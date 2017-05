Kolumistica Vicea pustila je seksualnoj trenerici da joj tjedan dana kontrolira život. Svidjelo joj se

Kolumnistica Maria Yagoda za Vice je opisala sedam dana koje je provela uz, kako ju naziva, seksualnu trenericu. Htjela je obogatiti svoj seksualni život, a evo kako je to izgledalo, dan za danom.

“Kada ti ponestane svega što može gorjeti, onda se moraš staviti u vatru”, tako otprilike zvuči stih pjesme Your Ex-Lover Is Dead kanadskog indie banda Stars. Ovo je ujedno i vodeći princip mojeg romantičnog života. Kada proljeće pokaže svu svoju snagu, a u mojem naselju procvjetaju drveća, u meni se pojavi želja za promjenom života. Pritom ne mislim da poželim organizirati svoje financije ili odnijeti hrpu vinskih flaša, koje sam poredala na vrhu frižidera, na reciklažu, nego poželim uspostaviti kontrolu nad svojim seksualnim životom.

Poželim biti žena kakva nikada nisam bila. Zbog toga sam se obratila Sunny Rodgers, kliničkoj seksologinji i certificiranom seksualnom treneru, i zamolila je da na tjedan dana upravlja mojim seksualnim životom. Ona je pristala. “To će biti zabavno”, izjavila je. Ja sam sama, tako da se moj ljubavni život svodi na masturbaciju i eventualno seks svaki drugi tjedan. Prije nego što smo započele naš tjedan, trenerici sam opisala svoje fantazije, ali i ono što u seksu nikada ne bih voljela doživjeti. Onda smo krenule u akciju. Evo kako smo se provele.

Prvi dan: Sok od ananasa za ukusnu vaginu

Trenerici sam najavila kako toga dana imam spoj na kojem će vjerojatno biti oralnog seksa, a ona mi je preporučila da pijem sok od ananasa od kojeg će moja vagina imati voćni okus. To sam napravila nekoliko sati prije sastanka. Našli smo se u mom stanu i, da, dogodio se oralni seks. Međutim, ja sam bila previše nesigurna kako bih ga pitala je li moja vagina zaista imala okus ananasa. Nakon seksa sam odmah zaspala, a sljedećeg jutra mi je bilo neugodno preko mobitela postaviti to pitanje. Ne mogu zamisliti da mu šaljem SMS ovakvog sadržaja: “Hej, bilo mi je super sinoć. Usput, je li moja vagina imala okus ananasa”. Makar me odgovor užasno zanimao. Zbog toga sam pojela cijelu limenku kompota od ananasa i za nekoliko sati sama isprobala okus svoje vagine. I da, bila je nekako slatkasta, ali ni blizu ananasu.

Drugi dan: Divi se svojem odrazu pred ogledalom

Danas mi je trenerica naredila da pronađem tri stvari koje na svojem tijelu volim. Generalno sam zadovoljna svojim tijelom, ali godinama ne držim ogledalo u svojoj sobi, jer postoje stvari na meni koje ne volim vidjeti. Za početak moja koljena, koja izgledaju kao nasmijana dječja lica. Ne volim niti nekoliko dlaka na mojem vratu, ožiljke od prištića na licu, oblik svojih sisa. Sjećam se da sam kod kuće, u Philadelphiji, često pozirala gola ispred ogledala. Onda sam uvijek uvlačila trbuh i guzicu. Posebno mi se sviđao način na koji su moje ruke klizile po bokovima. Voljela sam i oblik svojih gležnjeva. Okej, znam dvije, ali potrebna mi je još treća stvar. Približila sam se ogledalu kako bih promotrila svoje usne. Bile su pune i crvene, što nije niti čudno, s obzirom na to koliko ih grizem. Tada je u sobu dojurio moj pas. Očito ga je zanimalo što se događa. “Rocky, možeš biti sretan što si pas”, rekla sam. On je zalajao.

Treći dan: Pregled vagine i G-točke uz pomoć ogledala

Rodgers mi je rekla kako uz pomoć ogledala mogu vidjeti G točku, koja se nalazi na prednjem dijelu vagine. Ona je mekana i spužvasta. Bila sam skeptična. Kada sam se vozila prema njoj, mislila sam da idem na najbesmisleniji sastanak u životu. Naposljetku sam se osjećala fantastično. Ustvari, mislim da se nikada prije osjećala tako poželjnom. Ovaj trening me podsjetio koliko mora biti zastrašujuće nastanjivati nečije tijelo. Ono koje ima rupe i koridore koje nitko ne može vidjeti niti kontrolirati.

