Neki haker govori o tome kako najbolje zaštititi svoje šifre na internetu. I zapravo je dosta jednostavno

Sigurnost na internetu sve je bitnija, nikome ne bi bilo svejedno da mu hakeri upadnu u mail, Facebook, Instagram…Cyber stručnjak Kevin Mitnick, autor knjige “Umjetnost nevidljivosti,” objašnjava kako se najbolje i najefikasnije zaštititi, a da pritom ne morate stavljati ultrakomplicirane šifre koje ne možete zapamtiti. Zapravo, u ovom slučaju ne trebate ni pamtiti sve svoje šifre, piše Business Insider.

“Mnogo me ljudi pita kako izabrati dobru šifru”, kaže Mitnick. Njegovo rješenje je korištenje Password managera, odnosno softvera za upravljanje lozinkama. To su primjerice Last pass i Password. Pristupite mu i on besplatno upravlja svim vašim lozinkama.

Ne morate zapamtiti šifru

Što bi to točno značilo? Znači da kad idete na neku stranicu gdje morate upisati lozinku svaki put kad se logirate, primjerice u Gmail, Passsword manager automatski generira vrlo sigurnu lozinku za vas. I svaki put kad idete na neku stranicu on će uvijek izabrati neku šifru za vas. To su nepovezane riječi, slova, simboli, no nije ni bitno da znate jer šifru ne morate pamtiti, ni upisivati.

Password manager to radi za vas. I stoga je hakerima jako teško ući u trag vašim lozinkama. No, kako zaštititi pristup Password manageru? Tako što imate jedinstvenu šifru koja otključava sve. Radi se o duljoj lozinki, između 20 i 25 znakova. Najbolje će biti da izaberete stih neke pjesme, frazu, bilo što što ćete lako zapamtiti. I to je zapravo sve što trebate znati, a osigurat ćete najveći stupanj sigurnosti na internetu.