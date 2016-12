Naletjeli smo na priču gospodina koji si zadnjih 30 godina ubrizgava otrov zmija. Posve je uvjeren da je zbog toga mlađi

Sa gotovo 50 godina, londonski muzičar Steve Ludwin napokon se počeo polako rješavati svoje dugogodišnje navike. Već gotovo 30 godina, usprkos brojnim upozorenjima liječnika, Steve si sam, iz vlastitih uvjerenja, ubrizgava zmijski otrov.

Trebala su mu dva dosta ozbiljna ugriza otrovnih zmija da počne razmišljati o tome koliko je njegov hobi zapravo sulud. “Bol je kao da je netko uzeo čekić, opalio vas po šaci i onda je stavio u vatru. Evolucija koja vam govori da to ne radite”, objašnjava Ludwin za CNN.

Živi sa 15 otrovnih zmija

Ludwin živi okružen otrovnim zmijama. U svom stanu i ostavi u zgradi drži ukupno 17 zmija, od kojih je 15 otrovno. Kaže da je oduvijek bio fasciniran tim životinjama. Kao dječak ih je opsesivno crtao, a ubrzo je dobio svoju prvu bou. Ideja da si ubrizga otrov zmije pala mu je na pamet jer je mislio da će tako razviti imunitet na njega. To je pomislio nakon što je s deset godina upoznao Billa Haasta, istraživača koji od 1948. godine vodi program imunizacije u sklopu kojeg se bavi razvijanjem imuniteta na otrov zmija.

“Bio sam jako mlad i to mi se činilo nevjerojatno. Nikada nisam čuo za takvo nešto i ostalo mi je u glavi”, priča Ludwin. Tijekom sljedeća tri desetljeća ubrizgavao si je zmijski otrov u intervalima od svakih par dana do svaka dva mjeseca. Mislio je da će osim razvijanja imuniteta, postati zdraviji i osjećati se mlađe (iako ne postoji niti jedan znanstveni zaključak koji bi ga mogao navesti da u to vjeruje).

Pomaže znanstvenicima

“Ljudi su mi govorili da im se ne činim kao netko od gotovo 50 godina. Stvarno vjerujem da sam nabasao na nešto izvrsno”, kaže. No, stručnjaci se baš i ne slažu s njim . “Nisam baš uvjeren. On kaže da izgleda nešto mlađe, ali radi se o uzorku od jedne osobe”, objašnjava zoolog Wolfgang Wüster.

Protuotrovi koji se koriste u liječenju ugriza zmija stvaraju se od antitijela koje nastaju djelovanjem imunosustava sisavaca u koje se ubrizgaju male količine otrova. Prije tri godine znanstvenici sa Sveučilišta u Kopenhagenu kontaktirali su Ludwina kako bi pokušali stvoriti novi način proizvodnje protuotrova.

‘Steve je kao tvornica protuotrova’

“Steve je kao tvornica protuotrova koja proizvodi protutijela protiv različitih vrsta otrova”, kaže znanstvenik Brian Lohse. Od 2013. Ludwin četiri puta godišnje leti za Kopenhagen da donira krv i koštanu srž za istraživanje. Lohse tvrdi da je ovo prvi put da znanstvenici imaju priliku pratiti razvoj antitijela u krvi čovjeka.

Istraživači iz Kopenhagena se nadaju da će razultate vidjeti sljedeće ljeto. Prva faza uključuje skupljanje dovoljno uzoraka krvi i koštane srži. Jednom kada budu imali dovoljno, Lohse i njegov tim pokušat će ekstraktirati antitijela i testirati ih u neutralizaciji različitih otrova.