Četvrti dan: Masturbacija bez umetanja

“Masturbiraj! Dozvoljavam ti samo vanjsku stimulaciju. Ne smiješ ništa umetati u vaginu”. Ovo je bio zadatak za četvrti dan treninga. Rekla mi je da ću tako najlakše otkriti svoje erogene zone, koje mogu biti unutar i iznad mojih koljena, u pozadini ušiju, pokraj nožnih prstiju. “Mnoge ljude napali samo jedan mali dodir”, objasnila je. Zapalila sam svijeću i skinula odjeću. Započela sam dodirivati uobičajena mjesta: grudi i vrat. Bilo mi je, kao i uvijek, jako ugodno. Cijelo vrijeme sam se ljutila jer mi trenerica nije dozvolila da nešto gurnem u svoju vaginu, ali sam istovremeno shvaćala što Rodgers danas želi postići. Primaknula sam svoje ruke koljenima i osjetila se ugodno. Nikada se nisam zamišljala kao curu koju će napaliti vlastite uši, ali i to se dogodilo. Mislim da ću ubuduće tijekom seksa pronaći način da pomaknem tuđe ruke na ova dva mjesta.

Peti dan: Tajna stimulacija

Trenerica je od mene zatražila da tajno masturbiram na javnim mjestima. Žena nije mogla znati da sam to do sada radila bezbroj puta, jednom čak dok sam vadila svoj pasoš. “Pokušaj danas imati tajni seks sa sobom. Neka se to dogodi na tri mjesta, od kojih jedno mora biti javno”, naredila je Rodgers. Najbolji trening obavila sam u McCarren Parku. Hodala sam stazama i osjećala ugodne vibracije između nogu. Sakrila sam se pokraj nekog drveća jer sam osjećala da bih mogla svršiti. Na kraju sam ipak odjurila kući, gdje sam posao obavila do kraja. U parku je ipak postojala 100-postotna šansa da ću naletjeti na nekog bivšeg.

Šesti dan: Masturbacija s umetanjem

Ovo je zvučalo obečavajuće. Rodgers mi je rekla da napunim kadu i natočim čašu vina. “Pokušaj zavesti sebe i svoje osjećaje. Dozvoli mi da te upoznam s tehnikom koja se zove Kareeza”, rekla je trenerica. To je tehnika kojoj nije cilj postići ejakulaciju ili orgazam, način samozadovoljavanja tijekom kojega treba što duže odgađati orgazam. Ja sam uživala 30 minuta. Mislim da se nikada u životu nisam osjećala tako romantično. Na kraju dana sam shvatila kako tijelo može najbolje zadovoljiti samo osoba koja živi u njemu.

Sedmi dan: Zločesta cura Maria

Posljednjeg dana Rodgers me je naučila kako da navečer postanem druga osoba. U ovih nekoliko dana zaključila je da sam fina i pristojna, a htjela me je pretvoriti u zavodljivu zločestu curu. Savjetovala mi je da pronađem drugo ime, na sebe stavim crnu odjeću, sjednem u bar i počnem se uvaljivati muškarcima. Izabrala sam ime Lucille, obukla sam kratku suknju i top. Uputila sam se prema aerodromu Newark jer sam trebala putovati u Bangkok. Mislila sam da su aerodromi najbolja mjesta za preuzimanje novog identiteta. Oko tebe su brojni stranci, neki i pijani. Na aerodrom sam stigla pet sati prije leta. Sjela sam u jedan slatki irski pub i pokušala pronaći zgodnog frajera. Bila sam istovremeno nervozna i uzbuđena. U pubu je samo jedan muškarac bio bez društva, a ostali su sjedili okruženi svojim curama i obiteljima. Odlučila sam mu se približiti. Imao je oko 40 godina. “Hej, kako ide”, započela sam. “Ja sam Jessica”. Jebi ga. Jessica? “Drago mi je da smo se upoznali”, odgovorio je. Neprestano se smijao. Dok sam ja pokušala smisliti sljedeće pitanje, on se već počeo dopisivati sa svim članovima svoje obitelji: ženom, dvije male bebe i psom”.

Zaključak

Nevjerojatna je rijetkost da ljudi nešto poduzmu kako bi poboljšali svoj seksualni život, na način na koji to učinili kod npr. kondicije ili karijere. Činjenica je da nikad nisam ni pokušala vidjeti unutrašnjost svoje vagine prije ovog eksperimenta, iskreno me uzrujava; drago mi je što me ova žena, koju nikad prije nisam upoznala, zamolila da to napravim. Također mi je drago što je tražila da odvojim vrijeme, jednaku količinu vremena koju bi provela npr. na Snapchatu, da istražim ostatak svog tijela na način koji mi nikad ranije nije pao na pamet: pažljivo, senzualno i suosjećajno.

Možda moja vagina ne može mirisati po ananasu, ali na kraju, cilj ove vježbe nije bio poboljšati okuse mog tijela za nekog tipa. Sam čin da pokušate nešto čudno i neočekivano dodaje uzbuđenje vašem seksualnom životu i malo razdrma rutinu, banalnost i sve ono što seks nekad čini glupim.