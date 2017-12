Trčite li svakodnevno i odjednom više ne možete kao prije, čini vam se da imate simptome nalik na gripu, to može biti znak da vaše srce tijelom ne pumpa dovoljno krvi. “Ako aktivnosti koje su vam bile lake, odjednom teže obavljate, možda sa srcem nešto nije kako valja”, kaže Erin Michos, liječnica s John Hopkins School of Medicine.

Ako dobar noćni odmor ne popravi ovo stanje i opću iscrpljenost, vrijeme je da idete liječniku, a u međuvremenu pročitajte na kojih 10 znakova trebate posebno obratiti pozornost.

1. Seksualni problemi

Erektilna disfunkcija je jedan od klasičnih znakova upozorenja za srčane bolesti. Tjeskoba, depresija i stres mogu utjecati na spremnost da budete intimni s partnerom ali problemi u spavaćoj sobi mogu dolaziti i od začepljenih arterija koje spriječavaju da krv kola prema penisu.

2. Visoki tlak

Visoki tlak povećava rizik srčanog i moždanog udara i srčanih bolesti. Ne snizite li ove brojke, arterije se mogu oštetiti i mogu nastajati naslage na stijenkama krvnih žila koje polako blokiraju protok krvi. Kada se krv konstantno teže probija krvnim žilama, srce i krvne žile rade napornije s manje učinka.

3. Iznenadni perzistirajući kašalj

Nemojte misliti da je često kašljanje uvijek znak prehlade. Ako vam lijekovi za susprezanje kašlja ne pomažu, kašalj može biti znak bolesti srca. Kada imamo tekućine u plućima radi kongestivnog zatajenja srca, osoba može teško disati i kašljati što nalikuje na astmu ili plućnu bolest, a ustvari se radi o kardiološkom problemu. Tekućina se nakuplja u plućima jer srce ne može pumpati krv kako treba pa tekućina curi na neuobičajena mjesta kao što su pluća. Bolesno srce može biti krivo i za opstruktivnu plućnu bolest, progresivnu bolest koja otežava disanje.

4. Problemi s disanjem u snu

Apnea često tjera ljude da se probude usred noći očajnički hvatajući zrak, a to je svakako povezano s većim rizikom srčanih udara i aritmijom srca. Dok ljudi s apnejom spavaju, razine kisika im padnu, tijelo poručuje krvnim žilama da se stisnu da bi pojačale dotok kisika u srce i mozak, zbog toga nam nedostaje zraka.

5. Gubitak dlaka na nogama

Noge bez dlaka mogu značiti da tijelu fali kisika, arterije su sužene što smanjuje protok krvi. Bez krvi bogate hranjivim tvarima, folikule dlake ne mogu rasti. Periferna bolest krvnih žila može uzrokovati gubitak dlaka na nogama jer je cirkulacija usporena.

6. Natečena stopala i noge

Primijetite li da ujutro teško uvlačite noge u cipele ili da vam čarape više nisu udobne, to može biti znak problema sa srcem. Kada srce kao pumpa ne zadovoljava potrebe tijela, suvišna tekućina je potisnuta u okolno tkivo, tako dijelovi tijela kao stopala, noge, abdomen pa čak i mošnje, natiču. Osjećate li oteknuća na čudnim dijelovima tijela, pritisnite prstima to mjesto. Ostane li udubljenje, kao rupica na koži, to znači da u tkivima ima suvišne tekućine i morate liječniku.

7. Bol u vratu ili vilici

Većina ljudi misli da je bol u prsima prvi znak srčanih problema ali oni se mogu manifestirati na drugim dijelovima tijela. Žene češće imaju atipične simptome pa je problem sa srcem često neprepoznat i ne liječi se. Bol u vratu ili vilici može biti znak angine pectoris, stanja koje se javlja kada srcu fali kisikom bogate krvi. Angina se osjeća kao jako stezanje u prsima ali se može širiti u druge dijelove tijela kao vrat, vilica, leđa ili ramena.

8. Kratkoća daha

Ako osjetite da ste kod trčanja ili penjanja uz stepenice neuobičajeno zadihani, to je često jedan od znakova srčanih problema. Liječnici obično kažu pacijentima da pripaze na simptome i na ono što za njihovo tijelo nije uobičajeno.

9. Natečene desni

Kod ljudi koji imaju bolesne, otečene, bolne desni zbog upale, takva visoka razina upale u tijelu može povisiti rizik srčanog infarkta. Upala može biti okidač upale u cijelom tijelu.

10. Srčane palpitacije

Svako srce koje ubrzano kuca ili preskače udarce, što je vrlo neugodno i uznemiruje, signalizira da sa kardiovaskularnim sustavom nešto nije u redu. Palpitacije se mogu događati i bez bolesti srca. Za postavljanje dijagnoze potrebno ih je “uloviti”. Morate liječniku obaviti EKG. Aritmija, ako se pravilno i na vrijeme ne liječi, može biti uzrok kasnije srčane bolesti.