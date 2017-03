Nakon rezultata posljednjih par studija koje su se bavile učincima brokule bilo bi stvarno glupo da je ne jedete

Nikako ne volite brokulu? A, što ako ona pomaže mršavljenju? Nova studija sa sveučilišta Kanazawa u Japanu, objavljena u časopisu Diabetes, utvrdila je, u pokusima na miševima koji su bili na visokokaloričnoj, masnoj hrani, da komponenta koje ima u brokuli, spriječava debljanje. Saznanja bi mogla otvoriti put novim terapijama mršavljenja uključivanjem u prehranu hrane bogate sulforafanom kojeg u izobilju ima u brokuli.

Sulforafan je pomogao da tako hranjeni miševi smršave. Miševi su se udebljali 15 posto manje, imali su 20 posto manje masti oko struka i prsa, glukoza u krvi im je bila niža nego kod miševa koji nisu uzimali sulforafan. Istraživanje je pokazalo da uzimanje sulforafana daje više energije i sagorijeva masti, a istovremeno pomaže ravnoteži dobrih bakterija u crijevima. Zajednički učinak osigurava da komponenta promovira zdravu težinu čak i ako su u prehrani prisutna masna hrana.

Sulforafan selektivno uništava kancerogene stanice

Sulforafana ima u brokuli, prokulicama i kupusu. Studija sa Oregon State University iz 2015. godine je pokazala da sulforafan selektivno uništava kancerogene stanice i tako prevenira stvaranje metastaza. Kako to čini nije ustanovljeno. Prema LiveStrong, kemikalija pomaže preveniraju određenih enzima da aktiviraju agente koji izazivaju karcinom u tijelu dok istovremeno povećava proizvodnju enzima koji čiste kancerogene komponente ili komponenete koje izazivaju karcinom izvan tijela.

Ako prevencija karcinoma i gubitak kilograma nisu dovoljni razlog, znajte da brokula održava bolje zdravlje jetre. Studija sa University of Illinois of Agricultural Consumer and Enviromental Sciences iz 2016. godine pokazala je da su miševi hranjeni brokulom imali općenito bolju funkciju jetre i imali manje jetrenih čvorića nego miševi koji je nisu dobijali. Miševi su bili zdraviji, a osobito im je bila dobra funkcija jetre. Brokulu je najbolje pripremati na pari što osigurava više razine sulforafana.