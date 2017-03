Naletjeli smo na video velike bijele psine koja gnjavi nekog ribara, gospodin kaže da se tresao kao školarka

Ribar s Novog Zelanda snimio je svoj susret s velikom bijelom psinom koja je bila neobično zainteresirana za njegov mali čamac. Sean McCormack otišao je neki dan sa svojim brodićem na pecanje blizu Red Beacha, sjeverno od Aucklanda, kad je morski pas doplivao do čamca i ukrao mamac koji je McCormack bacio u more za ribe.

Gospodin tvrdi da je psina bila dugačka kao i njegov brod, oko tri i pol metra. “Potpuno sam se unezvjerio. Tresao sam se kao mala školarka. Pucao me adrenalin”, rekao je za One News Now.

Strgala mu je udicu, ukrala ulov i zveknula repom po čamcu

Kaže da mu je bijela psina, inače prva koju je susreo u 30 godina pecanja, strgala udicu, ukrala ulov i prije nego što je napokon otišla, repom dobro zveknula po čamcu.