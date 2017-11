Ljudi na Twitteru tuguju zbog smrti Charlesa Mansona. Razlog je bedast; misle da je umro Marilyn Manson

Nakon vijesti o smrti Charlesa Mansona, zloglasnog vođe kulta koji je proveo posljednjih četrdeset godina u zatvoru zbog smrti sedmero ljudi, na Twitteru i drugim društvenim mrežama ljudi su imali snažne reakcije.

Neki su se sjetili njegovih žrtava, među kojima je bila i trudna glumica Sharon Tate, neki činjenice da je zbog promjene zakona izbjegao, po mnogima zasluženu, smrtnu kaznu, a neki su mu naprosto poželjeli da – počiva u miru.

Naime, Twitter je prepun objava u kojima piše RIP Charles Manson, odnosno Počivaj u miru. Pritom se mnogi prisjećaju i što im je Manson značio u životu.

Iako biste pomislili da se radi o monstrumima koji žale za poremećenim ubojicom, razlog je, zapravo, mnogo bedastiji. Ljudi su ga, naime, koliko god to suludo zvučalo, uspjeli zamijeniti s Marilynom Mansonom.

It was at this moment that Christian learned who Charles Manson was… pic.twitter.com/i9Vnkjel57

People saying RIP Charles Manson, and some even saying they are sad that his dead and wanted to meet him pic.twitter.com/oKG9IGNqhK

— Kieran Rollins (@KieranR10) November 20, 2017