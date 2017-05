Ljudi su za Telegram ispričali iskustva s najgorih i najčudnijih spojeva na kojima su bili (i stvarno su čudni)

Put do ljubavi popločen je stotinama užasnih prvih spojeva. Mnogo ljudi proživjelo je sastanke s dečkom ili djevojkom na kojima se dogodilo nešto prilično neobično. Inspirirali smo se člankom iz Vicea u kojem je nekoliko ljudi ispričalo svoje najgore i najčudnije dejtove. Htjeli smo saznati kako izgledaju spojevi iz noćne more u Hrvatskoj. Zamolili smo 13-oro žena i muškaraca da se sjete svog najstravičnijeg, romantičnog izlaska, evo što su nam ispričali. Imena u pričama su izmijenjena.

Povraćao sam dva sata pred njom

Najgori prvi dejt, o tome uopće ne moram predugo razmišljati. Bilo je to prije sedam godina, ja sam imao 37, ona 31. Upoznali smo se preko neta, nismo se dugo znali ni tipkali prije toga, dogovorili smo spoj. Našli smo se, popili pivo pa nam je palo na pamet da bismo mogli zapaliti joint. Otišli smo u auto i zapalili. I tada mi je pozlilo. Sljedeća dva sata sam proveo povraćajući dušu. Nismo se nikad više vidjeli. Uglavnom, toliko me bilo sram zbog svega da ju više nisam nazvao. Iako, fakat nam je bilo zabavno vani, sve do tog trenutka. Valentin, 44

Probudila nas je njegova mama i ostala je s nama

Tip me odveo u svoju ogromnu kuću u podsljemenskoj zoni i radio mi svašta cijelu noć, da bih se ujutro probudila jer je netko kucao na vrata. Ispostavilo se da mu je to mama koja je došla raditi doručak. Bili smo u sobi koja je imala mini-kuhinju sa šankom. Mrtvo-hladno je prešla preko činjenice da joj nepoznata cura u plahti stoji pred krevetom. Nas dvoje smo sjeli za šank i mama mu krene mazati kruh putrom i pekmezom, car nije ni prstom maknuo. Onda sam ja shvatila da bih se ja trebala maknuti… odande. Tea, 33

Htio se pomokriti po meni

Upoznali smo se u Jabuci, imala sam 18 godina, on je imao 23 ili 24, nisam sigurna. Razmijenili smo brojeve mobitela, nazvao me nakon dva dana i pozvao na kavu. Otišli smo na kavu. Cijelo to vrijeme bio je pristojan, fin, pravi kavalir: oblačio mi je kaput, pridržao stolicu, baš dobro odgojen dečko. Otišli smo prošetati gradom. Zatim me pozvao k sebi, kao on je iz centra živi blizu. Nećkala sam se jer nisam htjela da odmah dođe do seksa. Rekao mi je da mu mama živi iznad njega i da je on fin dečko, kažem ja: “Ok, ajde idem.”

Došli smo k njemu, ponudio me čajem i keksima. I dok sam tako pijuckala čaj samo mi je odjednom doletio u glavu njegov prijedlog. “Volio bih se popišati po tebi, što kažeš?” Uglavnom, rekla sam zbogom. Kasnije mi slao prijeteće smsove. “Znam di živiš!” “Prokleta kurvo!” Kao i neke jezive pjesmice o mojim cicama, kojih se na svu sreću više ne sjećam. Kulminiralo je tako da ga je nazvao moj otac. “Ovdje Ninin tata, i ja znam gdje TI živiš, bivši sam branitelj i ptsp-ovac i imam doma bombu.” Nije se više nikad javio. Nina, 32

Spoj se pretvorio u vrbovanje za vjerski red

Bilo je to za vrijeme studija. Bio je plav, simpatičan, pomalo mamin sin. Uvijek bi se našao u društvu s nama slikarima i sa zanimanjem bi pitao tko je što slikao. Jednog dana sreli smo se u centru grada, bila sam raspoložena pa sam ga pozvala na piće. Činio se oduševljen što ćemo napokon sjesti negdje sami i bolje se upoznati. Ja sam naručila pivo, a gospodin Fantu. Pričao je o nezdravom alkoholu na što sam mu rekla da je sve nezdravo u prevelikim količinama. Nastavio je o tome da moraju (u množini) biti zdravi i da nikad ne pije alkohol. Bilo mi je sve to malo neobično, ali sam nastavila u prijateljskom tonu da mu je ta Fanta puno nezdravija nego to moje jedno pivo. Razgovor tj. rasprava o alkoholu nije potrajala ni 15 minuta kada je najavio dolazak svojeg prijatelja koji je Amerikanac.

