Probala sam nositi onaj samoljepljivi push-up grudnjak koji vam stalno iskače na fejsu. I da, prevara je

Ako ste na Facebooku ili Instagramu vjerojatno ste primijetili neki od videa koji se već neko vrijeme mahnito vrte, a na kojima žene isprobavaju onaj famozni samoljepljivi grudnjak bez naramenica. YouTube videi, koji su zapravo reklame, tvrde da vam ovaj push-up toliko genijalno stisne i podigne grudi da mogu izgledati i do dva broja veće. Radi se zapravo o dvije košarice koje su s unutarnje strane prekrivene ljepljivim silikonom. Grudnjak se zalijepi na kožu i navodno stoji na mjestu neovisno o znoju ili dužini nošenja, a kako se vezica između košarica poteže, tako se košarice skupljaju i, navodno, podižu grudi. Odlučila sam ga isprobati i vidjeti u čemu je fora.

Hype koji je nastao oko grudnjaka prepoznali su razni online trgovci pa mu se cijene kreću od dvadesetak do nekoliko stotina kuna. eBay je, kao i uvijek, najjeftinija opcija i od tamo ga možete naručiti za nekoliko dolara. Na Njuškalu se prodaje po 100 kuna, na sajtu Moje krpice.hr od 40 do 100, na pojedinim stranicama poput Puna vreća.hr košta 170 kuna, a mi smo ga u redakciji naručili na stranici Budi cool.hr koja svako toliko s tim grudnjakom iskače na fejsu.

Tamo je s navodnih 210 snižen na 75 kuna (plus 25 kuna poštarine), a opisuju ga ovako: “Silikonski grudnjak koji se zalijepi za vaše grudi te ga možete koristiti unedogled. Neprimjetan je ispod odjeće, diskretan i udoban. Prilagođava se vašem tijelu i nemate osjećaj zarobljenosti. Istaknut će vam dekolte, povećati grudi, nema bretela pa mirne duše možete nositi haljinice bez naramenica i jako uske haljine. Napravljen je od antialergijskog materijala i ne iritira kožu, a s obzirom na to da je boje kože, ostat će nevidljiv ispod odjeće”.

Silikon se na prvu činio luđački jak

Naručili smo ga u redakciju 28. lipnja (u srijedu), 3. srpnja poslali smo upit da provjerimo što se događa s narudžbom budući da je pisalo da bi trebao stići kroz dva do pet dana, isti dan su nam odgovorili da malo kasni i da “stiže za par dana”. Tri dana kasnije, odnosno osam dana nakon narudžbe stigao je.

Za svaki slučaj naručila sam dvije veličine; 75B i 75C, za što ipak nije bilo potrebe jer zaista odgovaraju veličinama ostalih proizvođača grudnjaka. I to je vjerojatno jedini plus kod ovog grudnjaka. Moja je veličina 75B i taj sam isprobala, u bež boji (inače dolaze u crnoj i bež). Grudnjaci su stigli u maloj kutiji, izgledali su isto kao na onih bezbroj videa koje sam prethodno pogledala, samo s folijom koja je bila zalijepljena s unutarnje strane košarica.

Dakle, na videima cijela stvar izgleda vrlo jednostavno. Staviš ga, povučeš vezicu i to je to, imaš dva broja veće grudi. Ali nije baš tako. Borba je počela odmah pri skidanju prozirne zaštitne folije. Prvi dio folije je popucao i dosta sam se namučila da skinem ostatak s ljepljivog silikona. Inače, preporučljivo je zadržati foliju kako biste je nakon skidanja grudnjaka vratili na ljepljivi dio i tako ga zaštitili, ali u ovom slučaju to se pokazalo neizvedivim.

Tužan prizor u ogledalu; sve je bilo spljošteno

Moram priznati da sam se malo zabrinula dok sam pokušavala odlijepiti foliju; ako je stvarno tako ljepljivo kako ću to skinuti sa svoje kože? Nije mi baš pomogao ni komentar jedne cure s fejsa koja ga je nedavno naručila i napisala da “ako želite to zadovoljstvo u kojem ćete sačupati vlastito tkivo s prsa, ako ono naravno ne usahne pod ljepljivim silikonom prije nego ga sačupate tada je genijalni proizvod baš za vas…i vjerujte boli kad se skida”.

Napokon sam uspjela skinuti foliju i zalijepila sam grudnjak te s velikom nadom stegnula vezicu. Gledala sam tako neko vrijeme u tužan prizor u ogledalu jer se ništa nije stisnulo, podiglo niti povećalo. Izgledalo je prilično loše. Odlučila sam ga skinuti i opet staviti, ali ovaj put s malo više truda. Skidanje je, neočekivano, bilo bezbolno, nije uzrokovalo nikakvo crvenilo kože. Pogledala sam još par videa s uputama, ovaj put još malo pažljivije. I krenula ponovno.

