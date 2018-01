Na mjestu Lady Šram, nekad kultnog zagrebačkog restorana u Mesničkoj ulici koji je od 1997. do 2010. vodila obitelj Tuđman, ovog je vikenda, nakon dosta godina, otvoren novi lokal; kombinacija noćnog bara, dnevnog kafića (ili book caffea, kako ga zovu) i kulturnog centra. Prostor je posljednjih nekoliko godina bio potpuno zapušten, nakon Tuđmanovih dogodio se još jedan pokušaj otvaranja restorana; kad ga je preuzeo jedan bračni par, no 2013. konačno je zatvoren. Dosad.

Borko Rupena, Zoran Drlić i Tihomir Mrši, tri prijatelja koji su zajedno krenuli u projekt, nazvali su ga KCM, odnosno Kulturni centar Mesnička. Iako kulturni centar možda ne biste očekivali na toj poziciji, dečki kažu da su zapravo samo objedinili sve ono što je Mesnička 12 nekad bila. Kažu da žele “nastaviti muzičku, literalnu i dramsku tradiciju ovog mjesta”. Naime, u zgradi, koja je danas spomenik kulture (potječe iz 1820. kad je ovdje bila kapela sv. Ivana Nepomuka), od 1978. do 1980. godine bila je galerija Podroom u kojoj je djelovala Radna zajednica umjetnika te su nastupali i razni glazbenici.

Book caffe, podrum za koncerte i mini galerija

“Svi smo muzičari i bavimo se kulturom, tako da je sve ovo zapravo nastalo iz potrebe da se napravi prostor koji će objediniti različite tipove umjetnosti i skupiti različite ljude, od filmofila, slikara, kipara, glumaca, muzičara, književnika,…”, pričaju. Inače, Rupena je politolog i jazz bubnjar, Drlić basist i OPG-ovac, a Mršić informatičar, matematičar i novinar.

Prostor ima 200 kvadrata, a trenutno je podijeljen na tri cjeline: book caffe, dakle kafić u kojem s police možete uzeti neku od knjiga, sjesti, popiti kavu i čitati, mini umjetničku galeriju, koja se nalazi u prostoru odmah do, te podrum u kojem se nalazi pozornica za jazz, blues i rock koncerte, razne filmske i druga događanja. Na proljeće planiraju i terasu.

U galeriji će mijenjati postav svaka dva do tri tjedna

S preuređenjem su krenuli sredinom rujna prošle godine, sad su konačno gotovi, iako zapravo nisu bitno mijenjali izgled prostora. “Najam je prilično skup pa smo dosta toga radili sami kako bismo uštedjeli. Reciklirali smo neke stvari koje smo našli unutra kad smo ušli u prostor, odlučili smo zadržati nešto namještaja i svjetiljki, a ostavili smo i neke zgodne detalje, poput slika starog Zagreba i uramljenih objava o nastupima legendarne glumice Ljerke Šram, po kojoj se mjesto prije zvalo. Htjeli smo zadržati taj starinski gornjogradski štih pa smo ostatak namještaja većinom nabavljali preko Njuškala te od poznanika, restauratora i kolekcionara. Tepisi su, recimo, od moje pranone”, priča Rupena.

Dakle, osim book caffea koji se nalazi gore, odnosno u prizemlju lokala, i podruma u kojem su još jedan šank, oko 40 sjedećih mjesta i pozornica, postoji i mala galerijica koja se nalazi odmah pored glavnog ulaza u KCM. U tom prostoru od svega nekoliko kvadrata nekad su bili razni zagrebački obrtnici, a Lady Šram ga je kasnije koristio kao ostavu restorana. No, dečki su ovdje ogolili zidove do cigli, stavili par fotelja i odlučili prostor koristiti kao galerijicu u kojoj će mijenjati postav svaka dva do tri tjedna. Trenutno se tamo nalaze djela mladog slikara Damira Sobote, a koja su izložena i u dijelu book caffea.