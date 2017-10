Jesen u Zagrebu, barem što se tiče novih mjesta, počela je živahno. Pobrojali smo što je otvoreno

Krajem ljeta u Zagrebu su se počela otvarati neka zanimljiva mjesta; dobili smo prvu pravu kreperiju u Hrvatskoj, s možda najfinijim palačinkama u gradu. Otvorena je i vrlo ambiciozna slastičarnica, pa tako u Teslinoj od prije nekoliko dana možete pojesti jedan od pet kolača koje je osmislio mladi slastičar Robert Hromalić, a iza čije vizije stoji ekipa popularnog restorana Time.

U Gundulićevoj je otvoren prvi afrički restoran, u Tomašićevoj prvi vegan i mesni bistro, a u Frankopanskoj dugoočekivani vinski bar naše najpoznatije sommelierke Jelene Šimić Valentić. Kako biste lakše odlučili koja mjesta posjetiti, u nastavku smo napravili malu listu nekoliko najzanimljivijih novih mjesta u rujnu otvorenih u Zagrebu.

1. Le Mika, Masarykova

Le Mika se nalazi u Masarykovoj 19 i jedno je od prvih novih mjesta s kojima smo ušli u rujan; radi se i o prvoj kreperiji u Hrvatskoj. Mika Alix, 46-godišnji chef, tamo priprema isključivo francuske specijalitete, crêpes i galettes. Crêpes (tradicionalne francuske palačinke) su, za razliku od naših palačinki, jako tanke, hrskave, a iznutra sočne.

Galettes (hrskavi kolač najčešće punjen voćem) u Le Miki rade od čiste heljde koju uvoze iz Francuske te su bezglutenski, a Alix nam je, kad smo bili tamo prije par tjedana, objasnio kako moraju izgledati: “kao čipka, moraju imati rupice po sebi”.

Na meniju imaju više od 60 jela kojima se cijene kreću od 15 do 53 kune, tako u ponudi imaju La Parisienne, slanu crêpe s tankim odreskom dimljenog lososa i pirjanim povrćem s blagim šlagom od vlasca i limuna, koja košta 53 kune.

Specijalitet im je Crêpe Suzette, inače klasik francuske kuhinje. Košta 36 kuna, a radi se o desertu flambiranom s likerom Grand Marnier te posluženom s umakom od naranče. Sjedećih mjesta u samom lokalu nema, no imaju terasu s dvadesetak mjesta koju će, kad zahladi, grijati grijači.

2. Pupitres, Frankopanska

U Frankopankoj je 11. rujna otvoren Pupitres, prvi vinski bar naše najpoznatije sommelierke Jelene Šimić Valentić. Cijene vina na čaše su od 18 do 200 kuna, a na karti imaju gotovo 250 vinskih etiketa i 21 šampanjac, craft piva i koktele. Imaju i nešto hrane; recimo plate pršuta i sira, žitarice, kroasane, tostove i zdrave torte.

U Pupitresu se nalazi vinoteka i biblioteka. Unutarnji dio lokala ima 50-ak kvadrata (34 sjedeća mjesta) i još 27 kvadrata terase, koju planiraju urediti. Šimić Valentić ovdje će održavati i svoje vinske škole. U baru se pušta jazz i bossa nova, a dva puta tjedno gosti uživo slušaju gitaru. Radno vrijeme Pupitresa je od ponedjeljka do četvrtka od 7 do 23, a petkom i subotom do ponoći.

3. Slastičarnica Time, Teslina

Slastičarnica Time se nalazi u prostoru Binimota, nekadašnjeg sushi bara, u Teslinoj 14, radi se o svega 15-ak kvadrata prostora zbog čega je naglasak na takeoutu i terasi. Iza ambicioznog projekta stoje Robert Hromalić i Davor Bienenfeld, vlasnik restorana Time. Otvorena je prije nekoliko dana, a radi se o malom prostoru u kojem je smješten šank sa samo peti vrsti kolača za koje Hromalić, slastičar koji se školovao u Parizu, kaže “to su moje skulpture”.