Pitao me znam li engleski. Rekla sam mu da sam u Americi završila srednju školu te kako nemam problema s engleskim. Pojavio se sitniji dečko, a ispao je još radikalniji. Za Sikstinsku kapelu rekao je kako goru golotinju i freske u životu nije vidio. I taj je u svom govoru koristio “mi”. Naručio si je Fantu i nastavio. “Mi moramo biti zdravi, moramo imati zdrave spermije, žene moraju biti zdrave za oplodnju” Zabezeknula sam se. “Ček’, što?! A tko to vi?” Na kraju je ispalo da su dečki Mormoni i osim što sam se našla pod paljbom njihovih kritika pokušali su me vrbovati u njihove redove. Pozvali su me na svoj njihov skup. Rekla sam im da ne znam tko bi se s njima razmnožavao koliko god im spermići bili pokretni, jer su mentalni invalidi i da nije sve u zdravlju tijela. Platila sam im te Fante, uljudno ih pozdravila i otišla. U drugi kafić. I popila pivo. Barem pola litre. Iva, 32

Lagala je o izgledu preko interneta

Upoznao sam tu curu preko neke od društvenih mreža, ni ne sjećam se više koje. Jako je simpatična bila dok smo tipkali i ubrzo smo dogovorili sastanak. Našli smo se u kafiću na cugi. Prvo što mi je bilo neizbježno primijetiti je da je bila mnogo deblja nego na slici. Dok smo sjedili i pričali konstantno se primala za svoj veliki trbuh, koji je uvukla u usku majicu. Nisam mogao šutjeti i pitao sam je što joj je. “Ma prejela sam se chillija!”, odgovori ona. Osim što njezina fotka nije imala s veze njom u stvarnosti, u toj nekakvoj utegnutoj majci trbuh joj se izgledao samo još većim. Ona se sirota stalno primala za trbuh i stenjala. Nisam se mogao suzdržati i počeo sam se smijati tome u kakvoj sam se situaciji našao. Ali jako je draga cura. Damir, 35

Htio je seks pet minuta nakon upoznavanja

Moja srednjoškolska prijateljica me je, kad smo krenule na faks, htjela spojiti sa svojim susjedom. On je bio dosta veliki ženskar, a ona je njemu iz nekog razloga kojeg se ne sjećam (ali mislim zato jer je bila nevina, a ja nisam) rekla da meni seks nije problem. Našli smo se u Novom Zagrebu, i nije me ni na piće pozvao nego smo, kao, išli prošetati. Nije prošlo ni pet minuta šetnje i rekao je: “Čuj, i kad si slobodna za seks? Baš mi se dignuo. Hoćeš pipnut? Možemo tu na klupici.”

U toj ponudi nije bilo ništa ni slatko, ni simpatično, ni duhovito, uopće nije bilo mogućnosti da sam krivo shvatila. Tip inzistira da me kresne na klupici pet minuta nakon upoznavanja. “A ne bi malo popričao sa mnom prvo? Otišao u kino?”, rekla sam, čisto za probu. Pita on: “Čemu?” Odgovorila sam mu da nisam luda da se s njim ševim i da mi se ne sviđa njegov ton ni način. Blijedo me gledao. Otišla sam doma. Kad smo se sreli u autobusu, okrenuo je glavu od mene. Sanja, 44

Lagao je o tome gdje radi, ispalo je u HBK

Tog dečka sam upoznao prije devet godina, spojila nas je poznanica. Znala je i mene i njega, konobarila je u kafiću pored mog faksa. On joj se jadao kako ne može naći nikoga s kime bi živio i dijelio dobro i zlo. Dala mu je moj broj telefona, nazvao me i pozvao me na kavu. Našli smo se. Svidio mi se jako, bio je zgodan, dobro se izražavao i oblačio. Obojica smo izašli iz veze u kojoj su nas varali. I mogu reći da sam pao na tu priču o vjernosti i suživotu. Meni je bilo 20, njemu 35. Sve je bilo ok, dok nismo došli na temu posla. On nikako nije htio reći gdje radi. Prvo se izvlačio da mu je posao stresan i da mu se ne da o tome. Bilo mi je to jako čudno. Otišao sam doma sa strahom tko je to. Mogao je raditi u policiji, vojsci, biti mafijaš ili oženjen.

