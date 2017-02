Na jednoj plaži u Australiji nasukao se ogroman broj meduza. Izgleda pomalo nestvarno

Na obali u Australiji nasukao se ogroman broj meduza, pa tako izgleda kao da planiraju zbacivanje ljudske rase, piše Mashable. Charlotte Lawson je na Facebooku objavila pomalo jezovite fotografije koje djeluju poput invazije aliena.

Prema medijskim izvještajima, meduze su opekle gotovo 23.000 ljudi u dva mjeseca.

Do cijele je ove pojave došlo zbog iznimno jakih sjevernih vjetrova koje pušu tijekom cijelog ljeta.

A peculiar sight has washed up on the beach at Deception Bay, with hundreds of jellyfish turning the sand blue. @samheathwood9 #9News pic.twitter.com/bGmMlIizR8

