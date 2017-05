Na jednom parkingu u Zadru imaju prilično glupkast sistem naplate. Za svaki sat parkinga dobijete poseban kupon

Sistem naplaćivanja parkinga na jednom parkingu u Zadru je prilično zastario. Nagrađivani novinar Ivan Žada na Facebooku podijelio svoje iskustvo. Htio je kupiti dnevnu kartu, no takva opcija ne postoji nego se za tekući dan kupuje onoliko karata koliko je preostalo do 22 sata dokad se naplaćuje parking.

Žadi je do tada bilo ostalo devet sati pa je tako dobio devet kupona. “I ok, devet sati je ostalo, gospođa otvori ladicu punu kupona, u nekoliko boja, po jedna za svaku parkirnu zonu. I krene, devet cedulja, jedna po satu, a na svakoj mora ispisati par križića, par kružića, nekoliko brojeva. I to traje,” napisao je gospodin.

Mora posložiti karte pod vjetrobransko staklo

Dakle, djelatnica agencije gdje se kupuju karte mora ispisati ručno kartu za svaki sat za koji se parkiranje naplaćuje. U slučaju da netko želi odmah kupiti kartu za više dana, stvar je ista, gospođa će ispisati toliko kupona koliko se sati dalje naplaćuje parking. Djelatnica se prisjetila slučaja od prije par dana. Jedan je Britanac htio tri dnevne karte i ona mu je morala dati kupone za svaki sat kroz ta tri dana posebno.

Ukupno mu je dala i ispisala 48 kupona (jer se parkiralište naplaćuje od 6 ujutro do 22 navečer). Da stvar bude još urnebesnija, kupac onda te karte mora posložiti i staviti na ploču pod vjetrobranom jednu pored druge, da bude vidljivo kako je parking platio. Konkretno, ako netko odmah kupi 16 kupona za cijeli dan, morat će poredati 16 listića.