Ponuda se pretežno vrti oko tradicionalnih hrvatskih deserta, ali uz pomak. “Inspiracija su mi hrvatski kolači, ali su izvedeni na potpuno drugačiji način. Nisam htio preprodavati tuđe recepture nego stvarati nešto potpuno novo. Ponuda kolača će se, kažu, mijenjati svaka dva tjedna, a trenutno imaju kremšnite i čupavce za 30, kolač od lješnjaka i tart od limuna i meringe za 35 te gibanicu za 40 kuna.

“Cijena se možda čini visokom, ali ako uzmete u obzir sastojke i način pripreme stvarno nije. Svaki kolač radi se zasebno, ne koriste se nikakvi prahovi i kolači su nutricionistički jako kvalitetni. Tu je i cjelokupan dizajn ambalaže i serviranje, odnosno, ukupna prezentacija koja naravno ulazi u trošak. Zato mislim da je cijena korektna, pa i pristupačna jer će kolač jednake izrade i sastojaka u bilo kojem razvijenijem gradu, poput Londona i Pariza, koštati najmanje između sedam i osam eura. A naša izrada je na potpuno jednakoj razini kao u najprestižnijim slastičarnicama u Europi”, objašnjava Hromalić.

4. Bistro Veganšpek, Tomašićeva

Veganšpek je otvoren prije par dana, nalazi se u Tomašićevoj 6, ulici blizu Trga žrtava fašizma i popularnog restorana Noel. Radi se o prvom zagrebačkom vegan i mesnom bistrou. Otvorila ga je Karolina Blašković, 39-godišnjakinja nekima možda poznata iz kulinarskog showa Tri, dva, jedan – kuhaj!. Restoran će svakog dana nuditi riblja, mesna i veganska jela. Blašković najavljuje obroke s dobro izbalansiranim nutrijentima, ističe, recimo, svoj gulaš od hobotnice s crnom sojom i žutom repom koji blagotvorno djeluju na organizam.

“Svatko ima pravo jesti i živjeti kako želi. Ja ću ovdje ponuditi način kako valja kombinirati meso, recimo s daikonom (bijela rotkva) koji iz mesa izvlači kolesterol, odnosno, razgrađuje masnoću. Nikoga neću gnjaviti s detaljima, ali ću gostima uvijek biti na raspolaganju ako budu htjeli pojašnjenje u vezi ponude jela ili pak savjet. Tko zna, možda u budućnosti, ako se pokaže interes, ovdje organiziram i edukacije o prehrani”, priča vlasnica.

Dnevna ponuda će se sastojati od juhe, veganskog i mesnog tanjura te variva. Cijena dnevnog menija će biti 45 kuna, a la carte meni će se sastojati od dva veganska, dva riblja i dva mesna jela. Osim hrane, imaju i razna pića, tako rade svoje signature koktele, a imaju i veliki broj craft piva, vina i kava.

5. Pizzeria Veža, Maksimirska

U rujnu je otvorena i pizzeria Veža, nalazi se u Maksimirskoj 29. Vlasnik Davor Leskovac zamislio ju je kao kvartovsku pizzeriju u kojoj pizze i lazanje nose nazive okolnih ulica. Kaže da većinu namirnica, poput recimo brašna i umaka, nabavljaju u Italiji, a svježe povrće im dostavlja jedan domaći OPG.

Lazanje Zajčeva su s mesom i koštaju 38 kuna, pizza Ožegovićeva je zapravo margarita i košta 39 kuna,a Šulekova pizza je mješana te košta 42 kune. No, Leskovac preporuča njihovu pizzu kuće, Vežu s biftekom, mozzarellom i rikolom koja košta 59 kuna.

U prostoru od 70 kvadrata može se smjestiti do 40 gostiju, a fora je dugački zajednički stol u kojem se mpže smjestiti velika grupa ili naprosto nekoliko gostiju.

6. African Cuisine & Bar, Gundulićeva

Prvi afrički restoran u Zagrebu su 8. rujna otvorili Prince Wale i Ridwdan, dvojica prijatelja iz Nigerije. Prostor od 54 kvadrata nalazi se u Gundulićevoj 13. Wale nam je rekao da sastojke nabavljaju kod prijatelja u afričkom dućanu u Vlaškoj, a po neke idu i van Hrvatske.

Za svoja jela, kažu, najčešće koriste sjemenke od lubenice, krumpir, batat, jam (korjenasta jestiva biljka), manioku i gari (fermentirano brašno manioke).