Na internetu se pojavio video nestvarno velikih kokoši s Kosova i svi sad misle da je to neka zezancija

Okej, s rječju bizarno se stvarno prečesto razbacuje, ali ovo jednostavno nije ništa drugo no bizarno. Na Twitteru se, naime, pojavio video gigantskih kokoši i izgledaju toliko nadrealno da su svi prvo mislili kako se radi o ljudima u kostimima. Ali, čini se kako je stvarno riječ o kokošima.

Ljudi na Twitteru ubrzo su postali opsjednuti ovim videom, a mnogi su isprva sumnjali da se radi o prevari. No, ubrzo su se u raspravu uključili i neki navodni stručnjaci za perad koji tvrde kako je riječ o Brahma kokošima i da je ta veličina zapravo teoretski moguća.

Am I the only person wondering why this chicken is so damn big 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/ZIWmEL2h2w — LifesBook_Ceo (@LifesBook_Ceo) March 19, 2017

Pijetao se navodno zove Merakli

Brahma kokoši mogu doseći težinu veću od šest kilograma, dok pijetli mogu biti teški gotovo 9 kila. Pijetao iz videa navodno pripada tipu s Kosova koji se zove Fitim Sejfijaj, a koji je video objavio u Facebook grupi Shpeztaria Dekorative. To bi u prijevodu bilo nešto poput “dekorativna perad”.

