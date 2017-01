Nekoliko fetišista za Vice je ispričalo kako su otkrili da su im zanimljive neke dosta čudne stvari

Fetišisti su za Vice otkrili koji su njihovi fetiši i kako su ih otkrili. Donosimo njihove ispovijesti. Prva ispovijest je ona autora ovog teksta, H. Alan Scotta

Tijekom povijesti, ljude su palili različite stvari koje same po sebi i nisu direktno povezane sa samim činom seksa; igranje uloga, dominacija, pa do onih opskurnijih kao što je promatranje kako ljudi lagano tonu u živo blato, uriniranje po partneru.

Ja se na primjer palim na to da koristim dildo na drugima. Gledajući unatrag, prilično sam siguran da znam odakle imam fetiš baš na to. Imao sam 14 godina i moj najbolji prijatelj je prespavao kod mene. Gledali smo film Drakula; Mrtav i voljen i pričali o seksu, analnom. Bio sam prilično siguran da bih uživao u analnom, ali sam stekao dojam da moj prijatelj još nije bio spreman za to. Nakon nekog vremena, našao je lutku Dennisa Rodmana koju sam dobio na dar i sljedeća stvar koje se sjećam je da smo nabijali tu lutku jedan drugome u dupe, a kasnije smo počeli koristiti i svoje vlastite “lutke”.

Fetiši najčešće povezani s iskustvima iz djetinjstva

Prema istraživanjima, većina fetiša povezana je s iskustvima iz djetinjstva, pa tako i ovo. Ključni trenuci nisu uvijek posve jasni, ali često postoji neka veza između ranog seksualnog uzbuđenja i konkretnog predmeta. Jedna studija iz 60-ih godina kao primjer navodi tipa koji je imao fetiš na kožu i to zbog cipela koje je imao njegov ujak kad je bio dijete. “Bio sam sam kod kuće i ugledao ujakove nove mokasinke. Uzeo sam ih i počeo mirisati kožu, a onda ih ljubiti i lizati. To me jako uzbudilo pa sam ejakulirao… i od tada, sve do danas, koža me pali.”

Ako je stvarno fetiš povezan s djetinjstom, pitao sam se kakva iskustva su dovea do fetiša na izmet, igrokaz koji uključuje incest, ili dominaciju. Jesu li imali onaj “aha” trenutak prosvjetljenja? I jesu li odmah doživjeli orgazam? O tome sam pitao nekoliko fetišista.

‘Otkrio sam fetiš u 40-ima’

Muškarac George, što naravno nije njegovo pravo ime, svjestan je da njegov fetiš nije za svakoga. On se pali na defekaciju, odnosno obavljanje velike nužde. Za njega je to naintenzivniji odraz instimnosti koji može zamisliti. “Svi smo proveli prve dvije ili tri godine našeg života tako što su nas majke i očevi odgajali da osjećamo stid u vezi s tim činom”, priča George. “U 40-ak godina moga života nije mi palo na pamet da bi to moglo biti tako uzbudljivo.” Ali, onda se nešto promijenilo.

“Znao sam da volim anilingus (lizanje anusa) otkad sam s 18 godina to prvi put probao. Sljedećih 25 godina, to je bilo moje najveće seksualno uzbuđenje, a u početku je djelovalo kao prelaženje granice. Uzbudio bih se od same pomisli na to da radim nešto prljavije od ostalih ljudi. Sada, običan, stari anilingus nije više velika stvar.”

Trenutak spoznaje

Georgeov “trenutak spoznaje” dogodio se kada je preko interneta upoznao lika koji je s njim podijelio neke svoje privatne snimke. “U jednom od njih, okrenuo je leđa kameri, sagnuo se u kadi i obavio veliku nuždu. Potom se, s velikim osmjehom na licu, okrenuo i pokupio ga. Počeo ga je vrlo senzualno mazati po sebi. Onda je uzeo jedan komad u obliku falusa i počeo ga sisati kao da nekoga oralno zadovoljava.”

George kaže kako je “utrnuo” gledajući tu snimku. “Osjećao sam kao da mi je tjelesna temperatura istovremeno porasla i spustila se. Idućih 6 mjeseci sam se trudio da ne gledam te snimke, ali bih uvijek popustio. To me podsjećalo na sramotu i užas koje bih osjećao nakon masturbiranja na dečke još u pubertetu. Sada, u 40-im godinama, moji seksualni interesi su iznenada ponovno postali tabu i prljavi.

‘To je nešto što čuči unutar osobe’

Na kraju, George je počeo eksperimentirati sa samim sobom, koristeći se vlastitom defekacijom. Na internetu je pronašao ljude s kojima je dijelio seksualne interese. “To je nešto što čuči unutar osobe. To je kao da kažete čovjeku; pokaži mi onaj dio sebe koji ljudi smatraju najprljavijim, najsramotnijim i najnepoželjnijim, a ja ću uživati i u tome. Neka od iskustava koje sam imao s drugim dečkima su bila najranjivija, a opet, najsenzualnija životinjska iskustva koja sam imao.”

