Možda vam se vođenje ljubavi u bazenu čini kao zabavna ideja, ali dosta smo sigurni da ćete nakon ovog teksta to preskočiti

Ima nešto neopisivo senzualno kada osjećamo vodu na koži. Plivate li s nekime u bazenu, osobito ako nemate ni komadića odjeće na sebi, a možda ste ispili i nekoliko koktela da vam pomognu opustiti se, oprez vam više nije na pameti. Lako je moguće da vam voda poveća želju da iskliznete iz kupaćeg kostima i započetne seksualne igrice sa svojim partnerom. No, koliko je sigurno voditi ljubav u bazenu? Ili morate obuzdati nagone i pričekati priliku za seks na suhom?

Seks u bazenu nije tako lak kako izgleda, piše Popsugar. Javljaju se tri problema. Bazenska voda, i voda općenito, ispiru svako podmazivanje pa iako okruženi vodom, posve ste suhi iznutra, što dovodi do drugog problema, kemijske iritacije. Na stranu što seks tada postaje bolan i izaziva crvenilo i oticanje, mislite i na to da, iako u bazenu ima možda manje bakterija zbog klorirane vode i svih kemikalija, ni preostale bakterije nisu dobre za ženske intimne dijelove tijela. Prisjetite se kako vam u bazenu dok ronite pocrvene oči. To nikako ne želite svojoj vagini.

Tko zna koje su sve vrste štetnih bakterija unutra

Treći i najgori problem je infekcija. Što ako se bazen ne održava kako treba? Tko zna koje sve vrste štetnih bakterija (ili fekalnih tvari) u njemu pliva zajedno s vama? Seks će te bakterije pogurati tamo gdje ih zbilja ne trebate. To može voditi bolnoj upali urinarnog trakta i poremećaju prirodne pH ravnoteže vagine čime raste rizik gljivične infekcije koja nije nimalo seksi. Seks u vodi neće spriječiti prenošenje seksualno prenosivih bolesti ili trudnoću.

Sperma i druge tjelesne tekućine prelaze s partnera na partnera pa su zaraza i trudnoća moguće. Kako da u vodi koristite kondom? Nedostatak lubrikacije, ako i upotrijebite kondom, čini vjerojatnost da će kondom puknuti ili iskliznuti puno većom, a bez da to uopće primijetite. Vodu i seks ne miješajte, a najbolji savjet liječnika je da vrijeme u bazenu koristite za plivanje i predigru, a za druge stvari, izađite na suho.