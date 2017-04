Jedna cura imala je aferu sa svojim profesorom iz srednje škole; nije baš bilo genijalno. Ovo je njezina priča

Jedna cura se nakon srednje škole zaljubila u svog profesora, s kojim je ušla u intimnu vezu. Za Vice je opisala svoje neobično iskustvo. Ovo je njezina priča.

Dok sam još bila u školi, naš je odnos postao malo neprikladan. Počelo je s tim da mi posuđuje romane i filmove. Bilo me lako impresionirati time. Nakon toga mi je počeo snimati kasete i na njih pisati posvete. Tako sam se, na primjer, prvi puta susrela s Bowiejem. I nije to radio samo za mene. Bilo nas je par. Postojala je cijela grupica njegovih obožavateljica. Osjećale smo se tako posebno.

Sada se pitam zašto drugi profesori nisu bili zabrinuti. Mislim da je zato što je bio u srednjim dvadesetima i zato što je imao dugogodišnju djevojku. U to sam vrijeme ja pisala poeziju. Mislim da sam čak bila i dobra. Jednom sam mu, ne znam više kako, pročitala jednu svoju pjesmu. Pohvalio me, a ja sam se cijela rastopila.

Bila sam prilično neiskusna

Bio je malo ljigav, ali ja se nikada ni prije ni kasnije nisam toliko zaljubila. Svake bih noći zaspala maštajući o tome kako bi bilo poljubiti ga. Bila sam neiskusna i nisam zapravo znala masturbirati. Nisam znala kakav je seks i mogla sam zamišljati samo poljupce. Nikada mu nisam ništa rekla, ali mislim da je morao znati što se događa. Kada sam završila školu ostali smo u kontaktu.

To u našoj školi nije bilo neuobičajeno. Par puta smo se i vidjeli, ali nije prelazio granicu. Za vrijeme božićnih praznika dok sam bila brucošica pozvao me da se nađem s njim u jednom pubu. Na brzinu sam obrijala noge i otuširala se. Bila sam uzbuđena. U međuvremenu je prekinuo s djevojkom. Mislim da sam i tada, bar na nekoj razini bila svjesna da neće dobro završiti.

Kada sam stigla, bio je pijan

Kada sam stigla, bio je pijan. Rekao je da mi mora nešto reći, ali da to ne može napraviti dok i ja ne budem pijana kao on. Dao mi je da pijem tekilu. Pričali smo i pili. Kada me poljubio, bila sam pijana. Iako sam o tome maštala toliko dugo, i dalje sam bila svjesna da se ljubim sa svojim profesorom u nekom baru. Uzeli smo taksi i otišli k njemu. U njegovoj je kući bilo užasno hladno. Ušli smo u krevet. Bilo je to prvi put da iskreno uživam u seksualnom iskustvu.

Ujutro sam se žurila da dođem do ulaznih vrata prije nego što me njegova mama vidi. Imao je 27 godina i živio je s mamom. Kada sam došla doma bila sam sretna. Postigla sam svoj cilj. Dobila sam što sam htjela. Osjećala sam se vrijednom. Kemija među nama je bila prava. Ali onda, u sljedećih par dana, slika koju sam si stvorila o njemu počela je polako blijediti. Pokušavala sam je zadržati, ali nisam mogla.

Ponio se proračunato i predatorski

Par dana kasnije smo se dopisivali. Pristao je naći se sa mnom u baru. Bila sam manje uzbuđena nego prvi put. Imala sam osjećaj da će se moja slika o njemu nakon toga još samo pogoršati. Uopće nije skinuo kaput. Pričali smo par minuta. Neke gluposti uglavnom. Pogledao me u oči u jednom trenutku i rekao “Zašto si ne nađeš dečka ako si tako očajna”. Otišao je, a ja ga nikad više nisam vidjela.

Najveći problem kod spavanja s profesorom je to što su profesori koji su spremni spavati s bivšim učenicima u pravilu seronje. Iako sam već bila napustila školu, odnos snaga ni približno nije bio isti. Osjećala sam se izdanom na razini za koju nisam znala da je moguća. Sada kada to gledam, ponio se proračunato i predatorski.