Napredna magnetska rezonanca mogla bi biti veliki preokret u otkrivanju raka prostate, tvrde znanstvenici

Veliki iskorak u dijagnosticiranju raka prostate koji se čekao desetljećima napravljen je koristeći novu opremu za snimanje, tvrde doktori. Koristeći naprednu magnetsku rezonancu (MRI) doktori su gotovo udvostručili broj pronađenih agresivnih tumora, piše BBC.

U eksperimentu je sudjelovalo 576 muškaraca, a pokazalo se da više od četvrtine ispitanika može biti pošteđeno invazivnih biopsija koje mogu ostaviti teške nuspojave, objavljeno je u britanskom medicinskom časopisu The Lancet.

National Health Service (NHS) već razmatra može li ova metoda ući u širu upotrebu. Rak prostate jedan je od najčešćih koji pogađa muškarce, a testiranje na njega je daleko od odličnog.

Biopsija je prenasumična

Ako muškarci imaju visok serumski PSA (specifični antigen prostate), šalju ih na biopsiju. Tada se iglom nasumično uzimaju uzorci iz cijele prostate. Ona može promašiti rak koji se nalazi u prostati, ne primjetiti da je rak agresivan i uzrokovati nuspojave poput krvarenja, ozbiljnih infekcija i erektilne disfunkcije.

“Nasumična biopsija iz grudi nikad ne bi bila prohvaćena, ali to prihvaćamo kada se radi o prostati”, izjavio je dr. Hashim Ahmed, konzultant i jedan od istraživača. Otprilike 100 do 120 tisuća prolazi kroz ovu agresivnu pretragu samo u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Eksperiment je proveden u 11 bolnica

Eksperiment koji je bio proveden u 11 bolnica u UK koristio je napredni MRI i snimao muškarce koje su imali visoku razinu PSA. Pokazalo je da 27 posto muškaraca uopće ne treba biopsiju.

I 93 posto agresivnog raka je detektirano koristeći skeniranje s MRI kao vodič za daljnju biopsiju u usporedbi sa samo 48 posto otkrivenih kada je biopsija bila nasumično rađena.

“Ovo je značajan korak promjene u načinu na koji dijagnosticiramo rak prostate, ali to će morati biti ocijenjeno u budućim studijama, i morat ćemo na to pričekati narednih 10 do 15 godina”, izjavio je za BBC dr. Ahmed koji radi za University College London Hospitals.