Nisam imao pojma kako se preziva da ga probam izguglati. Jer prezime nije nešto što prvo pitaš kad imaš 20 godina. I nazvao me opet da mi mora reći čime se bavi. Pristao sam na drugu kavu. Tad mi je kazao da radi na visokoj funkciji u Hrvatskoj biskupskoj konferenciji, ali da to nikome ne govorim. On je zatim počeo s jadikovkama kako mu to zatvara sva vrata i da nikad ne dođe do drugog dejta. Ja ga gledam i jedva čekam da se više ne vidimo. Objasnio sam mu da sam ja bio ministrant u crkvi od drugog osnovne do prvog srednje, ali ne mogu biti dio te priče jer nas Crkva gleda kao neprijatelje i grešna bića. “Ali kao što vidim sve je moguće ako skrivaš, jer konzervativci tako najbolje žive svoje liberalne slobode. Ne možemo se više vidjeti”, rekao sam mu na kraju. Zvao me još neko vrijeme, no odustao je. Ivan, 29

Nagovarao me da budem s njegovim prijateljem

Otišla sam konačno na prvi spoj s jednim dečkom koji mi se jako sviđao. Bila je jesen, prvo smo otišli na piće, nakon toga šetali smo po ulici. Cijelo vrijeme smo jako opušteno pričali, bilo mi je lijepo u njegovom društvu. Zaustavio me i pitao smije li me poljubiti. Poljubio me i uhvatio za ruku. Išli smo tako neko vrijeme u romantičnoj atmosferi. Osjećala sam leptiriće u trbuhu i smijuljila se kao curica. Odjednom se zaustavio i počeo me nagovarati da budem s njegovim najboljim prijateljem. Uz objašnjenje da se njegov frend zaljubio u mene. Pozdravila sam ga i otišla doma. Mirna, 26

Moj bivši dečko nas je uhodio

Nedugo nakon prekida trogodišnje veze s jako posesivnim dečkom izašla s jednom simpatijom na piće. Nakon kafića, otišli smo kod njega doma, pili smo vino i pričali. Do poljupca nije došlo zbog toga što se pojavio moj bivši (s kojim sam bila tri godine). Pokucao je na prozor, gledao nas izvana i ubrzo otišao. I meni, i tom dečku s kojim sam bila na spoju, bilo je užasno neugodno. Brzo smo se razišli. Čuli smo se nakon te večeri, čak smo i prohodali nekoliko tjedana nakon prvog spoja. Ali nije potrajalo jer smo stalno bili pod prismotrom mog bivšeg pa je to uništilo svu romantiku. Nikolina, 27

Gotovo me oteo, dok je pjevao u autu

Sjećam se jednog lika koji me baš prepao. Imala sam 25, a on oko 30 godina, upoznali smo se u noćnom izlasku. Taj naš dejt je isprva bio standardno loš. Sjedili smo na piću on je pričao samo o sebi. A nije bio nešto zanimljiv. Postalo je bizarno kada me vozio doma jer je počeo pričati kako on želi biti pjevač. Zatim je zapjevao. Na sav glas, u autu i to neku talijansku ariju. Umjesto da me odveze na Jarun, vozio je punim gasom prema Velikoj Gorici. Imao je onaj ludi pogled u očima. Već sam vidjela kako me u nekom podrumu recka dok pjeva te arije. Ali ipak me odveo doma na kraju. Kad se ispjevao. Nismo se poslije toga vidjeli. Marija, 38

Pratila je svaki moj korak, doslovno

S jednom curom su me spojili frendovi i otišli smo na piće. Oboje smo nedavno bili prekinuli veze pa i nismo bili nešto za akciju. Bilo je ugodno i vrlo ležerno. Na rastanku sam joj rekao da idem kući. Pozdravili smo se, i krenuo sam. Nakon što sam prošao 200 metara, zvonio mi je mobitel. Vidim ona me zove. Pitala me kako to da sam skrenuo lijevo, a kvart u kojem živim je prema desno. Gledala me kamo idem, mnogo loše. A jedva da smo se upoznali, nije mi to bilo jasno. Nismo se vidjeli nakon toga. Mislav, 38

Ne koristi sapun ni dezodorans

Duže vrijeme nisam imala nikakvu ozbiljnu vezu pa me društvo odlučilo spojiti s njime. Njihove riječi bile su da je dobar, kipar je, samo malo na svoju stranu. Našli smo se nas petero u kafiću, upoznala sam ga. Bio je obrastao i raščupan, imao je rupe na majici. “Ok, došao je iz ateljea, vrijedan je znači”, opravdavala sam ga. Nakon nekog vremena naši zajednički prijatelji su se odvojili i ostavili nas same. Nije mu dugo trebalo da počne pričati o tome kako je vegetarijanac već sedam godina. Nastavio je s konstatacijom da on ne tamni na suncu. Zatim mi je ispričao da kad pojede jedno jaje – nema greške, smrdi mu ispod pazuha. Inače nije tako, on ne smrdi ako se kloni jaja.

Nisam htjela biti neugodna i odmah ga otpiliti. Ipak je to prijatelj moga prijatelja. Nastavila sam ga propitkivati o njegovim navikama. Da bar nisam. Došli smo do toga da ne koristi dezodorans, a ni sapun. Samo se ispire čistom vodom, jer je to najprirodnije i masnoća tijela je nešto najzdravije što postoji. Nakon te večeri, nisam ga više vidjela, ali mi se nedavno javio pod pseudonimom preko Facebooka. “Ljepotice, pretpostavljam da me se ne sjećaš, upoznali smo se prije 10 godina”, napisao mi je. Naravno da sam ga odmah prepoznala. “Jesi li ti onaj kojem ne smrdi pazuh kad ne jede jaja?”, pitala sam ga za svaki slučaj. “Da!! Ne mogu vjerovati kakvo pamćenje imaš!, oduševio se on. Pa tko ne bi zapamtio takvog tipa. Sanja, 31

Kasnio je, pa su mislili da sam prostitutka

Dogovarali smo se za prvi spoj. Kako je padala kiša, on je rekao da će me pokupiti autom na malom križanju s parkingom blizu moje kuće. Rekao je da vozi bijelog Passata pa ću ga lako prepoznati. Stigla sam na vrijeme i pričekala kojih desetak minuta jer je kasnio. Kiša je pljuštala, a kako je bio mrak, svi su auti izgledali isto – samo su me zasljepljivala njihova svjetla. Ubrzo se ispred mene na parkingu zaustavio bijeli Passat, a ja sam brzo uskočila u njega s kiše. Već sam skroz sjela i zalupila vratima kad sam podigla glavu da ga pozdravim i vidjela potpunog stranca! On je mislio da sam prostitutka! Iste sekunde sam prestravljeno iskočila iz auta. Pravi dečko je došao nekoliko minuta poslije. Kasnio je zbog kiše. Nisam mu ni riječ rekla o incidentu koji se odigrao tren prije. Što je najbolje, bila sam obučena u traperice i kaput, onako, baš za hladno vrijeme. Ana, 34

Prenosimo i sedam američkih primjera horor dejtova, o koje smo spomenuli na početku članka, a objavio ih je Vice.

Roditelji su ga drogirali dok je bio dijete

“Znala sam dečkima na spojevima postaviti trik pitanje. “Što je najluđa stvar u koju vjeruješ?” Dečki će reći stvari kao što su da je slijetanje na Mjesec lažno ili da je mafija ubila Johna F. Kennedyja, i onda smo se znali smijati tome. Ali na jednom spoju, postavila sam momku to pitanje, i on je to shvatio vrlo ozbiljno i intenzivno. Na kraju je rekao. “Kada sam imao osam godina, vjerovao sam da je moja kuća puna demona. Ja bih ih vidio gdje hodaju po zidu i lete prema meni kao tamne sjene, ali se ispostavilo da su me roditelji potajno drogirali s Ritalinom i to je bio uzrok mojih halucinacija.” Svejedno sam išla kući s njim”. Zelda

