Jedna je žena kupila banane u lokalnom dućanu, a kada ih je krenula pojesti pronašla je nešto dosta ljigavo

Claire Todd iz Velike Britanije kupila je banane u lokalnom dućanu. Bile su zapakirane u vrećicu, a sljedeći dan kad je išla uzeti jednu, dosta se neugodno iznenadila.

Prvo je osjetila nešto ljigavo, a kad je skužila o čemu se radi ostala je zatečena. “Pogledala sam što je to i prvo sam mislila da je puž golać. Onda sam okrenula bananu i vidjela sam da se zapravo radi o žabi”, ispričala je za Mashable.

Žaba je bila mrtva i u fazi raspadanja, a pronašla ju je uz koru jedne od banana iz pakiranja. “Moja prva pomisao je bila; jadna mala životinjica,” kaže Claire. Kasnije je sliku mrtve žabe objavila na svom Twitteru, uz poruku za Aldi lana trgovina, gdje je kupila banane.

“Incidenti poput ovoga vrlo su rijetki, ali, naravno, mogu se dogoditi na svježim proizvodima”, rekao je jedan od glasnogovornika Aldija za Mashable. “Mi smo razgovarali s gospođom Todd, ispričali joj se i ukazali na pozadinu cijele situacije.”

So I bought these fair trade bananas yesterday @AldiUK and I have just found a lovely Dominican dead frog in them! pic.twitter.com/Wz5UcaMuFm

— Claire Todd (@clairetodd23) January 30, 2017