Naletjeli smo na suludu snimku psa koji uletava u more i neustrašivo ganja morskog psa (koji je malkicu veći od njega)

Video u kojem se neki ludi pas zaletava u more za povećim morskim psom koji pliva u plićaku ovaj je tjedan postao viralan, iako je snimljen prije par mjeseci. Nastao je na otoku Mabuiag u Australiji, piše GrindTV, a prikazuje morskog psa tigra kako se bacaka po plićaku, što snima jedna od prolaznica.

Šetala je plažom sa psom i prijateljicama, kad je primjetila psa tigra kako pliva uznemirujuće blizu obale. No, u jednom trenutku na snimci se čuju povici, a u sljedećem vidimo psa kako energično pliva prema morskom psu, dok ga žene s obale histerično dozivaju i preklinju da se vrati.

Malo pliva uz morskog psa

On ih, naravno, potpuno ignorira i juri prema životinji nekoliko puta većoj od sebe. A onda malo pliva uz njega, dok napokon pas tigar ne nestaje pod vodom. I to je, realno, najstrašniji dio jer samo čekate da povuče psa pod vodu. No, nije. Kad je pesek shvatio da je uspješno otjerao živinu veselo se vratio na obalu, na potpuno oduševljenje žena.