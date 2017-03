Jedna seksualna radnica ispričala je Viceu s kakvim se sve tipovima susreće u svom poslu

Seksualni radnici u svom se poslu susreću s različitim tipovima ljudi, no nekako su uvijek u fokusu upravo oni koji pružaju usluge, a ne ljudi koji ih koriste. Novinari Vicea stoga su popričali s 22-godišnjom Sarah, eskort curom i blogericom, i pitali su je da se prisjeti s kakvim se sve tipovima klijenata susrela u svom poslu.

Moćni klijent

Radi se o samouvjerenom tipu, jakog karaktera. Obično je to osoba zaposlena na najvišim položajima, često se bavi pravom, ekonomijom ili je neka poznata osoba. Najčešće vole pričati o tome kako su utjecajni.

Ono što najčešće žele je podizanje ili spuštanje ega. Na vrhu njihovih želja često je želja da budu u podređenom položaju, da se njima dominira. Inače su u svakodnevnom životu moćni, kontroliraju mnoge ljude pa upravo zato, iza zatvorenih vrata, žele da ih vrijeđam i ponižavam. Mnogi od moćnih klijenata žele da ih, na primjer, vežem. Ili da ih financijski iskorištavam, traže me da ih pitam za skupe poklone. Imam mnogo skupih cipela koje mi se uopće ne sviđaju, od klijenata koji imaju fetiš na cipele.

Party animal

Većina klijenata od mene traži seksualno iskustvo potpuno suprotno od onoga kakvo inače imaju u životu. Na primjer, neiživljeni klijent je recimo sušta suprotnost utjecajnom klijentu, on bi želio biti dominantan. Dok ovaj utjecajni svakodnevno dominira nad nekim u društvu, neiživljeni nema tu priliku pa hoće to kod mene. On je obično party animal, voli kokain, voli piti, naizgled samouvjeren do bola, ali često zapravo izgled vara. Mislim, može se on šepuriti kad izađe i pričati kako se potukao s ovim ili onim, ali samo kad je pod utjecajem pića ili droge. Pitat će te dokle ideš samo da bi kasnije probao prijeći preko te granice. Izazov mu je kad nabrojiš stvari koje izričito ne želiš raditi. Uvijek ti kaže ono “ali svidjelo bi ti se kad bi ti to napravio.” Ne bi. “A ako platim više? Ili ako ti dam bolju ocjenu na web stranicama?” Ipak ne.

Dežurni krivac

Dakle, ovo gore su dvije glavne kategorije, no postoje i tipovi na koje rjeđe naletite, poput onoga koji na kraju svega ima napadaj krivnje. Posljednji klijent kojega sam imala je imao oko 35 godina, došao je s velikim šeširom. Nakon što je ušao, dva puta je pogledao jesu li vrata zaključana, znači paranoja. Bili smo doslovno na pola puta kada je iznenada skočio i rekao: “Stani! Ne mogu to napraviti”. Pitala sam ga je li problem u meni, na što je rekao: “Ne, imam ženu i ne mogu prestati razmišljati o njoj”. Možda bi idući put trebao pronaći neki drugi oblik razonode, kao paintball, ha prijatelju?

Tip koji misli da je Richard Gere iz Zgodne žene

To su ljudi koji imaju fantazije kako će upoznati neku kraljicu noći i pokazati joj bolji život. Valjda mu se ukruti kad pomisli kako bih mogla biti dobra djevojka samo za njega. Jedan me je nagovarao da dođem kod njega na obuku za agenta za nekretnine tako da “ne moram ovo više činiti.” Stvar je u tome što bih se ja radije ugušila vlastitom slinom nego naokolo vozila automobil kao što je Smart, cijeli dan pokušavajući uvjeriti ljude da potroše sve što imaju na stanove koji im se i ne sviđaju.

Osobe koje dulje nisu imale odnose

Radi se o tipovima koji su izašli iz veze, umrla im je partnerica, ili su u vezi u kojoj nema seksa. Ne biste vjerovali, ali postoji sve više ljudi koji kažu: “Apsolutno volim svoju ženu, želim biti s njom sve dok ne umrem, ali me seksualno ne uzbuđuje”. Već sam toliko puta čula takve stvari da su mi pomalo ogadile brak.

Djevac

Kad imaš 20-ak godina i još ga nikad nisi “stavio”, pritisak društva postaje nepodnošljiv. Tako se dogodi povremeno da grupa dečkiju plati da njihovom prijatelju oduzmem nevinost, čekaju pred vratima sobe i navijaju. Nema prostitutke koja to nije iskusila. Ponekad se pitam koliko je muškaraca koji su izgubili nevinost na ovaj način.

Emocionalni klijent

Jedan čovjek s kojim sam se viđala imao je pedesetak godina. Kad je prvi put došao, mislila sam da želi seks, no rekao je kako samo želi da ležimo zagrljeni i mazimo se, ako nije problem. “Možda možemo pričati o tome kako nam je prošao dan”, rekao je . Bio je udovac, i nedostajao mu je ovakav bliski fizički kontakt ili onaj trenutak da doslovno spavate pored nekoga. S jedne strane mu hoćeš nekako pomoći, a s druge da nađe osobu u stvarnom svijetu koja će mu to omogućiti.

Mračni klijent

Ima tipova koji žele nešto što je za mene previše perverzno. U normalnom svijetu to ne smiju govoriti jer je neprihvatljivo, primjerice ako žele da se punoljetne osobe oblače kao male djevojčice, ili čak i da soba sliči dječjoj. Većina mojih kolegica odbija raditi takve stvari, ali ima i onih kojima to nije problem.

Oženjeni muškarac čija žena dolazi u pola posla

U agenciji gdje se bukiraju termini često dobivaju telefonske pozive od žena koje pitaju zašto njihov suprug stalno zove taj broj. Na centrali već znaju scenarij, doživjeli su to tisuću puta, pa često slažu da su neka agencija za zapošljavanje. No, neke žene su upornije od toga, one znaju slijediti svoje nevjerne supruge u stan u kojem se djelo odvija, pa dobijete bijesu ženu slomljena srca kako vam urla ispred vrata. Jednom sam bila usred posla sa sredovječnim muškarcem u stanu u centru grada kada je interfon počeo zvoniti, i to baš uporno.

Bili smo oboje goli i nismo imali namjeru prestati. Zvala sam agenciju da ih pitam jesu mi greškom poslali još jednog tipa u isti termin, ali rekli su da nisu. Zato sam se javila i s druge strane čula ženski glas kako ponavlja: “Halo, halo”. Tip se na brzinu odjenuo i izašao na druga vrata te pobjegao do auta koje je parkirao u obližnjem supermarketu. Upravo zato znamo savjetovati ljudima da ne parkiraju odmah ispred stana gdje se nalazimo.

Tip koji te obasipa novcem

Nije loše da se mušterija voli razbacivati novcem, ali neki idu predaleko pa pretjeraju do te mjere da djevojci postane neugodno. Malo koji od redovnih klijenata stalno traži istu djevojku. Kad se to dogodi i vidiš da tebi od njega ostaje pozamašna svota svakoga tjedna, zapitaš se koliko li on ukupno novca daje agenciji? Obično se ispostavi da je to onaj tip koji želi da tebe seksualno zadovolji, kojega ne zanima toliko njegovo zadovoljstvo. Pali ga ideja da postoji lijepa žena koju on zna zadovoljiti u spavaćoj sobi.