Jedna prostitutka ispričala je dosta otvoreno kako izgleda njezin radni tjedan. Kaže da se jako zabavlja

Alissa je prostitutka koja već šest godina radi u jednom legalnom bordelu u Las Vegasu. Viceovim novinarima ispričala je kako izgleda život u takvoj instituciji.

Dan započinjem vježbanjem u rano jutro. Nakon treninga u bordelskoj teretani opremim se svim onim stvarima koje će mi trebati tijekom tjedna kao što su kondomi, igračke za seks, lubrikanti i prigodni kostimi. Volim se poigrati čipkastim donjim rubljem i seksi haljinicama, a štikle su uvijek obligatorni dio mojih odjevnih kombinacija.

Nakon što završim sa šminkanjem i friziranjem, bacam se na provjeravanje emaila kako bih provjerila svoj raspored za taj dan. Nalazim se s klijentima koji sastanke ne ugovaraju unaprijed preko našeg sportskog bara ili u dogovoru s drugim djevojkama.

Dan, nakon klijenata, završavam dobrom knjigom

Kad se jednom nađemo, prvo dogovorimo cijenu usluge i sve moguće detalje naše seanse. Novce zatim odnosim u šefov ured i usput u računalo unosim sve što smo dogovorili. U bordelu u kojem radim seanse s klijentima, inače, zovemo partyjima.

Nakon što obavim posao, klijente vraćam u predvorje gdje ih preuzimaju hostese koje se dalje nastavljaju brinuti da naši klijenti budu sretni i zadovoljni. Zatim se operem i pripremim za idućeg klijenta. Dan obično završavam čitajući neku dobru knjigu ili razgovorima s kolegicama.

Frendica mi je preporučila bordel

Prostitucijom se aktivno bavim od siječnja 2010. godine. Prvo sam radila u ilegali kao eskort pratnja u Seattleu, ali sam nakon osam mjeseci shvatila da postoje i sigurniji, odnosno legalniji načini za zarađivanje u seksualnoj industriji i otada radim ovdje u Las Vegasu.

Možda se pitate i kako sam uopće završila u ovom poslu, mnoge zanima ta priča. Stvar je dosta jednostva. Frendica koja se bavila eskortom ispričala mi je kako je to najlakši način za okretanje love.

Kako sam po svojoj prirodi prilično promiskuitetna, životni stil prostitutke nije mi predstavljao nikakav problem. A kad me druga frendica upoznala s činjenicom da je prostitucija u Nevadi legalna, znala sam što mi je činiti. Malo sam kopala po internetu i tjedan dana nakon toga letjela sam već za Las Vegas.

Bordeli imaju stroga pravila za cure i za klijente

Ne moram ni govoriti koliko sam bila sretna kad sam shvatila da se ovdje poslodavac stvarno brine za nas djevojke. U bordelu u kojem radim, naime, postoji jasan set pravila koja nam omogućuju rad u sigurnom okruženju. Recimo, nije dopušteno snimati ili fotografirati kako bi se osigurala privatnost za nas, ali i za klijente.

Nema droga niti alkohola, a kroz tjedan detaljno bilježimo svoje radne sate da bi na kraju tjedna dobile plaću. Dakle, ne držimo novac kod sebe. Uhvate li vas da kradete ili da se drogirate, odmah će vas izbaciti na ulicu.

U smjeni radi 20 cura, ima nas oko 100 zaposlenih

Kondomi su obavezni bez obzira na to o kakvom se seksu radilo. Sigurnost nam je ipak najvažnija. Ne smijemo raditi izvan bordela, a i jednom kad dođemo i potpišemo ugovor moramo ga odraditi do kraja. Do tada baš i ne smijemo napuštati bordel. To, naravno, znači i da nas klijenti ne mogu voditi iz bordela.

U bordelu, inače, istovremeno može raditi 25 cura, a najmanje ih je u smjeni 17. Tjedno je u opticaju barem stotinjak cura. Osim nas u bordelu rade još i zaštitari, čistačice, voditelji smjena, hostese, kuhari, domari i konobari. A tu je i menadžer koji vodi bordel kao i madam koja se brine isključivo za nas cure.

Genijalno se zabavljam na poslu

Kad malo razmislim o najčudnijoj priču koju sam doživjela, odmah mi na pamet pada lik koji je sa mnom proveo jedan čitav tjedan. Družili smo se u našem vlastitom bungalovu, pili šampanjac i stalno naručivali hranu u sobu. Osim toga, svake bi nam se večeri pridružila još neka djevojka koja bi se te večeri zabavljala s nama.

Čak sam imala sreću da jedna od njih bude cura u koju sam zaljubljena pa sam bila presretna kad smo se malo poigrale. Cijele dane i noći igrali bismo se različite seksi igrice ili jednostavno gledali televiziju. Koristili smo i sve naše specijalne sobe kao što su jacuzzi soba ili tamnica.

Bordel u kojem radim klijentima inače nudi meni sa svim mogućim dostupnim seksualnim uslugama. Ja osobno odrađujem sve, ako me se za to dovoljno plati. Najpopularnija usluga je kombinacija oralnog i običnog vaginalnog seksa, a meni su najdraže akcije cura na curu i neke nastrane SM stvari.

Kad nisam u bordelu, pijem s lokalcima u baru

Ako baš nisam s klijentom, onda se u našem baru družim s ostalim curama, potencijalnim klijentima i lokalcima koji zalaze u bar. Pijemo, igramo biljar, slušamo glazbu, a zna se dogoditi i to da se neka djevojka baci na štangu i zapleše.

Četvrtkom se lokalci vole maskirati i organizira se karaoke zabava. Uglavnom, dobro se zabavljamo. Imam i vlastiti kanal na YouTubeu na kojem intervjuiram cure nakon čega me vode po svojim spavaćim sobama. To je genijalan način za upoznavanje svih cura koje rade sa mnom.

A za sve one koje zanima prostitucija, imam samo jedan savjet. Radite legalno. Bordeli su jedini siguran i zdrav način za ljude zaposlene u seksualnoj industriji. Možete zaraditi više novaca nego da radite na ulici, a usto će vam biti zabavnije i bit ćete mnogo sigurnije!