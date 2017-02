Ne možemo prestati gledati ovu suludu fotku gospodina koji šeće svoju patku (koja ima cipele), dok mu iz džepova vire psi

Ova fotografija gospodina koji šeće svoju patku postala je viralna. Iz više, posve očitih razloga. Za početak, čovjek patku vodi po cesti na uzici, što je malo neobično samo za sebe. Pritom, patka ima cipele, dok on nosi japanke.

No, cijelu stvar savršeno zaokružuju dva psa ugodno smještena; jedan u torbici čovjeka, drugi u džepu. Dakle, da rezimiramo: čovjek šeće patku na lajni, dok u džepu ima psa, a patka pritom ima cipele.

Netko je fotografiju snimio negdje na ulicama San Francisca i ljudima je prilično urnebesna, pa je dosta brzo postala viralna.

Huh. Man with dogs in his pockets walking his duck, which has shoes on pic.twitter.com/DnMC01JNvX

— Santero (@djsantero) February 2, 2017