Dečko koji nije znao da imam dečka

“Imala sam dečka godinama kada mi je jedna poznanica poslala email, jedan od njenih prijatelja mislio je da bismo se mi stvarno dobro složili. Mislila sam da misli na to da bismo bili dobri prijatelji, pa sam pristala naći se s njim, ali nekoliko trenutaka prije nego sam izašla iz kuće, shvatila sam da je to spoj naslijepo. Ne znajući što učiniti, odmah sam spomenula svog dečka. Zatim smo sjedili u jako, jako neugodnoj atmosferi prije nego smo otišli i više nikad nismo razgovarali.” Myra

Čudna djevojka koja mi je lagala o godinama

“Upoznao sam slatku djevojku na jednom humanitarnom događaju, dogovorili smo se za večeru i odlazak na koncert. Kad sam se pojavio u restoranu tjedan dana kasnije, ona je potpuno obrijala glavu, bez ikakvog objašnjenja. Nisam je htio osuđivati ili pitati: “Što se dogodilo s tvojom kosom?” Samo sam strpljivo sjedio misleći da ću doznati razlog drastične promjene. Umjesto toga, rekla mi je da je bila kod vračare i da bih se i ja trebao povezati s nekom višom silom. Nakon što je večera završila, otišli smo na koncert i ona je pokazala lažnu osobnu. U tom trenutku mi je priznala da ima 19 godina, što je gotovo desetljeće manje od mene. Rekao sasm joj da mislim da to između nas neće funkcionirati.” Jamal

Na prvom spoju pitao hoćemo li imati dijete

“Vrlo zgodan i uspješan redatelj me pozvao van. Sve je bilo dobro dok me nije pitao: “Da smo imali spolni odnos i da si zatrudnila večeras, misliš li da bi zadržali dijete?” Bila sam potpuno zaprepaštena, a on je nastavio: “Ja mislim da je omjer 60 naspram 40, mi bismo imali dijete. Mislim, ja sam u toj fazi života da mislim da s pravom ženom, zašto ne?” Nastavila sam ga viđati i jedan dan mi je dao jedan od svojih scenarija. On je navodno bio toliko opčinjen svojom šalom s našeg prvog spoja da je odlučio uključiti je u jednu od scena djela koji režira. To je u postprodukciji sada, tako da će naš loš spoj uskoro biti u kazalištu.” Nina

Pitao me za grupni seks (s njegovom sestrom)

“Kada sam imala 20 godina, jedan od stalnih gostiju kafića u kojem sam radila me pozvao van. Na spoju je malo previše govorio o svojoj sestri, ali ne dovoljno da me potpuno odbije. On je samo dosta puta govorio o njenim vrlinama i to prilično otvoreno. Izašli smo nekoliko puta, ali na trećem spoju me pitao jesam li zainteresirana za seks u troje, i to s njegovom sestrom. Nakon što sam odbila, zamolio me da nikome ne kažem da su oni zaljubljeni, ne zato što misli da je to čudno nego jer je to privatna stvar.” Kara

Razmjenjivala je seksi poruke s bivšim političarem

“Djevojka s kojom sam kratko chatao na Tinderu me pozvala da se upoznamo. Došla je u moj stan i sjela na moje krilo, ali je provela cijelu noć tipkajući. Morao sam je pitati: “Kojega vraga pišeš? Primam vrlo mješovite signale zbog toga.” Okrenula je telefon prema meni, i na njenom ekranu je bilo mnogo vrućih poruka od jako poznatog bivšeg političara. Mislio sam da je promijenila ime kontakta, ali ona se zaklela da je to zaista on i pokazala mi svoje privatne poruke na Twitteru koje je zadnjih mjeseci razmjenjivala s njim. Pored njegova imena bila je ona kvačica s Twittera kojom se potvrđuje identitet osobe. Bilo je nepobitno da je to zaista on. Sjeli smo zajedno gledajući poruku za porukom u njenom mobitelu. Završilo je kada ju je pozvao da se nađu a ona me ostavila da ide k njemu.” Nick

Dečko je imao golišave postere na zidu

“Na prvom spoju dobro sam se složila s dečkom s kojim sam izašla. Otišli smo u njegov stan, a u njegovoj sobi su bile oglasne ploče na kojima su bile slike sportskih automobilila i žena s velikim grudima u bikiniju. Činilo se da mu je prilično neugodno jer ih je zaboravio skinuti, ali moram priznati da sam se osjećala dobro zbog tih ploča iz jednog razloga: ja sam bila djevojka s velikim grudima koja je bila u njegovoj sobi.” Laura