“Postoje trenuci kada zaista želim da postoji prekidač kojim bih mogao isključiti svoje uživanje u ovome. To bi znatno olakšalo moj seksualni i ljubavni život. Ali, istovremeno znam da je jedan od razloga zašto su ovakve stvari takav tabu to što su toliko moćne.”

Fetiš na gaćice i pegging

36- godišnji Lance Hart producira, režira i glumi u filmovima za svoju web stranicu. Osim toga, povremeno se pojavljuje u filmovima za druge fetišističke stranice. Lance je u porno svijetu poznat po ulogama u filmovima s ženskom dominacijom, gdje ga žene zlostavljaju, tjeraju da nosi dokoljenke i hulahopke, a onda slijedi tzv. pegging.

Dugo prije nego što se počeo baviti pornografijom, Harta je uzbuđivala pomisao na gaćine i najlonske čarape. “Znao sam i za analne aktivnosti i to me uzbuđivalo, ali sam bio premlad za seks.” Kako je bio stariji, počeo je pričati svojim djevojkama o fetišu na najlonske čarape i gaćice, ali ne i za analni seks. “Bio sam zabrinut da će otići i reći svojim prijateljima.”

Karijera u fetišističkoj pornografiji

Kako bi mogao do kraja shvatiti koliko ga zanima anal, platio je žensku pratnju za svoje prvo iskustvo analnog seksa. “Osjećao sam novu vrstu napaljenosti za koju sam mislio da bi mogla postojati, ali nikad nisam bio siguran. To je otvorilo vrata požudi koja je bila van uobičajenih okvira. Da nije bilo tog iskustva, Hart kaže da ne bi nikad bio otvoren za rad za SeanCody.com, web stranicu za homoseksualce na kojoj su uglavnom straight muškarci. To je dovelo do njegove uspješne karijere u fetišističkoj pornografiji.

“To što sam bio iskren prema sebi o tome što me pali, donijelo mi je toliko toga u životu. Stekao sam samopouzdanje u svoju seksualnu moć kao muškarac. Više ne preispitujem svoju seskualnu moć sa ženama. Znam biti svoj u krvetu, a to je promijenilo sve u smislu toga kakav mogu biti s partnerom.”

Odbijanje i uskraćivanje

Mindi Mink ima 47 godina i glumica je u filmovima za odrasle osobe s fetišem maženja i udaranja. Sjeća se da se kao dijete igrala igre koja je zapravo bila kamen temeljac njenom fetišu. “Imala sam u školi prijateljicu koja bi često prespavala kod mene i igrale smo se tako da smo škakljale ili mazile jedna drugu”, ispričala je Mindi. “Čega god da sm se igrale, uvijek je završavalo tako što bi jedna od nas morala nježno maziti onu drugu, ne na seksualni način, nego po rukama i nogama.”

U to vrijeme ona to nije povezivala sa seksualnim osjećajem, samo joj se to sviđalo i godilo joj. Tek kada je imala svoje prvo seksualno iskustvo sa ženom shvatila je kako je njeno seksualno uzbuđenje povezano s nježnim milovanjem i da ima fetiš na odbijanje i uskraćivanje. “Ta žena je bila kraljica odbijanja i uskraćivanja. Prvo bi me nježno dodirnula, a onda bi stala, iako bih je molila da nastavi. Tad bi rekla: ‘Ne, nisi još spremna’. Ali kad bi me konačno dokrajčila, bio je to najjači orgazam u mom životu”, rekla je Mink. Od tada njeni orgazmi, koje postiže na ovaj način, su ogromnog intenziteta.

Fetiš na mokraću

53-godišnji Mark (to naravno nije njegovo pravo ime) uživa u seksu u javnim wc-ima, ali ono što je zapravo njegov fetiš je miris mokraće. “Kao dijete sam imao običaj popiškiti se u krevet i uživao sam u tom mirisu. Taj miris bi me simulirao da masturbiram.” Od tog trenutka u djetinjstvu, Markovo uzbuđenje zbog uriniranja stalno je raslo. Sjeća se da ga je kao tinejdžera uzbuđivao miris svlačionice. “Nisu me uzbuđivali momci, nego miris momaka. Miris mokraće.”

Sa 17 godina, kad je oralno zadovoljio starijeg muškarca u javnom toaletu, Mark kaže da se toliko uzbudio da je svršio, a da se nije ni dodirnuo. Mark danas i dalje uživa u seksu u javnim toaletima, iako je u prošlosti zbog toga bio i uhićen. “Dio atraktivnosti oralnog seksa u javnom wc-u je opasnost, a drugi dio je što se osjećate iskorišteno. Miris mokraće me stimulira, baš kao što uživam i u mirisu svježeg kruha iz pećnice ili kad punim plućima pomirišete ružu ili nečiji znoj.”