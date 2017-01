Neki tip je skroz uvjeren da je u Maleziji snimio NLO, ali ekipa koja je pogledala snimku baš mu i ne vjeruje

Na Facebooku se pojavio misteriozan video za koji teoretičari zavjere vjeruju da prikazuje dva NLO-a na nebu iznad Malezije. Na snimci koja traje osam sekundi i koja je snimljena u Penangu vide se dva bijela objekta koji lebde u zraku.

Nije skroz jasno o kakvim se objektima radi, no autor videa prilično je uvjeren da je snimio vanzemaljske letjelice. Video je na Facebook objavio Wang Soon You i u opis napisao “NLO iznad Penanga, vjerovali ili ne”, piše Daily Mail.

‘A možda je i lažni video’

Iako je autor videa apsolutno uvjeren da je snimio nešto istinski nevjerojatno, gledatelji u komentarima nisu baš tako uvjereni. Neki tvrde da je riječ o avionu, ali generalni konsenzus je da se na videu zapravo vide dronovi. Nigel Watson, autor priručnika o istraživanju NLO-a Daily Mailu je rekao kako iz snimljenog ne može prepoznati o čemu se radi, da je moguće da su objekti na videu dronovi, ali i da bi mogli biti solarni baloni.

“A možda se i radi o lažnom videu”, dodao je Watson. No o čemu god je riječ na ovoj snimci, prilično je popularno. Video je na Facebooku podijeljen 250.000 puta. Sličan video pojavio se prošlog tjedna i u Italiji. Neobičan zeleni objekt snimljen je iznad Salenta.