Ovaj put je izvedba bila nešto bolja, a kad sam potegnula vezicu primijetila sam neki blagi efekt podizanja grudi. Doduše, sve skupa je izgledalo spljošteno, tako da unatoč podizanju, dojam je i dalje bio loš. Kako se dalje razvijala situacija pratila sam kroz mali dnevnik koji sam vodila dok sam nosila grudnjak.

Vodila sam mali dnevnik nošenja grudnjaka

14:30 Čini se da se sve drži na mjestu, ali i dalje bez onog famoznog učinka s reklame. Doma sam i ostavit ću ga na sebi neko vrijeme, da vidim kako se ponaša kroz dulji period.

14:34 Nije prošlo ni punih pet minuta, a rubovi košarica su se počeli odljepljivati, stalno ih pritišćem rukama da spriječim daljnje odvajanje.

14:53 Sjedim za kompjuterom i osjećam grudnjak cijelo vrijeme. Čudan je osjećaj nositi ga, kao da blago zateže kožu. Cijelo vrijeme popravljam rubove, stvarno mu želim dati šansu, ali ne čini mi se da će dobro završiti. Nije prošlo ni pola sata otkad sam ga stavila na sebe i već mi klizi, naprosto se spušta.

15:31 Donji rubovi grudnjaka lagano mi se već urezuju u kožu trbuha što me tjera da se držim uspravno. Što bi, recimo, mogao biti plus, da nije suludo. Odlučila sam ga uopće ne dirati, baš da vidim što će se dogoditi sljedeće.

15:34 Odlijepio se sa svih strana, a jedino se gornji rub još drži za kožu. Bar mi se više ne urezuje u trbuh. Čekam da cijeli otpadne.

15:55 Sa svakim novim udahom i izdahom, grudnjak se sve više odljepljuje. Razmišljam može li ipak biti dobar da ga nosim na neku otvorenu haljinu jednom godišnje kad, recimo, moram na svadbu. Dižem se i počinjem skakutati po sobi, ništa luđački, naprosto se krećem kao što bih to činila na nekoj svadbi. I to je to, otpala mi je cijela desna strana i zalijepila mi se za trbuh.

16:23 Lijeva košarica se i dalje drži na mjestu, ali stvarno više nema smisla, sama skidam i desnu.

Još jedan, zadnji pokušaj. Ovaj put sam otišla van

Navečer sam mu odlučila dati još jednu, zadnju šansu. Ponovno sam pregledala par tutoriala, pažljivo sve napravila kao i cure u njima i ovaj put krenula s grudnjakom van. Otišla sam do grada u šetnju. Spustila sam se niz stubište, izašla iz zgrade i odljepljivanje je počelo odmah. Nije mi baš pomogla ni ova sumanuta temperatura. Naime, silikon i znoj očito nisu dobra kombinacija, zbog čega su se košarice odljepljivale još brže nego prije.

Hodala sam po cesti pokušavajući neprimjetno navlačiti kako bi mi se koji dio odlijepio, no sljedećih 45 minuta provela sam u potpunoj agoniji jer mi se grudnjak na kraju potpuno spustio i nisam ga nikako mogla vratiti u početno stanje. Naime, kad ga jednom stavite, nije baš lako suptilno ga povući natrag gore i namjestiti, bez da ga skroz ne skinete. Tako da na cijelu stvar naprosto više nisam mogla utjecati. Kad je jednom pao dolje to je bilo to – hodala sam okolo sa spuštenim grudnjakom. No, najbolji trenutak je zapravo bio kad sam došla doma, sagnula se otkopčati sandale i tad je otpao. Skroz.

Sve u svemu, grudnjak se, barem u mom slučaju, pokazao kao ozbiljna propast. Razmišljala sam je li možda stvar u tome da funkcionira samo kod cura s većim grudima, ali ne znam kakvog onda smisla ima cijela stvar, kad se reklamira kao grudnjak koji vam povećava grudi. A i iskreno, sumnjam da se na većim grudima magično prestane odljepljivati, što je realno u gomili problema koje ovaj grudnjak ima, ipak najveći. Još jedna, dosta važna, stvar: grudnjak je neprimjetan samo ako preko njega imate neku širu majicu. Naime, gornji dio vam toliko stisne grudi da ne postoji baš neka šansa da to dobro izgleda ispod neke uske majice. A onda, očito, gubi apsolutno svaki smisao.

Evo kako bi ustvari trebalo izgledati: