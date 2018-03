Jedan muškarac tijekom leta pogledao kroz prozor i malo se šokirao kad je vidio da curi gorivo

Ovo je zasigurno jedan od najgorih mogućih prizora koji bi bilo koji putnik u zrakoplovu tijekom leta mogao poželjeti. To se dogodilo jednom muškarcu tijekom leta kada je kroz prozor zrakoplova ugledao kako gorivo curi iz spremnika i to u jakom mlazu. Nakon što je ugledao stravičan prizor koji bi svakoga prestravio, alarmirao je osoblje aviona te je zrakoplov hitno sletio.

“Jedan od putnika pogledao je kroz prozor i ugledao nevjerojatnu scenu kako gorivo punom jačinom curi iz spremnika”, opisuje situaciju jedan od putnika. Zrakoplov je prevozio 41 putnika iz Chattanooga do zrakoplovne luke Dallas-Forth Worth, ali zbog situacije je hitno sletio u Huntsvilleu u Alabami. Nakon slijetanja putnici su tijekom izlaska iz aviona osjetili miris goriva, a zrakoplovno osoblje objasnio je što je pošlo po zlu.

Osoba koja je bila zadužena za punjenje goriva na toj strani aviona nije stavila kapu natrag na pravilan način. Pilot aviona Roger Nunamann naglasio je da putnici nikada nisu bili u opasnosti.

“To nije prvi put da se takvo nešto dogodilo i to neće biti posljednji put”, rekao je Nunamann ABC postaji u Huntsvilleu. “Nikada to nije rezultiralo požarom, katastrofalnim kvarom ili nesrećom”, tvrdi pilot. No putnicima s obzirom na strah koji su preživjeli to sigurno ne zvuči previše utješno.