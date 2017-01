Jedna novinarka provela je pet dana u luksuznom nudističkom resortu i napisala dosta zabavan dnevnik

Novinarka Vicea Anna Pulley i njena djevojka Kelsey dobile su poziv od resorta Hedonism II da provedu pet dana na Jamajci, piše Pulley u svom članku za Vice. Hedonism II nije baš skroz običan resort. Odjeća je, naime, opcionalna. Pulley piše da je isprva htjela odbiti putovanje.

Anna i Kelsey su gay, a Jamajka je jedno od najhomofobnijih mjesta na svijetu. Plus, Pulley baš i nije nudistkinja. No, Kelsey jest. Ništa je ne veseli više od golotinje, a put je pao točno na njen rođendan, zbog čega ju je Anan odlučila iznenaditi. Provele su pet dana u resortu Hedonism II, a Anna je svoje neobično iskustvo zabilježila u dnevniku.

Dan 1

Prije no što sam stigla trepnuti, u ruci mi se stvorilo piće. Osoblje je ljubazno, a soba je fantastična. Čim smo došli Kelsey se skinula. Skinula sam se i ja, ohrabrena votkom. Puno je lakše kada je golotinja norma. Svi smo mi pomalo konformisti.

To traje tek deset minuta. Osjećam se čudno jer si vidim sve nesavršenosti iz različitih kuteva u zrcalu. Moram se siliti da se pravim da mi je sve to normalno. Iznenađujuć broj nepoznatih ljudi me odmjerava. Pažnja malo opija, ali odmah je jasno da je prava zvijezda Kelsey i njena neobrijana znate-već-što.

Dan 2

Odmorište je organiziralo tečaj plesa oko šipke. Ne ide mi baš, ali je zabavno. Puno se smijemo. Kako dan prolazi, osjećam se sve ugodnije u svom tijelu.

Začudo, najradikalnija stvar oko ovog progresivnog odmorišta odjednom mi je to da se s pićem smije u bazen. Uvečer prolazim kraj bazena i vidim par usred oralnog seksa. Ne trepnem. Ja sam tamo maloprije popila piña coladu.

Dan 3

Popis stvari koje sam radila gola polako postaje sve duži. Ping pong na primjer. U ovoj fazi vam je šokantnije vidjeti nekoga u odjeći nego golog. Muškarci nose užasno otrcane majice. Sve imaju loše pokušaje šaljivih natpisa., na primjer ‘Dok ovo čitaš gledam ti u sise’. Jasno mi je zašto ih nose tu. Gdje bi drugdje mogli nositi majicu ‘ASS: The Other Vagina’.

Dan 4

Odlazimo na party za dame u dijelu hotela namijenjenom seksualnim igricama. Posvuda su masažeri i vibratori svih mogućih veličina i oblika. Imaju i vibrirajuće sedlo s dildom nazvan Sybian i Womanizer.

Gledamo demonstraciju fistinga. Žena koja demonstrira je domina večeri. Dok me udara bičem prilazi mi prstima kroz kosu. „Tako si krhka. Ne želim te povrijediti” kaže.

Dan 5

Odlazimo. Drago mi je što nismo doživjele nekakve neugodnosti, ali to je uglavnom zato što je odmorište potpuno odvojeno od ostatka Jamajke.

Pet dana golotinje možda me nije do kraja natjeralo da se zaljubim u sve mane svog tijela, ali mi je pomoglo da uvidim da postoji milijun važnijih stvari od traženja savršenog filtera koji bi mi pokrio salo na leđima.