizik prehlade i gripe. Nedostatak D vitamina povezan je s umorom i lošim raspoloženjem tijekom zime jer manje sunca obično čini da nam D vitamina u tim mjesecima fali. Autori studije objavljene u British Medical Journal sugeriraju da više D vitamina u prehrani smanjuje rizik prehlade, gripe i drugih opasnih infekcija dišnih putova, upale pluća i bronhitisa.

Studija koju je načinilo Queen Mary Sveučilište London, nanovo analizira podatke 25 kliničkih studija koje su uključile 11 tisuća ljudi iz 14 zemalja. Autori smatraju da su dali odgovor na pitanje da li je za porast gripe i prehlada tijekom zime djelomično odgovoran nedostatak D vitamina.

Vitamin D nam najviše fali tijekom zime

Dnevna ili tjedna konzumacija ovog vitamina pokazala je dobre učinke baš kod svih sudionika studije, a osobito kod onih koji su imali niske vrijednosti D vitamina, znači kod ljudi koji baš ne izlaze, koji se skrivaju od sunca zbog religijskih razloga ili imaju tamnu kožu koja ne apsorbira dovoljno D vitamina.

D vitamin zovu vitamin sunca jer su sunčeve zrake na našoj koži glavni način kako dolazimo do D vitamina. Od ožujka do rujna, sunce promovira sintezu D vitamina iz kolesterola u koži, a bez sunca nema ni proizvodnje D vitamina. D vitamin je jedan od najvažnijih vitamina o kojima treba misliti tijekom zime.

Potrebna količina D vitamina je individualna

U prosincu prošle godine jedna je studija iz Australije, prateći 4000 trudnica, povezala nedostatak D vitamina s autizmom. Ova se studija nadovezala na studiju objavljenu u Journal of Allergy and Clinical Immunology gdje su znanstvenici našli vezu između nedostatka D vitamina u ranom djetinstvu s alergijskim poremećajima kao astma i ekcemi.

I ova je studija načinjena u Australiji gdje je velik broj djece s alergijama. Sve ovo ukazuje na to kako važnu ulogu ima D vitamin u ranoj dobi. On pomaže tijelu da apsorbira kalcij i fosfate iz hrane koju uzimamo. Ovi su minerali važni za zdrave kosti, zube i mišiće i smanju rizik osteoporoze u kasnijoj dobi. Teško je reći koliko sunca trebamo da bi naše tijelo proizvelo dovoljno D vitamina jer je to različito od osobe do osobe.

Manjak D vitamina izaziva pad imuniteta

Osoba tamnije boje kože savjetuje se da budu dulje na suncu, a onima koji se malo izlažu suncu preporuča se uzimanje nadomjestka tijekom cijele godine. Ne zaboravimo ni da pretjerano izlaganje suncu vodi drugim problemima kao karcinom kože. Vegane često zanima kako dobiti više D vitamina iz hrane. Bez sunca, D3 vitamin se može derivirati iz nadomjestaka koje sadrže životinjski izvori.

D2 vitamin se derivira iz biljnih izvora ili kvasca. Veganima se savjetuje da uzimaju nadomjestke D3 vitamina. Oko otprilike dvadeset posto populacije nedostaje D vitamina što vodi osteoporozi, smanjuje otpornost na infekcije, izaziva loše raspoloženje i umor. Čak i bez simptoma može nam nedostajati D vitamina.

3 čaše soka za potrebnu količinu D vitamina

Niske razine ovog vitamina u krvi, povezane su s kardiovaskularnim bolestima, otklonom kognitivnih funkcija kod starijih osoba, astmom kod djece pa i karcinomom. Tijekom proljeća i ljeta ako se hranite zdravo i uz sunce, neće vam nedostajati D vitamina. Da bi unijeli dovoljno D vitamina prehranom, morate jesti masnu ribu kao srdele, losos ili skušu.

Vitamina D ima i u obogaćenim mliječnim proizvodima, ali morate pojesti sedam ili osam malih jogurta ili 10 do 11 jaja da bi se približili preporučenoj dnevnoj količini. Puno je žitarica, sokova i mlijeka obogaćeno D vitaminom. Ali trebat će vam 10 zdjelica žitarica i 2 do 3 čaše soka za potrebnu količinu D vitamina.